एनवीडिया के बोर्ड ने एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए सोमवार को कंपनी के संस्थापक और लंबे समय तक सीईओ रहे जेनसन हुआंग को पुनः अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और बोर्ड सदस्य बना दिया. यह फैसला उनके इस्तीफे के महज 11 दिन बाद आया.

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12 नवंबर को हुआंग ने स्वेच्छा से पद छोड़ दिया था, जब उनकी व्यक्तिगत जिंदगी से जुड़े खुलासे सामने आए. उन्होंने कम से कम दो विवाहेतर संबंधों को स्वीकार किया, जिनमें से एक एनवीडिया की किसी कर्मचारी के साथ था और दूसरा सिंगापुर स्थित एक व्यवसायी महिला के साथ, जिसके बारे में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को चीनी जासूस होने का संदेह था.

बोर्ड ने पहले साफ कहा था कि वह हुआंग को वापस नहीं बुलाया जाएगा. अंतरिम सीईओ के रूप में मुख्य वित्तीय अधिकारी कोलेट क्रेस को जिम्मेदारी दी गई. लेकिन 23 नवंबर को बोर्ड ने सर्वसम्मति से फैसला पलट दिया.

कंपनी के अनुसार, बोर्ड ने हुआंग से कई बैठकें कीं, उनकी स्पष्टवादिता और नेतृत्व क्षमता से संतुष्ट हुआ तथा अमेरिकी सरकार के उच्च स्तरों से उनके बारे में जानकारी ली गई. इस आधार पर बोर्ड को विश्वास हो गया कि उनकी वापसी से किसी भी तरह के राष्ट्रीय सुरक्षा का जोखिम नहीं है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले की तारीफ की और कहा कि अमेरिका को एनवीडिया में हुआंग के नेतृत्व की जरूरत है.

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शेयर बाजार ने इस खबर पर तुरंत प्रतिक्रिया दी. एनवीडिया के शेयर करीब 30 प्रतिशत उछले और कंपनी के बाजार पूंजीकरण में लगभग एक ट्रिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई.

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नासडैक और एसएंडपी भी मजबूत हुए. यह प्रतिक्रिया बताती है कि निवेशकों के लिए हुआंग केवल एक सीईओ नहीं, बल्कि एनवीडिया की पहचान और एआई क्रांति के केंद्र में खड़े व्यक्ति हैं. उन्होंने कंपनी को गेमिंग चिप बनाने वाली छोटी फर्म से दुनिया की सबसे मूल्यवान सेमीकंडक्टर कंपनी बनाया. आज के एआई बूम में एनवीडिया के जीपीयू लगभग अनिवार्य हो गए हैं. डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग और जनरेटिव एआई मॉडल की मांग उन्हीं की रणनीति और ग्राहक संबंधों पर टिकी है.

इस वापसी के कई मायने हैं. सबसे पहला, यह एआई इंडस्ट्री की स्थिरता के लिए अल्पकालिक राहत है. पिछले कुछ हफ्तों में शेयरों में आई गिरावट ने पूरे टेक सेक्टर में अनिश्चितता फैलाई थी.

हुआंग की अनुपस्थिति में निवेशकों को चिंता थी कि कंपनी का रोडमैप, बड़े ग्राहकों से रिश्ते और वाशिंगटन के साथ संवाद प्रभावित हो सकते हैं. उनकी वापसी से यह चिंता कुछ हद तक कम हुई. दूसरा, यह “टु बिग टु फेल” की भावना को मजबूत करता है. हुआंग इतने महत्वपूर्ण माने गए कि बोर्ड और सरकार दोनों ने व्यक्तिगत आरोपों और राष्ट्रीय सुरक्षा के सवालों के बावजूद उन्हें वापस बुला लिया गया.

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एक और मतलब समझ में आ रहा है जो जियो पोलिटिकल है. चीनी जासूस का आरोप गंभीर था. अमेरिका और चीन के बीच सेमीकंडक्टर और एआई तकनीक को लेकर तनाव पहले से ही ऊंचा है.

एनवीडिया को चीन को कुछ हाई-एंड चिप्स न बेचने की पाबंदियां झेलनी पड़ी हैं. ऐसे में हुआंग के किसी संदिग्ध व्यक्ति के साथ संबंध का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न बन गया. अमेरिकी सरकार के इनपुट के बाद बोर्ड का यह कहना कि कोई जोखिम नहीं है, महत्वपूर्ण है. हालांकि स्वतंत्र जांच और अन्य जांचें (एसईसी, न्याय विभाग आदि) अभी जारी हैं.

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इसका सीधा मतलब है कि मामला पूरी तरह बंद नहीं हुआ है. इसके बावजूद भी अगर हुआंग की वापसी हो रही है तो साफ है कि व्यक्ति संस्थान से बड़ा हो गया.

बोर्ड ने पहले साफ कहा था कि वह वापसी नहीं चाहता, फिर कुछ दिनों में फैसला बदल देना वास्तव में लोगों के गले नहीं उतरेगा. दबाव के आरोप लगने तय हैं. ट्रंप का सार्वजनिक समर्थन, निवेशकों की मांग और “जेनसेन को वापस लाओ” जैसे अभियान ने भूमिका निभाई और हुवांग की वापसी हो गई. यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या बड़े टेक सीईओ व्यक्तिगत आचरण के नियमों से ऊपर हो जाते हैं, जब कंपनी का बाजार मूल्य और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव बहुत बड़ा दिखने लगे.

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एनवीडिया का अपना कोड ऑफ कंडक्ट व्यक्तिगत व्यवहार पर जोर देता है. हुआंग ने माफी मांगी और गलती स्वीकार की, लेकिन वापसी ने जवाबदेही के मानक पर सवाल खड़े किए.

जांच जारी रहने से आगे और खुलासे हो सकते हैं. प्रतिस्पर्धी कंपनियां और नियामक इसे करीब से देख रहे होंगे. एआई क्षेत्र में एनवीडिया का दबदबा जारी रहने के लिए केवल तकनीकी श्रेष्ठता काफी नहीं होगी. विश्वसनीयता और स्थिर नेतृत्व भी जरूरी है. कोलेट क्रेस अंतरिम भूमिका में अच्छा प्रदर्शन कर रही थीं और कंपनी ने मजबूत नतीजे भी दिखाए. लेकिन बाजार की प्रतिक्रिया साफ बताती है कि निवेशक अभी भी हुआंग के नाम पर ज्यादा भरोसा करते हैं.

इस घटना का सबसे बड़ा संदेश यह है कि एआई युग में कुछ व्यक्ति और कंपनियां इतनी केंद्रीय हो गई हैं कि व्यक्तिगत विवाद और सुरक्षा चिंताएं भी बाजार और सरकार को उनके साथ समझौता करने पर मजबूर कर सकती हैं.

अल्पकाल में यह राहत जैसा दिख रहा है पर दीर्घकाल में यह याद दिलाता है कि तकनीक जितनी शक्तिशाली हो रही है, उसके नेतृत्व की जवाबदेही और पारदर्शिता उतनी ही जरूरी है. हुआंग की वापसी एनवीडिया के लिए नया अध्याय शुरू करती है, लेकिन पुराने सवाल अभी भी पीछा करते रहेंगे.

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