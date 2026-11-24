हरिद्वार में देव दीपावली के लिए हर की पौड़ी पर 21 हजार दीप प्रज्वलित किए गए. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा तटों पर दीपदान किया. श्री गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने कहा कि पिछले कई सालों से हर की पौड़ी पर देव दीपावली का आयोजन किया जा रहा है. इस बार भी हजारों दीये प्रज्वलित कर पूरे उल्लास के साथ देव दीपावली उत्सव मनाया जा रहा है. दीपों से हर की पौड़ी जगमगा उठी है.

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उन्होंने बताया कि कहा जाता है देव दीपावली के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था और उनकी आराधना का बहुत महत्व है. मान्यता है कि समस्त देवता दीप प्रज्वलित करते हैं.

उन्होंने कहा, देव दीपावली वास्तव में देवताओं की राक्षसों पर विजय का उत्सव है. इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के दैत्य का वध किया था और भगवान विष्णु ने शंखासुर का संहार किया था.

इस बीच, यूपी में वाराणसी की विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. कार्तिक पूर्णिमा की शाम काशी के गंगा घाट लाखों दीपों की रोशनी से जगमगाएंगे.

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इस बार 88 पक्के घाटों, गंगा पार रेती और शहर के 103 कुंडों को मिलाकर कुल 21 लाख दीपों से जगमगाने की भव्य तैयारी है. पहली बार 51 पक्के घाटों पर गंगा की महाआरती आयोजित की जाएगी.

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इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के शामिल होने की संभावना है.

देव दीपावली आज केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि काशी की पहचान बन चुकी है. भव्य आयोजन को देखने के लिए देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक वाराणसी पहुंचते हैं.

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