How To Make Planter: घर में चाय या कॉफी पीने वाले मग्स का इस्तेमाल रोजाना किया जाता है. रोजाना इस्तेमाल होने के कारण अक्सर ये कभी ना कभी टूट जाते हैं. कभी उनका हैंडल निकल जाता है तो कभी किनारे से दरार आ जाती है. ऐसे में ज्यादातर लोग उन्हें बेकार समझकर कूड़ेदान में फेंक देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस टूटे मग को आप कबाड़ समझ रहे हैं, उससे घर के लिए बेहद प्यारा और यूनिक प्लांटर (गमला) तैयार किया जा सकता है?

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इसके लिए आपको न तो महंगे गमले खरीदने की जरूरत है और न ही बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. थोड़ी सी क्ले (मिट्टी), रंग और कुछ आम चीजों की मदद से पुराने मग को एक मजेदार कार्टून कैरेक्टर जैसा लुक दिया जा सकता है. इसकी खास बात यह है कि यह प्लांटर सिर्फ पौधे लगाने के काम नहीं आएगा, बल्कि बालकनी, खिड़की या गार्डन की खूबसूरती भी बढ़ाएगा.



टूटे मग से कैसे बनाएं यूनिक हैंगिंग प्लांटर?

इस आइडिया में पुराने मग को एक प्यारे से कार्टून कैरेक्टर में बदल दिया जाता है. मग पर आंखें, मुस्कुराता चेहरा, हाथ और पैर बनाए जाते हैं. इसके बाद इसे एक छोटी सी झूले जैसी सीट पर लगाकर हैंगिंग प्लांटर तैयार किया जाता है. इस तरह तैयार प्लांटर में छोटे पौधे लगाकर आप इसे घर के किसी भी कोने में टांग सकते हैं. खासकर बालकनी में यह काफी अट्रेक्टिव लगेगा.



प्लांटर बनाने के लिए किन चीजों की होगी जरूरत?

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इसे तैयार करने के लिए आपको घर में आसानी से मिलने वाली कुछ चीजों की जरूरत होगी.

पुराना टूटा हुआ कॉफी या चाय का मग

एयर ड्राई क्ले (बिना पकाए सूखने वाली मिट्टी)

अलग-अलग रंग के ऐक्रेलिक पेंट

पेंट ब्रश

सैंडपेपर

प्लास्टिक का मजबूत ढक्कन

लकड़ी की पतली डंडियां

क्राफ्ट ग्लू

मजबूत रस्सी या जूट की डोरी

इस तरह तैयार करें मग वाला प्लांटर

1. सबसे पहले मग को करें तैयार: अगर मग का हैंडल टूटा हुआ है तो उसके बचे हुए नुकीले हिस्सों को ध्यान से हटाएं. इसके बाद सैंडपेपर की मदद से मग को हल्का रगड़ें, ताकि उसकी ऊपरी चमक कम हो जाए. इससे उस पर क्ले और पेंट अच्छी तरह चिपकेंगे.

2. क्ले से बनाएं हाथ और पैर: अब एयर ड्राई क्ले लेकर उससे छोटे-छोटे हाथ और पैर तैयार करें. हाथों को लकड़ी की पतली डंडियों के सहारे थोड़ा घुमावदार शेप दें. क्ले के पूरी तरह सूखने के बाद इन्हें मग के दोनों तरफ क्राफ्ट ग्लू की मदद से चिपका दें.

3. मग को दें प्यारा कार्टून लुक: अब ऐक्रेलिक पेंट की मदद से मग पर आंखें, बड़ी पलकें और मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाएं. आप चाहें तो गालों पर हल्का गुलाबी रंग भी लगा सकते हैं. इससे आपका सिंपल सा मग एक प्यारे से कार्टून कैरेक्टर जैसा दिखने लगेगा.

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4. तैयार करें छोटा सा झूला: अब एक प्लास्टिक का ढक्कन लें, जो मग से थोड़ा बड़ा हो. इसे झूले की सीट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा. ढक्कन पर ब्राउन रंग लगाकर लकड़ी जैसा लुक दे सकते हैं. इसके बाद मग को इसके बीचों-बीच अच्छी तरह चिपका दें.

5. रस्सी की मदद से बनाएं हैंगिंग प्लांटर: अब ढक्कन के चारों तरफ छोटे छेद करें. इनमें जूट की रस्सी डालें और उसे मग के बनाए गए हाथों के आसपास से निकालें. रस्सी के चारों सिरों को ऊपर की तरफ बांध दें. इससे एक हैंगिंग झूले जैसी शेप तैयार हो जाएगी, जिस पर आपका मग टिका रहेगा.

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