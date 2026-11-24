उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के भीतर सीटों को लेकर खींचतान तेज होने लगी है. इस सियासी रस्साकशी के बीच निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. एक तरफ मल्लाह और निषाद समाज को अनुसूचित जाति (SC) में शामिल कराने का उनका पुराना वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है, तो दूसरी तरफ सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर उनकी राजनीतिक आधार वाली सीटों पर भी दावेदारी कर रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या संजय निषाद अपने समाज की उम्मीदों और सियासी हिस्सेदारी, दोनों को बचा पाएंगे?

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सूबे की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से चुनावी नतीजों को प्रभावित करते रहे हैं. खासकर पूर्वांचल के इलाके में निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद और कश्यप जैसी जातियों का अपना महत्व है. इन समुदायों को एक मजबूत राजनीतिक पहचान दिलाने के मकसद से संजय निषाद ने निषाद पार्टी का गठन किया था. उनका दावा रहा है कि निषाद समाज को उसका संवैधानिक अधिकार और राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए. इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने लंबे समय तक आंदोलन भी किया और बड़े-बड़े मंचों से आरक्षण का सवाल उठाया.

अब जब 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, तब संजय निषाद के सामने दोहरी चुनौती है. जिस आरक्षण के वादे के सहारे उन्होंने अपने समाज के बीच राजनीतिक जमीन तैयार की थी, वह अब तक अधूरा है. वहीं, NDA के भीतर उनकी सहयोगी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की सक्रियता भी बढ़ रही है. राजभर अब उन सीटों पर भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जो पिछली बार निषाद पार्टी के हिस्से में थीं.

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आरक्षण का वादा पांच साल बाद भी नहीं हुआ पूरा

योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद के राजनीतिक आधार निषाद समाज को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल कराने की मांग रही है. मल्लाह, केवट, बिंद और मछुआरा समुदाय से जुड़ी कई जातियों को SC का दर्जा दिलाने की मांग लंबे समय से रही है. संजय निषाद ने भी इस मांग को अपने राजनीतिक आंदोलन का प्रमुख मुद्दा बनाया.

2022 के चुनाव से पहले उन्होंने इस मांग को लेकर लखनऊ में बड़ी रैली की थी, जिसमें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे. इस रैली के जरिए उन्होंने निषाद और मल्लाह समाज को भरोसा दिलाया था कि उनकी लड़ाई आरक्षण का संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए जारी रहेगी. उनके आंदोलन का संदेश साफ था कि जब तक समाज को उसका अधिकार नहीं मिलता, तब तक संघर्ष जारी रहेगा. लेकिन पांच साल तक सत्ता में रहने के बावजूद यह मांग पूरी नहीं हो सकी.

उत्तर प्रदेश में निषाद और मल्लाह समेत नदी और मछुआरा समुदाय से जुड़ी कई जातियां अभी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC की श्रेणी में आती हैं. उन्हें SC सूची में शामिल करने का फैसला केवल राज्य सरकार के स्तर पर नहीं हो सकता. इसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया और केंद्र सरकार की भूमिका भी अहम है. यही वजह है कि संजय निषाद के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने समाज के बीच उम्मीद जगाई, जिस मांग को लेकर रैलियां और आंदोलन किए, वह अब तक जमीन पर क्यों नहीं उतर सकी?

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खास बात यह है कि संजय निषाद खुद प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और उनकी पार्टी एनडीए की सहयोगी है. ऐसे में समाज के बीच यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि सत्ता में रहने के बावजूद आरक्षण की मांग पर ठोस नतीजा क्यों नहीं निकल पाया?

चुनाव नजदीक आते ही फिर आरक्षण की मांग उठाई

2027 के विधानसभा चुनाव से पहले संजय निषाद एक बार फिर आरक्षण के मुद्दे को लेकर सक्रिय हो गए हैं. मार्च 2026 में गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने निषाद और नदी आधारित समुदायों की 22 उपजातियों को SC श्रेणी में शामिल करने की मांग उठाई थी. इस दौरान उन्होंने भावुक अपील भी की और कहा कि आरक्षण समाज का अधिकार है, कोई खैरात नहीं.

18 नवंबर में संजय निषाद महाराजगंज में धरना प्रदर्शन पर बैठ गए. यह प्रदर्शन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के संसदीय क्षेत्र में हुआ. संजय निषाद ने साफ कहा कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मांग पर आश्वासन नहीं मिलता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. इसके अलावा दिल्ली में भी उन्होंने संवैधानिक अधिकारों को लेकर बड़ी सभा की और बीजेपी से आरक्षण के मुद्दे पर स्पष्ट फैसला लेने की मांग की.

संजय निषाद ने यह संकेत भी दिया कि अगर उनकी मांग पर फैसला नहीं हुआ तो पार्टी दूसरे राजनीतिक विकल्पों पर विचार कर सकती है. इससे साफ जाहिर है कि संजय निषाद के लिए आरक्षण का मुद्दा अब सिर्फ सामाजिक मांग नहीं, बल्कि 2027 के चुनाव से पहले राजनीतिक अस्तित्व और विश्वसनीयता का सवाल भी बनता जा रहा है. ऐसे में संजय निषाद के लिए अपने समाज के बीच जवाब देते नहीं बन रहा है.

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ओम प्रकाश राजभर ने बढ़ाई संजय निषाद की परेशानी

संजय निषाद की मुश्किलें सिर्फ आरक्षण के मुद्दे तक सीमित नहीं हैं. एनडीए के भीतर सीटों को लेकर भी सहयोगी दलों के बीच खींचतान शुरू हो गई है. इसमें सबसे ज्यादा चर्चा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा और निषाद पार्टी के बीच सामने आ रहे टकराव की है. राजभर की नजर उन विधानसभा सीटों पर भी है, जहां पिछली बार निषाद पार्टी ने चुनाव लड़ा था.

आजमगढ़ की अतरौलिया सीट पर राजभर की नजर है. 2022 के विधानसभा चुनाव में यह सीट निषाद पार्टी के खाते में गई थी. पार्टी ने यहां से प्रशांत सिंह को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्हें समाजवादी पार्टी के संग्राम सिंह यादव के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. अब ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरुण राजभर को इस सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारी में जुटे हैं. अरुण राजभर ने अतरौलिया में सक्रियता भी बढ़ा दी है और क्षेत्र में लगातार संपर्क कर रहे हैं.

राजभर का तर्क है कि उनकी पार्टी इस सीट पर पिछले ढाई साल से मेहनत कर रही है. ऐसे में वह अतरौलिया पर अपना दावा मजबूत मानते हैं. लेकिन निषाद पार्टी को यह दावेदारी रास नहीं आ रही है. संजय निषाद का कहना है कि NDA में सीटों का बंटवारा अभी तय नहीं हुआ है, ऐसे में किसी सहयोगी दल को एकतरफा तरीके से सीट पर दावा नहीं करना चाहिए.

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एनडीए में सीटों की इस लड़ाई में सिर्फ अतरौलिया ही नहीं, बल्कि गोरखपुर की चौरीचौरा विधानसभा सीट भी चर्चा में है. यह सीट निषाद पार्टी के लिए खास महत्व रखती है. 2022 में यहां से संजय निषाद के बेटे सरवन निषाद ने जीत दर्ज की थी. अब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी इस सीट पर भी अपनी राजनीतिक ताकत का हवाला देकर दावेदारी पेश कर रही है. राजभर का कहना है कि चौरीचौरा में भी उनकी पार्टी का मजबूत वोट बैंक है. वहीं निषाद पार्टी इस सीट को अपना मजबूत राजनीतिक आधार मानती है.

यूपी में जिस सीट पर पिछली बार निषाद पार्टी ने जीत दर्ज की थी, वहां भी अब सहयोगी दल की नजर है. ऐसे में संजय निषाद के सामने अपनी जीती हुई सीट को बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है. यह विवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों पार्टियां NDA का हिस्सा हैं. दोनों के अपने-अपने जातीय आधार और राजनीतिक दावे हैं. अगर सीटों को लेकर यह खींचतान बढ़ती है तो इसका असर गठबंधन की चुनावी रणनीति पर पड़ सकता है.

राजभर की बढ़ती सक्रियता, निषाद के लिए चुनौती

ओम प्रकाश राजभर की राजनीति का आधार पूर्वांचल में राजभर और अन्य पिछड़े वर्गों के बीच रहा है. वह लंबे समय से अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. योगी सरकार में मंत्री होने के साथ-साथ वह NDA में अपनी पार्टी की हिस्सेदारी भी बढ़ाना चाहते हैं. वहीं, संजय निषाद का भी आधार पूर्वांचल के इलाके पर है. वे अपने समाज के बीच राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग करते रहे हैं.

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संजय निषाद का दावा है कि निषाद समाज का प्रभाव प्रदेश की बड़ी संख्या में विधानसभा सीटों पर है और गठबंधन को इस वोट बैंक की अहमियत समझनी चाहिए. यहीं से दोनों सहयोगियों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा शुरू होती है. दोनों ही चाहते हैं कि 2027 में उनकी पार्टी को ज्यादा सीटें मिलें और उनके उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का मौका मिले. लेकिन समस्या यह है कि बीजेपी के सामने भी 403 विधानसभा सीटों का पूरा गणित है. उसे अपने पुराने सहयोगियों के साथ नए राजनीतिक समीकरणों का भी ध्यान रखना है. ऐसे में हर सहयोगी की मांग पूरी करना आसान नहीं होगा.

निषाद समाज की नाराजगी का सता रहा डर

संजय निषाद के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती अपने समाज के भरोसे को बनाए रखने की है. उन्होंने निषाद समाज को एक राजनीतिक पहचान देने और उसके अधिकारों की लड़ाई लड़ने का दावा किया है. लेकिन आरक्षण की मांग पूरी नहीं होने से विपक्ष को उन पर सवाल उठाने का मौका मिल रहा है. सपा और मुकेश सहनी सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी के साथ सत्ता में रहने के बावजूद संजय निषाद अपने समाज को आरक्षण क्यों नहीं दिला पाए.

वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के भीतर भी उनके राजनीतिक प्रभाव और सीटों की मांग का आकलन होगा. संजय निषाद के लिए यह स्थिति आसान नहीं है. अगर वह आरक्षण के मुद्दे पर ज्यादा दबाव बनाते हैं तो गठबंधन के भीतर असहजता बढ़ सकती है. वहीं अगर वह इस मांग पर नरम पड़ते हैं तो अपने ही समाज के बीच सवालों का सामना करना पड़ सकता है. उन्हें एक साथ दो मोर्चों पर संतुलन बनाना है. पहला, निषाद समाज की उम्मीदों को बनाए रखना और दूसरा, NDA में अपनी पार्टी की राजनीतिक हिस्सेदारी सुरक्षित रखना.

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संजय निषाद के सामने डबल चैलेंज खड़ा हो गया

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले NDA के सहयोगी दल अपनी-अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने में जुट गए हैं. ओम प्रकाश राजभर सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं, अनुप्रिया पटेल की अपना दल भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है और संजय निषाद अपने समाज के लिए आरक्षण के साथ सीटों की मांग कर रहे हैं. बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन सभी सहयोगियों को साथ लेकर चलने की है. 2022 के विधानसभा चुनाव में सहयोगी दलों ने गठबंधन की जीत में भूमिका निभाई थी. अब 2027 में सभी दल अपने प्रदर्शन और जातीय समीकरणों के आधार पर ज्यादा हिस्सेदारी चाहते हैं.

संजय निषाद ने भी संकेत दिए हैं कि उनकी पार्टी उन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जहां निषाद समाज की अच्छी संख्या है और बीजेपी लंबे समय से चुनाव नहीं जीत सकी है. संजय निषाद के सामने मौजूदा चुनौती सिर्फ दो सीटों की लड़ाई नहीं है. यह उनके राजनीतिक प्रभाव, समाज के बीच उनकी विश्वसनीयता और NDA में उनकी हैसियत से भी जुड़ी है. एक तरफ आरक्षण का मुद्दा लंबा खिंचता जा रहा है, दूसरी तरफ सहयोगी दल उनकी पारंपरिक राजनीतिक जमीन पर दावेदारी कर रहे हैं.

अतरौलिया और चौरीचौरा को लेकर ओम प्रकाश राजभर की सक्रियता ने इस टकराव को खुलकर सामने ला दिया है. अब देखना होगा कि बीजेपी अपने दोनों सहयोगियों के बीच कैसे संतुलन बनाती है. सवाल यह भी है कि क्या संजय निषाद 2027 के चुनाव से पहले अपने समाज को आरक्षण पर कोई ठोस भरोसा दिला पाएंगे? क्या वह निषाद पार्टी के हिस्से की सीटों को बचा पाएंगे? और क्या NDA में उनकी राजनीतिक हैसियत पहले की तरह बनी रहेगी, ऐसे में साफ है कि संजय निषाद के लिए 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता में वापसी का नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक वजूद और समाज के बीच अपनी साख बचाने का भी इम्तिहान होने जा रहा है.

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