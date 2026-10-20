मिसाइल इंटरसेप्टर, अर्ली वॉर्निंग सिस्टम और स्टारशील्ड की डिमांड, मार्को रूबियो से मिले जेलेंस्की

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने मंगलवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से महत्वपूर्ण टेलीफोन वार्ता की. जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह बातचीत ठोस और जरूरी मुद्दों पर केंद्रित थी. उन्होंने रूबियो की मदद करने की तैयारी और स्पष्ट रुख के लिए आभार व्यक्त किया.

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चर्चा के तीन प्रमुख बिंदु थे- बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर, रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की अर्ली वॉर्निंग सिस्टम प्रणाली और स्टारलिंक तथा स्टारशील्ड सैटेलाइट सेवाओं की बहाली. जेलेंस्की ने कहा कि यह सब उस पृष्ठभूमि में हो रहा है जब यूक्रेन इस भयावह युद्ध और लगातार हो रही मौतों को खत्म करने के लिए कूटनीतिक प्रयास कर रहा है. दोनों ने जल्द ही फिर संपर्क करने पर सहमति जताई.

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रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमले यूक्रेन के शहरों और ऊर्जा सेंटर पर लगातार जारी हैं. जेलेंस्की ने स्पष्ट कहा कि जीवन बचाने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलों की तत्काल आवश्यकता है. हाल के हफ्तों में यूक्रेन के पैट्रियट सिस्टम के इंटरसेप्टर स्टॉक लगभग खत्म हो चुके हैं, जिससे कई मिसाइलों को रोका नहीं जा सका.

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अमेरिकी रक्षा सचिव की मंजूरी अभी लंबित बताई जा रही है. रूबियो के साथ चर्चा में इस आपूर्ति को प्राथमिकता दी गई, क्योंकि सर्दी आने वाली है और ऊर्जा सुविधाओं पर हमले बढ़ सकते हैं. यूक्रेन चाहता है कि अमेरिका उत्पादन बढ़ाकर अतिरिक्त इंटरसेप्टर उपलब्ध कराए ताकि वायु रक्षा मजबूत हो सके.

अर्ली वॉर्निंग सिस्टम और खुफिया सहयोग

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की अर्ली वॉर्निंग सिस्टम था. यूक्रेन इन चेतावनियों के लिए अमेरिकी खुफिया जानकारी पर निर्भर है. हाल में कुछ दिनों तक यह सहयोग बाधित रहा, जिससे यूक्रेन को बिना चेतावनी के हमलों का सामना करना पड़ा. जेलेंस्की ने पहले आरोप लगाया था कि खुफिया साझाकरण रोका गया था, लेकिन बाद में इसे फिर शुरू कर दिया गया.

रूबियो ने पहले किसी भी ठहराव से इनकार किया था. यह चेतावनी प्रणाली नागरिकों और महत्वपूर्ण सुविधाओं को समय पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में मदद करती है. बातचीत में इसकी निरंतरता और सुधार पर जोर दिया गया.

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तीसरा बिंदु स्पेसएक्स की स्टारलिंक और सैन्य संस्करण स्टारशील्ड सेवाओं का था. यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेशंस, संचार और इंटरसेप्टर ड्रोनों के लिए ये सेवाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. हाल में स्टारलिंक की गति पर प्रतिबंध लगाए जाने से कई ड्रोन मिशन प्रभावित हुए. जेलेंस्की ने इसे अमेरिकी सरकार का संदेश बताया था, जबकि रूबियो ने किसी भी जानबूझकर की गई कार्रवाई से इनकार किया और कहा कि सेवा बहाल हो चुकी है.

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स्टारशील्ड सैन्य ग्रेड सिस्टम है, अभी यूक्रेन को उपलब्ध नहीं है. यूक्रेन इसे रूस के अंदर गहरे हमलों के लिए चाहता है, लेकिन अमेरिका इसे चर्चा के अधीन बता रहा है. बातचीत में इन सेवाओं को पूरी तरह बहाल करने पर जोर दिया गया.

कूटनीतिक पृष्ठभूमि और भविष्य की दिशा

यह वार्ता अमेरिकी-यूक्रेनी संबंधों में तनाव के बीच हुई है. ट्रंप प्रशासन सैन्य सहायता और तकनीक को लीवरेज के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, खासकर यूक्रेन के रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमलों को लेकर. जेलेंस्की ने अमेरिकी जनता का धन्यवाद किया जो निष्पक्ष दृष्टिकोण का समर्थन करती है. दोनों पक्षों ने जल्द अपडेट के लिए फिर संपर्क करने का फैसला किया.

यह चर्चा दर्शाती है कि यूक्रेन अभी भी अमेरिकी समर्थन पर बहुत निर्भर है, चाहे वह हथियार हों, खुफिया जानकारी हो या सैटेलाइट तकनीक. युद्ध समाप्त करने के प्रयासों के बावजूद रक्षा क्षमताओं को मजबूत रखना यूक्रेन की प्राथमिकता बनी हुई है. विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे संपर्क तनाव कम करने और व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं.

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