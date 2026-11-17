मेष

मानसिक तनाव दूर होगा. धन की स्थिति बेहतर होगी. आपके फैसले सही साबित होंगे. पुराने संबंधों में नई जान आएगी. सकारात्मक सोच के साथ काम करें लाभ होगा. व्यापार में स्थिति बेहतर होगी.

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जरूरी टिप- रिश्तों को संभालें

शुभ रंग- लाल

उपाय- किसी गरीब को लाल फल का दान करें

वृष

धैर्य से काम करने का दिन है. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. कोर्ट केस में सफलता मिलेगी. लगातार बढ़ रहे खर्चे को कंट्रोल करना होगा. सेहत पर ध्यान देना होगा. व्यापार में हानि हो सकती है.

जरूरी टिप- नेगेटिविटी से बचें

शुभ रंग- गुलाबी

उपाय- गाय को गुड़ रोटी खिलाएं

मिथुन

शिक्षा के क्षेत्र में फायदा होगा. नए लोगों से संपर्क बनेगा. जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा. रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा. किसी से झगड़ा करने से बचें. व्यापार में योजना बना कर काम करें.

जरूरी टिप- अहंकार से बचें

शुभ रंग- मरून

उपाय- पक्षियों को दाना खिलाएं

कर्क

करियर के मामले में सोच समझ कर फैसला करें. दोस्तों के साथ मिलकर काम करने की योजना बनेगी. आपको उन्नति के नए रास्ते मिलेंगे. आपका खर्च बढ़ेगा. रिश्तेदारों से मतभेद हो सकता है. व्यापार में और समय लगाना होगा.

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जरूरी टिप- आलस्य से बचें

शुभ रंग- सफेद

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

सिंह

धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे. बातचीत में धैर्य रखें. करियर पर ध्यान देने का समय है. लोगों के कहने पर काम का तरीका ना बदलें. सेहत आपकी ठीक रहेगी. व्यापार के रुके हुए काम पूरे होंगे.

जरूरी टिप- अति उत्साह से बचें

शुभ रंग- हल्का लाल

उपाय- किसी गरीब को भोजन कराएं

कन्या

किसी बात को लेकर चिंता रहेगी. वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें. परिवार में चल रहे मतभेद दूर होंगे. व्यापार में तरक्की के मौके मिलेंगे. लंबी दूरी की यात्रा से बचें. व्यापार में नया निवेश सोच समझ कर करें.

जरूरी टिप- अंहकार से बचें

शुभ रंग- हरा

उपाय- किसी गरीब को आटा दान करें

तुला

अपने काम पर ध्यान देना होगा. प्रॉपर्टी से संबंधित फैसला सोच समझ कर करें. सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी. काम के दौरान गुस्सा ना दिखाएं. सेहत आपकी ठीक रहेगी. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.

जरूरी टिप- खर्चों को कंट्रोल करें

शुभ रंग- भूरा

उपाय- किसी गरीब को चावल दान करें

वृश्चिक

सुख सुविधाओं में धन खर्च होगा. परिवार से सहयोग मिलेगा. आपके कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा. हर किसी पर भरोसा करने से बचें. लंबी दूरी की यात्रा से बचें. व्यापार से जुड़े खर्चे बढ़ेंगे.

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जरूरी टिप- कम बोलें

शुभ रंग- हल्का लाल

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

धनु

पूरे उत्साह से काम करेंगे. करियर को आगे बढ़ाने का समय है. आपका सम्मान और बढ़ेगा. वाणी का प्रयोग सोच-समझ कर करें. किसी बहस में उलझने से बचें. कारोबार में लाभ के रास्ते बनेंगे.

जरूरी टिप- गुस्से से बचें

शुभ रंग- हल्का पीला

उपाय- किसी गरीब को फल दान करें

मकर

आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी. मन की उलझन सुलझेगी. शिक्षा से जुड़े लोगों को फायदा होगा. बड़े फैसले करने में देरी ना करें. अपने समय का सही तरीके से प्रयोग करें. व्यापार में धन की स्थिति बेहतर होगी.

जरूरी टिप- कुछ नया सीखें

शुभ रंग- मरून

उपाय- किसी गरीब को लाल फल दान करें

कुंभ

मन की टेंशन दूर होगी. भाग्य का साथ मिलेगा. अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कामयाब होंगे. परिवार में सुख-शांति बढ़ेगी. गाड़ी बहुत तेज गति से ना चलाएं. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- कम बोलें

शुभ रंग- भूरा

उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

मीन

आज जल्दबाजी में फैसला करने से बचें. नए लोगों से मुलाकात होगी. विदेश से लाभ का समाचार मिलेगा. जीवनसाथी से विवाद हो सकता है आज रहें सावधान. मन में तनाव ना पालें. व्यापार से नया निवेश आज ना करें.

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जरूरी टिप- नेगेटिविटी से बचें

शुभ रंग- लाल

उपाय- किसी गरीब को गुड़ का दान करें

आज का उपाय

परिवार में एक के बाद एक परेशानी आ रही है तो मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में सिंदूर, जनेऊं, नारियल, पान, सुपारी, लाल फल अर्पित करें. हनुमान चालीसा का पाठ करें. हनुमान जी की आरती करें. हनुमान जी के चरणों का सिंदूर एक डिब्बी में घर ले जाएं. प्रतिदिन सुबह स्नान करके सिंदूर का तिलक लगाएं.

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