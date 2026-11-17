अमेरिका के बुनियादी ढांचे और डिजिटल सिस्टम पर लगातार संकट के बादल मंडरा रहे हैं. शुक्रवार को हवाई यातायात ठप होने और माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के बाद अब सोमवार को अमेरिका के सबसे बड़े बैंकों की ऑनलाइन सेवाएं ठप पड़ गईं. दूसरी तरफ, यूनाइटेड एयरलाइंस के सिस्टम में भी तकनीकी खराबी आने से हवाई यात्रियों की मुश्किलें फिर बढ़ गई. हालांकि कुछ घंटों बाद एयरलाइंस के सिस्टम को सुधार लिया गया.

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दरअसल, देश के कई बड़े बैंकों के ग्राहकों ने सोमवार को ऑनलाइन अकाउंट एक्सेस करने और लेनदेन में परेशानी की शिकायत की. बैंक ऑफ अमेरिका, चेज, जेपी मॉर्गन, यूएस बैंक, वेल्स फार्गो और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म Zelle के यूजर्स ने सेवाओं में दिक्कत की जानकारी दी.

देश के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन चेज के आंतरिक हार्डवेयर सिस्टम में सॉफ्टवेयर की खराबी के कारण लेनदेन में देरी हुई. इसका असर बैंक ऑफ अमेरिका, सिटीग्रुप समेत दूसरे बैंकों के उन ग्राहकों पर भी पड़ा, जो चेज के साथ लेनदेन कर रहे थे. चेज ने बताया कि उसके सिस्टम में आई तकनीकी खराबी के कारण ट्रांजैक्शन धीमे हो गए. बैंक इस समस्या को दूर करने और सेवाएं सामान्य करने में जुटा था. कई ग्राहकों को ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल करते समय संदेश मिला कि कुछ सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं और उन्हें बाद में दोबारा कोशिश करनी चाहिए. चेज ने साफ किया कि यह समस्या किसी साइबर हमले की वजह से नहीं आई थी.

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आउटेज पर नजर रखने वाली वेबसाइट Downdetector.com के मुताबिक, सोमवार को कई बैंकों और पेमेंट प्लेटफॉर्म के यूजर्स ने सेवाएं ठप होने या ठीक से काम नहीं करने की शिकायत की. हालांकि, चेज बैंक ने स्पष्ट किया कि उसकी सेवाओं में आई समस्या साइबर हमले की वजह से नहीं, बल्कि तकनीकी खराबी के कारण थी.

बैंक के प्रवक्ता ने बताया कि तकनीकी समस्या के चलते कुछ लेनदेन सामान्य से ज्यादा समय ले रहे हैं. हालांकि, ग्राहकों को अपने अकाउंट और उसमें मौजूद पैसों तक पहुंच मिल रही है. बैंक ने कहा कि समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश की जा रही है. कुछ ग्राहकों को ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल करते समय यह संदेश भी दिखाई दिया कि कुछ सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं और उन्हें बाद में दोबारा कोशिश करनी चाहिए.

यूनाइटेड एयरलाइंस का सिस्टम भी हुआ प्रभावित

अमेरिका की प्रमुख एयरलाइन यूनाइटेड एयरलाइंस ने भी सोमवार दोपहर अपने पूरे सिस्टम में तकनीकी खराबी की पुष्टि की. कंपनी ने सोशल मीडिया पर ग्राहकों को हुई असुविधा के लिए माफी मांगी. हालांकि, शुरुआत में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि एयरलाइन की कौन-कौन सी सेवाएं प्रभावित हुई थीं.

एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जुड़े एक ऐप पर सामने आई रिकॉर्डिंग में ह्यूस्टन में यूनाइटेड एयरलाइंस का एक पायलट टावर से विमान को गेट पर ही खड़ा रखने की अनुमति मांगता सुनाई दिया. पायलट ने यह अनुरोध तब तक के लिए किया, जब तक एयरलाइन का सिस्टम दोबारा काम करना शुरू नहीं कर देता.

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एयर ट्रैफिक सिस्टम के लिए 50 अरब डॉलर मांग रहा ट्रंप प्रशासन

बता दें कि अमेरिका में यह तकनीकी संकट ऐसे समय सामने आया है, जब कुछ दिन पहले फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) के नेटवर्क में खराबी के कारण शुक्रवार को देशभर में विमानों की उड़ानों पर रोक लगानी पड़ी थी. इस गड़बड़ी से हजारों उड़ानें प्रभावित हुई थीं. अमेरिकी परिवहन मंत्री सीन डफी के मुताबिक, सिस्टम में समस्या उस समय शुरू हुई जब एक सरकारी ठेकेदार पुराने कॉपर वायर की जगह फाइबर वायर लगा रहा था.

अरकंसास के एल डोराडो में तार बदलने और राउटर चालू करने के बाद टेक्सास के अमरिलो स्थित एक केंद्र में भी समस्या पैदा हो गई. FAA के मुताबिक, सिस्टम पर हर 4 से 5 सेकंड में करीब 1,000 कनेक्शन प्रयासों की दर से जरूरत से ज्यादा डेटा आने लगा. इससे विमान संचार और रडार फीड प्रभावित हुए. एजेंसी ने दोनों स्थानों को नेटवर्क से अलग किया, जिसके बाद स्थिति स्थिर हुई.

इस घटना के बाद ट्रंप प्रशासन एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए 50 अरब डॉलर की मांग कर रहा है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि पुरानी व्यवस्था को टुकड़ों में सुधारने के बजाय पूरी तरह नया सिस्टम तैयार किया जाना चाहिए.

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हालांकि, डेमोक्रेटिक सांसदों ने इतनी बड़ी रकम की मांग पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि कांग्रेस पहले ही FAA के आधुनिकीकरण के लिए अरबों डॉलर मंजूर कर चुकी है, लेकिन उसमें से ज्यादातर पैसा अभी खर्च नहीं हुआ है. परिवहन मंत्री डफी का कहना है कि पहले मंजूर की गई रकम 2028 के अंत तक खर्च की जाएगी.

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