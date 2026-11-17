दिनभर काम करने के बाद जब इंसान रात में बिस्तर पर लेटता है, तो साफ-सुथरी बेडशीट पर सोने का सुकून ही अलग होता है. लेकिन मुश्किल तब होती है, जब नई धुली बेडशीट भी कुछ ही दिनों में गंदी दिखने लगती है. कभी उस पर पसीने के निशान नजर आते हैं, तो कभी धूल और छोटे-छोटे दाग जमा हो जाते हैं. खासकर अकेले रहने वाले लोगों और कुंवारों के लिए बार-बार बेडशीट धोना किसी बड़े काम से कम नहीं होता.

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कई लोग सोचते हैं कि बेडशीट को साफ रखने के लिए हर दूसरे-तीसरे दिन उसे बदलना ही पड़ेगा. लेकिन ऐसा नहीं है. अगर सोने से पहले और बेड का इस्तेमाल करते समय कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखा जाए, तो बेडशीट को जल्दी गंदा होने से बचाया जा सकता है. इसके लिए न तो महंगे प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत है और न ही रोजाना घंटों सफाई करने की. आइए जानते हैं ऐसी 6 आसान आदतें, जो बेडशीट को लंबे समय तक साफ और फ्रेश रखने में मदद कर सकती हैं.



1. सोने से पहले जरूर करें ये एक काम: बेडशीट को जल्दी गंदा होने से बचाने का सबसे आसान तरीका है कि रात में सोने से पहले शरीर की सफाई का ध्यान रखें. दिनभर बाहर रहने से शरीर पर पसीना, धूल और गंदगी जमा हो जाती है. अगर बिना साफ हुए सीधे बिस्तर पर लेट जाते हैं, तो ये गंदगी बेडशीट पर भी पहुंच जाती है. इसलिए रात में सोने से पहले नहा लें या कम से कम हाथ-पैर और चेहरा अच्छी तरह साफ कर लें. खासकर वर्कआउट या ज्यादा पसीना आने के बाद सीधे बिस्तर पर जाने से बचें.



2. एक नहीं, 2-3 बेडशीट रखें: अगर आप एक ही बेडशीट को लगातार कई दिनों तक इस्तेमाल करते हैं, तो उसके जल्दी गंदा होने के चांस बढ़ जाते हैं. ऐसे में अच्छा होगा कि घर में कम से कम 2-3 बेडशीट रखें. एक बेडशीट इस्तेमाल में हो, तो दूसरी साफ करके तैयार रखें. इससे जरूरत पड़ने पर तुरंत बेडशीट बदली जा सकती है. साथ ही, एक ही बेडशीट को लगातार धोने और इस्तेमाल करने से होने वो घिसती भी कम है.



3. बेड पर बैठकर खाना खाने से बचें: कई लोगों की आदत होती है कि वे टीवी देखते हुए या मोबाइल चलाते हुए बिस्तर पर ही खाना खा लेते हैं. लेकिन यही आदत बेडशीट को जल्दी गंदा कर सकती है. खाने के छोटे-छोटे टुकड़े, चाय-कॉफी के दाग और तेल-मसाले के निशान चादर पर लग जाते हैं. कई बार ये चीजें गद्दे तक भी पहुंच जाती हैं. इसलिए कोशिश करें कि खाना हमेशा डाइनिंग टेबल या किसी दूसरी तय जगह पर ही खाएं.



4. सिर्फ बेडशीट नहीं, गद्दे और तकिए भी साफ रखें: कई बार लोग बेडशीट तो धो लेते हैं, लेकिन गद्दे और तकिए की सफाई को नजरअंदाज कर देते हैं. जबकि समय के साथ इनमें भी धूल, पसीना और गंदगी जमा होने लगती है. बाद में यही गंदगी साफ बेडशीट पर भी पहुंच सकती है. इसलिए समय-समय पर गद्दे को वैक्यूम क्लीनर से साफ करें. गद्दे पर मैट्रेस प्रोटेक्टर लगाना भी अच्छा ऑप्शन है. वहीं, तकिए के कवर को जल्दी-जल्दी बदलते रहें और तकियों की सफाई का भी ध्यान रखें.



5. कमरे में हवा आने-जाने का रखें इंतजाम: अगर बेडरूम में हमेशा नमी बनी रहती है, तो बेडशीट से सीलन जैसी बदबू आने लग सकती है. इससे बचने के लिए कमरे की खिड़कियां कुछ देर खुली रखें, ताकि हवा अंदर आ सके. कमरे में हवा का सही सर्कुलेशन होने से नमी कम करने में मदद मिलती है. अगर कमरे में बहुत ज्यादा नमी रहती है, तो जरूरत के हिसाब से डीह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं.



6. धुली हुई बेडशीट को ऐसे रखें: बेडशीट धोने के बाद उसे सही तरीके से रखना भी जरूरी है. कई बार लोग हल्की गीली बेडशीट को ही फोल्ड करके अलमारी में रख देते हैं. इससे उसमें सीलन और बदबू आने लगती है. इसलिए बेडशीट को धोने के बाद पूरी तरह सुखाएं और फिर फोल्ड करके रखें. इसे किसी सूखी और साफ जगह पर रखें. लंबे समय तक प्लास्टिक में बंद करके रखने से बचें, क्योंकि इससे नमी और बदबू की समस्या हो सकती है.



बेडशीट को लंबे समय तक साफ रखने के लिए क्या है जरूरी?

बेडशीट को साफ रखने के लिए सिर्फ उसे धोने जरूरी नहीं है. सोने से पहले शरीर की सफाई, बेड पर खाना न खाना, तकिए और गद्दे का ध्यान रखना जैसी छोटी आदतें काफी मददगार हो सकती हैं. हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि बेडशीट को एक महीने तक बिना धोए इस्तेमाल किया जाए. साफ-सफाई और हाइजीन बनाए रखने के लिए बेडशीट को नियमित रूप से धोना जरूरी है. आमतौर पर हफ्ते में एक बार बेडशीट धोना बेहतर रहता है.

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