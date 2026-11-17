सलमान खान के घर फायरिंग, टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलियां और अब अमिताभ बच्चन-अभिषेक बच्चन को जान से मारने की धमकी. फिल्म उद्योग में अपराधियों की बढ़ती दखलंदाजी केवल सितारों की सुरक्षा नहीं, बल्कि मुंबई की कानून-व्यवस्था और हजारों करोड़ के कारोबार के भविष्य का भी सवाल है.

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बॉलीवुड की दुनिया कभी अपनी चमक-दमक, सितारों की लोकप्रियता और करोड़ों रुपये के कारोबार के लिए जानी जाती थी. लेकिन पिछले कुछ समय से इस दुनिया पर एक ऐसा साया गहराता जा रहा है, जो 1990 के दशक की याद दिलाता है. फर्क सिर्फ इतना है कि उस दौर में अंडरवर्ल्ड पर्दे के पीछे से फिल्म उद्योग को प्रभावित करने की कोशिश करता था, अब अपराधी सोशल मीडिया पर खुलेआम धमकियां दे रहे हैं और सितारों के घरों तथा गाड़ियों पर गोलियां चलाने तक से नहीं हिचक रहे हैं. सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग से शुरू हुई चिंता अब टाइगर श्रॉफ पर हमले और अमिताभ बच्चन तथा अभिषेक बच्चन को मिली ताजा धमकियों तक पहुंच गई है.

16 नवंबर को गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों के नाम से सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट में अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन को जान से मारने की धमकी दी गई. पोस्ट में यहां तक कहा गया कि बुलेटप्रूफ सुरक्षा भी उन्हें नहीं बचा पाएगी. हालांकि इस पोस्ट की प्रामाणिकता और उसमें किए गए दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता. इससे पहले अक्टूबर में टाइगर श्रॉफ की कार पर मुंबई के जुहू इलाके में गोलियां चलाई गई थी. अभिनेता सुरक्षित बच गए, लेकिन उनके ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति को गोली लगी. पुलिस जांच में इस हमले के पीछे गैंग का दबदबा स्थापित करने और वसूली की कोशिश जैसे पहलुओं की पड़ताल की गई.

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सलमान खान के बांद्रा स्थित घर के बाहर अप्रैल 2024 में हुई फायरिंग ने भी पूरे देश का ध्यान खींचा था.इस मामले में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्यों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया और अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए पर्याप्त सामग्री पाई. अब अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज कलाकार को धमकी मिलना बताता है कि अपराधियों के निशाने पर केवल किसी एक अभिनेता या परिवार का मामला नहीं रह गया है.

यह स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि दाऊद इब्राहिम के दौर में बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड के प्रभाव की लंबी कहानी रही है. फिल्म फाइनेंसिंग से लेकर कलाकारों की कास्टिंग और फिल्मों के वितरण तक में अपराधियों की दखलंदाजी के आरोप लगते रहे. निर्माता-निर्देशकों को धमकियां मिलती थीं और कुछ मामलों में फिल्मी हस्तियों पर जानलेवा हमले भी हुए. लेकिन मुंबई पुलिस की सख्ती और संगठित कार्रवाई के बाद एक समय ऐसा आया जब फिल्म उद्योग ने इस दबाव से काफी हद तक राहत महसूस की. अब फिर वैसी ही आशंकाएं पैदा हो रही हैं.

सबसे बड़ा सवाल महाराष्ट्र की कानून-व्यवस्था को लेकर है. राज्य में भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तीन दलों वाली महायुति सरकार है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास गृह विभाग की जिम्मेदारी भी है. गठबंधन सरकार होने का अर्थ यह नहीं कि अपराध पर नियंत्रण की जिम्मेदारी बंट जाती है. कानून-व्यवस्था की जवाबदेही पूरी तरह सरकार और पुलिस प्रशासन की है. यह तर्क देना भी जल्दबाजी होगी कि तीन दलों की सरकार होने के कारण अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं. लगातार हो रही घटनाएं सरकार के सामने गंभीर सवाल जरूर खड़े करती हैं.

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आखिर अपराधियों को यह भरोसा कैसे हो रहा है कि वे मुंबई जैसे महानगर में किसी चर्चित अभिनेता की गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं, उसके घर की रेकी कर सकते हैं और सार्वजनिक स्थान पर गोलियां चलाकर भाग सकते हैं? टाइगर श्रॉफ की फायरिंग के मामले में जांचकर्ताओं ने पाया कि हमलावर घटना से पहले भी उस स्थान पर पहुंचे थे. यह केवल सुरक्षा में चूक का मामला नहीं, बल्कि अपराधियों की तैयारी और नेटवर्क की क्षमता का भी संकेत है. मुंबई पुलिस ने इस मामले में कई गिरफ्तारियां की हैं और संगठित अपराध के पहलू की भी जांच की है. इसलिए पुलिस की कार्रवाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन अपराधियों की ऐसी कोशिशों को शुरुआती स्तर पर रोकना भी उतना ही जरूरी है.

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि बड़े सितारे तो अपनी सुरक्षा के लिए निजी गार्ड और बुलेटप्रूफ इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन छोटे निर्माता, नए निर्देशक और स्वतंत्र फाइनेंसर ऐसा नहीं कर सकते. बॉलीवुड में हजारों लोग सीधे या परोक्ष रूप से फिल्म निर्माण से जुड़े हैं. किसी छोटी फिल्म का निर्माता अपनी जीवनभर की जमा पूंजी लगाता है. किसी फाइनेंसर का पैसा एक प्रोजेक्ट में फंसा होता है. यदि ऐसे लोगों को किसी गिरोह की ओर से फोन करके वसूली की धमकी दी जाती है तो उनके पास सुरक्षा और कानूनी लड़ाई के लिए संसाधन भी सीमित होते हैं. यही वजह है कि फिल्म उद्योग में भय का माहौल केवल कुछ सितारों तक सीमित नहीं रह सकता.

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इसका आर्थिक नुकसान भी दूरगामी हो सकता है. भारत का फिल्म उद्योग केवल टिकटों की बिक्री का कारोबार नहीं है. इससे कलाकारों, तकनीशियनों, स्पॉट बॉय, लाइटमैन, एडिटर, प्रोडक्शन हाउस, वितरकों, सिनेमाघरों और विज्ञापन उद्योग तक की आजीविका जुड़ी है. यदि निर्माताओं को सुरक्षा की चिंता सताने लगे तो फिल्म निर्माण की लागत बढ़ेगी. निजी सुरक्षा, शूटिंग स्थलों पर अतिरिक्त इंतजाम और बीमा का खर्च बढ़ सकता है. निवेशक ऐसे प्रोजेक्ट से दूरी बना सकते हैं जिनमें किसी तरह का आपराधिक जोखिम दिखाई देता हो. बड़े सितारे सार्वजनिक कार्यक्रमों और प्रशंसकों से मिलने-जुलने से बचेंगे तो उनकी ब्रांड वैल्यू और प्रचार गतिविधियां भी प्रभावित होंगी. विदेशी निर्माता और अंतरराष्ट्रीय प्रोडक्शन कंपनियां भी मुंबई में शूटिंग करने से पहले सुरक्षा जोखिम का आकलन करेंगी. इन सबका असर रोजगार, निवेश और फिल्म उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पर पड़ सकता है. हालांकि अभी इन घटनाओं से हुए कुल आर्थिक नुकसान का कोई प्रमाणित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद मुंबई पुलिस ने प्रमुख फिल्मी हस्तियों को सार्वजनिक स्थानों और भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है. जब सितारों को अपने प्रशंसकों से मिलने के लिए भी सुरक्षा घेरे में रहना पड़े तो समझा जा सकता है कि भय का असर किस स्तर तक पहुंच चुका है.

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सरकार को यह समझना होगा कि अपराधियों के खिलाफ केवल बयान देना या किसी घटना के बाद गिरफ्तारियां करना पर्याप्त नहीं है. संगठित गिरोहों के आर्थिक नेटवर्क, विदेश में बैठे उनके संचालकों, हथियारों की आपूर्ति और स्थानीय मददगारों पर एक साथ कार्रवाई करनी होगी. वसूली की शिकायत करने वाले छोटे निर्माताओं और फाइनेंसरों को भी भरोसा दिलाना होगा कि उनकी पहचान और सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा. फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों, पुलिस और सरकार के बीच नियमित संवाद की व्यवस्था भी जरूरी है.

मुंबई केवल महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की पहचान भी है. यहां का डर पूरे देश के फिल्म उद्योग के निवेश और आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता है. सवाल अमिताभ बच्चन, सलमान खान या टाइगर श्रॉफ की सुरक्षा तक सीमित नहीं है. असली सवाल यह है कि क्या देश की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी में अपराधी इतने बेखौफ हो सकते हैं कि वे खुलेआम लोगों को धमकाएं और गोलियां चलाएं? अगर ऐसा है तो सरकार को अपनी प्राथमिकताओं की समीक्षा करनी होगी. कानून का इकबाल तभी कायम होगा जब अपराधियों को यह अहसास हो कि उनकी पहुंच चाहे कितनी भी दूर हो, कानून की पकड़ उससे कहीं ज्यादा मजबूत है. बॉलीवुड को फिर से अंडरवर्ल्ड के साये में जाने से बचाना केवल फिल्म उद्योग की नहीं, बल्कि सरकार और पूरे समाज की जिम्मेदारी है.

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