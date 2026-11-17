बंगाल की खाड़ी में बन रहा गहरा दबाव क्षेत्र अब चक्रवाती तूफान 'अकवान' में तब्दील हो गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, सोमवार (16 नवंबर 2026) शाम 5:30 बजे तक ये सिस्टम और मजबूत होकर चक्रवाती तूफान बन गया.

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चक्रवात को देखते हुए मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा के तटीय इलाकों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है.

दक्षिण-पूर्व और उससे सटे दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव पिछले छह घंटों के दौरान 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-उत्तरपश्चिम दिशा की ओर बढ़ा. इसके बाद ये चक्रवाती तूफान 'अकवान' में बदल गया है.

16 नवंबर शाम 5:30 बजे ये तूफान दक्षिण और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में केंद्रित था. इसकी मौजूदा स्थिति चेन्नई (तमिलनाडु) से लगभग 610 किमी पूर्व, त्रिंकोमाली (श्रीलंका) से 630 किमी उत्तर-पूर्व, मछलीपट्टनम (आंध्र प्रदेश) से 660 किमी दक्षिण-पूर्व, विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) से 670 किमी दक्षिण-दक्षिणपूर्व और गोपालपुर (ओडिशा) से 790 किमी दक्षिण में है.

20 नवंबर की दोपहर आंध्र तट से टकराने की आशंका

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मौसम विभाग का अनुमान है कि ये तूफान लगातार उत्तर-उत्तरपश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा. मंगलवार, 17 नवंबर की शाम तक ये पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक 'गंभीर चक्रवाती तूफान' में बदल सकता है. इसके बाद ये उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर मुड़ेगा और 19 नवंबर की सुबह तक 'बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान' बन जाएगा.

इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए इसके 20 नवंबर 2026 की दोपहर के आसपास आंध्र प्रदेश और यनम के तटों (नेल्लोर और तुनी के बीच) को पार करने की संभावना है. लैंडफॉल के समय ये बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में तट से टकराएगा. इस दौरान हवा की गति लगातार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है, जो झोंकों के साथ 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

ओडिशा में भी अलर्ट, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

चक्रवात 'अकवान' का असर ओडिशा के मौसम पर भी 18 नवंबर से दिखना शुरू हो जाएगा. राज्य में संभावित खराब मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने बुधवार (18 नवंबर) के लिए 16 जिलों में 'येलो अलर्ट' जारी किया है. 19 से 21 नवंबर के बीच राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है.

मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका को देखते हुए अलग-अलग तारीखों के लिए जिलेवार चेतावनी भी जारी की है. दक्षिणी ओडिशा के गंजम, गजपति, रायगढ़ा, कोरापुट और मलकानगिरी जिलों को भारी बारिश के मद्देनजर 'ऑरेंज अलर्ट' पर रखा गया है. इसके अलावा पश्चिमी ओडिशा के बरगढ़, झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ जिलों में भी भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है.

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फिलहाल आईएमडी बंगाल की खाड़ी में बने इस सिस्टम की गति, तीव्रता और दिशा में होने वाले हर बदलाव पर लगातार नजर रख रहा है. पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों पर संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है.

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