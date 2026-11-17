भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मनीला में हो रहे ASEAN सम्मेलन मिले. वो उस देश में मिल रहे हैं, जिसके संबंध चीन के साथ एकदम अच्छे नहीं हैं. दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया है.

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इस क्षेत्र में एक ऐसा देश तेजी से चर्चा में आया है, जो आकार और सैन्य ताकत के मामले में चीन से काफी छोटा है, लेकिन उसके सामने झुकने को तैयार नहीं है. यह देश है फिलीपींस. चीन के साथ समुद्री सीमा, द्वीपों पर अधिकार, मछली पकड़ने के क्षेत्र और समुद्री संसाधनों को लेकर उसका लंबे समय से विवाद चल रहा है.

फिलीपींस ने अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के साथ पुराने रक्षा संबंधों को मजबूत किया है. इसके साथ ही भारत के साथ भी सैन्य सहयोग बढ़ाया है. भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के बाद दोनों देशों के रक्षा संबंधों को एक नई दिशा मिली है. अमेरिका, भारत और फिलीपींस के बीच बढ़ता सहयोग चीन के लिए रणनीतिक चुनौती बन रहा है.

यह समझना जरूरी है कि फिलीपींस चीन का हर क्षेत्र में दुश्मन नहीं है. दोनों देशों के बीच व्यापार और कूटनीतिक संबंध भी हैं. असली टकराव दक्षिण चीन सागर में संप्रभुता, समुद्री अधिकार और सुरक्षा को लेकर है.

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फिलीपींस और चीन की दुश्मनी की शुरुआत कैसे हुई?

फिलीपींस दक्षिण-पूर्व एशिया का एक आईलैंड वाला देश है. इसके पश्चिम में दक्षिण चीन सागर और उत्तर में ताइवान जलडमरूमध्य का क्षेत्र है. इसकी भौगोलिक स्थिति इसे चीन के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनाती है. चीन के दक्षिणी समुद्री इलाके से लेकर प्रशांत महासागर तक पहुंचने के रास्ते में फिलीपींस एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है.

यही वजह है कि चीन और फिलीपींस के बीच विवाद केवल समुद्र में कुछ द्वीपों पर कब्जे का नहीं, बल्कि पूरे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में प्रभाव और ताकत के संतुलन का भी है. इस विवाद की जड़ दक्षिण चीन सागर में मौजूद द्वीपों, चट्टानों और समुद्री क्षेत्रों पर अधिकार को लेकर है. चीन इस समुद्र के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है.

वह अपने दावे को तथाकथित 'नाइन डैश लाइन' (Nine-Dash Line) के जरिए दिखाता है. इस रेखा के आधार पर चीन दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से पर ऐतिहासिक अधिकार जताता है. लेकिन फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया जैसे देश चीन के दावों से सहमत नहीं हैं.

फिलीपींस का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार उसके तट से 200 नॉटिकल मील तक का विशेष आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone यानी EEZ) उसके अधिकार क्षेत्र में आता है. इस इलाके में वह मछली पकड़ने, समुद्र के भीतर मौजूद तेल और गैस निकालने तथा अन्य आर्थिक गतिविधियां करने का अधिकार रखता है. चीन की समुद्री गतिविधियां जब इस क्षेत्र में बढ़ती हैं तो फिलीपींस इसे अपने अधिकारों का उल्लंघन मानता है.

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चीन और फिलीपींस के बीच विवाद के 8 बड़े कारण...

दक्षिण चीन सागर पर चीन का विशाल दावा

चीन दक्षिण चीन सागर के लगभग 90 प्रतिशत हिस्से पर अपना ऐतिहासिक दावा करता रहा है. उसका दावा नाइन डैश लाइन पर आधारित है. इस समुद्री क्षेत्र में कई छोटे द्वीप, प्रवाल भित्तियां और समुद्री चट्टानें हैं. इनका आकार भले ही बहुत छोटा हो, लेकिन रणनीतिक महत्व काफी बड़ा है.

फिलीपींस का कहना है कि चीन का यह दावा अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप नहीं है. वर्ष 2016 में हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (Permanent Court of Arbitration) के एक न्यायाधिकरण ने फिलीपींस की ओर से दायर मामले में फैसला दिया था कि चीन की नाइन डैश लाइन के तहत ऐतिहासिक अधिकारों के व्यापक दावे का संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) के तहत कोई कानूनी आधार नहीं है.

न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि चीन ने फिलीपींस के कुछ संप्रभु समुद्री अधिकारों का उल्लंघन किया है. चीन ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया. उसका कहना है कि यह फैसला अवैध और बाध्यकारी नहीं है. यहीं से दोनों देशों के बीच तनाव और गहरा हो गया.

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स्कारबोरो शोल पर नियंत्रण

स्कारबोरो शोल (Scarborough Shoal) दक्षिण चीन सागर में स्थित एक महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र है. यह फिलीपींस के मुख्य द्वीप लूजोन के पश्चिम में स्थित है. यहां मछलियों की बहुतायत है. यह समुद्री गतिविधियों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है.

2012 में चीन और फिलीपींस के जहाजों के बीच यहां आमना-सामना हुआ. कई सप्ताह तक तनाव बना रहा. इसके बाद चीन ने इस क्षेत्र पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर लिया और फिलीपींस के मछुआरों की गतिविधियां प्रभावित हुईं. फिलीपींस इसे अपने समुद्री अधिकारों का उल्लंघन मानता है, जबकि चीन इस इलाके पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है. यह विवाद आज भी दोनों देशों के रिश्तों में तनाव का बड़ा कारण है.

सेकंड थॉमस शोल और युद्धपोत का विवाद

सेकंड थॉमस शोल (Second Thomas Shoal) दोनों देशों के बीच टकराव का सबसे संवेदनशील केंद्र है. यह स्प्रैटली द्वीप समूह के पास स्थित है. फिलीपींस ने 1999 में अपने पुराने युद्धपोत BRP Sierra Madre को जानबूझकर यहां समुद्र में फंसा दिया था. इस जहाज पर फिलीपींस के सैनिक तैनात हैं.

फिलीपींस इस युद्धपोत को अपनी समुद्री चौकी की तरह इस्तेमाल करता है. वह समय-समय पर यहां तैनात सैनिकों के लिए भोजन, पानी, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजता है. चीन इस गतिविधि का विरोध करता है. चीनी कोस्ट गार्ड और अन्य जहाज कई बार फिलीपींस के सप्लाई मिशन को रोकने की कोशिश कर चुके हैं.

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2023 और 2024 में यहां कई गंभीर घटनाएं हुईं. जहाजों के बीच टक्कर, पानी की बौछार और रास्ता रोकने जैसी घटनाओं ने तनाव बढ़ाया. फिलीपींस के लिए इस जहाज को छोड़ना अपनी रणनीतिक स्थिति कमजोर करने जैसा होगा. वहीं चीन इसे अपने समुद्री दावों के लिए चुनौती मानता है.

मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों पर अधिकार

दक्षिण चीन सागर केवल सामरिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह मछली और अन्य समुद्री संसाधनों का बड़ा केंद्र भी है. फिलीपींस के हजारों मछुआरों की आजीविका इस समुद्र पर निर्भर करती है. इसके अलावा इस क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस के संभावित भंडार भी हैं.

फिलीपींस अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए इन संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहता है. लेकिन चीन के दावों और समुद्री गतिविधियों के कारण कई क्षेत्रों में फिलीपींस के लिए स्वतंत्र रूप से काम करना मुश्किल हो जाता है. यह विवाद सीधे तौर पर फिलीपींस की अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ गया है.

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चीन की नौसेना और कोस्ट गार्ड की बढ़ती ताकत

चीन ने पिछले दो दशकों में अपनी नौसेना और समुद्री सुरक्षा व्यवस्था को तेजी से आधुनिक बनाया है. उसके पास बड़े युद्धपोत, विमानवाहक पोत, पनडुब्बियां, मिसाइलें और आधुनिक समुद्री निगरानी प्रणालियां हैं.इसके मुकाबले फिलीपींस की सैन्य ताकत काफी सीमित रही है.

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चीन के कोस्ट गार्ड और समुद्री मिलिशिया के जहाजों की संख्या और क्षमता भी फिलीपींस के लिए चुनौती बनती है. फिलीपींस का आरोप है कि चीन के जहाज उसके मछुआरों और कोस्ट गार्ड को डराने, रास्ता रोकने तथा विवादित क्षेत्रों में मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश करते हैं. चीन इन गतिविधियों को अपने समुद्री अधिकारों की रक्षा बताता है.

चीन द्वारा कृत्रिम द्वीप और सैन्य ठिकाने बनाना

चीन ने दक्षिण चीन सागर में कई समुद्री चट्टानों और प्रवाल भित्तियों पर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किया है. उसने रेत और अन्य सामग्री डालकर कृत्रिम द्वीप बनाए हैं. इन स्थानों पर रनवे, बंदरगाह, रडार, संचार प्रणाली और सैन्य सुविधाएं विकसित की गई हैं.

फिलीपींस का मानना है कि चीन इन ठिकानों के जरिए पूरे दक्षिण चीन सागर में अपनी सैन्य मौजूदगी मजबूत कर रहा है. इससे फिलीपींस की समुद्री सुरक्षा और उसके आसपास के क्षेत्रों में चीन का दबदबा बढ़ सकता है.

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फिलीपींस की बदलती विदेश नीति

फिलीपींस की चीन नीति हमेशा एक जैसी नहीं रही. पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते के कार्यकाल में चीन के साथ रिश्ते सुधारने पर ज्यादा जोर दिया गया था. उन्होंने अमेरिका से कुछ दूरी बनाने और चीन के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने की कोशिश की.

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लेकिन 2022 में राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर (Ferdinand Marcos Jr.) के सत्ता में आने के बाद स्थिति बदली. उनकी सरकार ने चीन के समुद्री दावों का खुलकर विरोध करना शुरू किया और अमेरिका के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत किया.

मार्कोस सरकार ने समुद्र में चीनी गतिविधियों को सार्वजनिक करना भी शुरू किया. फिलीपींस ने चीनी जहाजों की तस्वीरें और वीडियो जारी करके अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस विवाद की ओर खींचा.

चीन के क्षेत्रीय दबदबे को रोकने की कोशिश

फिलीपींस को लगता है कि अगर उसने अभी चीन के सामने अपनी समुद्री स्थिति कमजोर कर दी तो भविष्य में उसके अधिकार और अधिक प्रभावित हो सकते हैं. इसलिए वह अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ सहयोग बढ़ा रहा है. यह केवल चीन से लड़ने की तैयारी नहीं है, बल्कि अपनी समुद्री सुरक्षा, सैन्य क्षमता और कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करने की रणनीति भी है.

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फिलीपींस और अमेरिका के संबंध इतने मजबूत क्यों हैं?

अमेरिका और फिलीपींस के बीच संबंध ऐतिहासिक हैं. अमेरिका ने 1898 से 1946 तक फिलीपींस पर शासन किया था. इसके बाद फिलीपींस स्वतंत्र देश बना, लेकिन दोनों देशों के बीच सुरक्षा और सैन्य सहयोग जारी रहा. 1951 में दोनों देशों ने म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी (Mutual Defense Treaty-MDT) पर हस्ताक्षर किए.

इस समझौते के तहत किसी बाहरी सशस्त्र हमले की स्थिति में दोनों देश एक-दूसरे की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. इस समझौते की अहमियत दक्षिण चीन सागर के विवाद के कारण और बढ़ गई है. अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस की सेना, कोस्ट गार्ड, विमान या सरकारी जहाजों पर सशस्त्र हमला होने की स्थिति में रक्षा संधि लागू हो सकती है.

अमेरिका ने फिलीपींस के साथ दो अन्य महत्वपूर्ण समझौते भी किए हैं.

Visiting Forces Agreement (1998): इसके तहत अमेरिकी सैनिकों को फिलीपींस में सैन्य अभ्यास और निर्धारित गतिविधियों के लिए आने-जाने की सुविधा मिलती है.

इसके तहत अमेरिकी सैनिकों को फिलीपींस में सैन्य अभ्यास और निर्धारित गतिविधियों के लिए आने-जाने की सुविधा मिलती है. Enhanced Defense Cooperation Agreement (2014): इसके तहत अमेरिकी सेना को फिलीपींस के चुनिंदा सैन्य ठिकानों पर रोटेशन के आधार पर पहुंच, निर्माण, भंडारण और अन्य सहमत सैन्य गतिविधियों की सुविधा मिलती है.

EDCA के तहत फिलीपींस में अमेरिकी पहुंच वाले ठिकानों की संख्या बढ़ाकर नौ की गई है. इनमें से कुछ ठिकाने ताइवान और दक्षिण चीन सागर के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के नजदीक हैं.

मार्च 2025 में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की फिलीपींस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रक्षा संधि और सैन्य सहयोग को फिर से मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई.

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डोनाल्ड ट्रंप और फिलीपींस का रक्षा समीकरण

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में भी फिलीपींस के साथ रक्षा सहयोग को रणनीतिक महत्व मिला है. जुलाई 2025 में राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर ने अमेरिका का दौरा किया और ट्रंप से मुलाकात की. दोनों देशों ने रक्षा संबंधों और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को महत्वपूर्ण बताया.

2026 में उपलब्ध अमेरिकी कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका ने फिलीपींस की सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए रक्षा वित्तपोषण और सैन्य बिक्री के ऋण संबंधी सहायता का भी प्रावधान किया है.

अमेरिकी रणनीति में फिलीपींस की भूमिका इसलिए अहम है क्योंकि वह चीन के तटीय क्षेत्रों और ताइवान के आसपास के समुद्री रास्तों के नजदीक स्थित है. अमेरिका के लिए फिलीपींस केवल एक सहयोगी देश नहीं, बल्कि पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में उसकी रणनीतिक मौजूदगी का महत्वपूर्ण आधार है.

भारत और फिलीपींस के बीच रक्षा संबंध कैसे मजबूत हुए?

भारत और फिलीपींस के संबंध पहले मुख्य रूप से व्यापार, शिक्षा, संस्कृति और कूटनीति तक सीमित थे. पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग तेजी से बढ़ा है. इसकी सबसे बड़ी वजह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियां और समुद्री सुरक्षा को लेकर दोनों देशों की समान चिंताएं हैं.

भारत के लिए दक्षिण चीन सागर महत्वपूर्ण है क्योंकि उसका बड़ा अंतरराष्ट्रीय व्यापार इसी समुद्री क्षेत्र और आसपास के समुद्री रास्तों से गुजरता है. भारत चाहता है कि इस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का पालन हो और सभी देशों को बिना किसी दबाव के व्यापारिक जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता मिले. फिलीपींस भी यही चाहता है. इसलिए दोनों देशों के हित एक-दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं.

ब्रह्मोस मिसाइल समझौता: भारत की सबसे बड़ी रक्षा पेशकश

भारत और फिलीपींस के रक्षा संबंधों में सबसे बड़ा बदलाव ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल (BrahMos Supersonic Cruise Missile) के समझौते से आया. जनवरी 2022 में दोनों देशों के बीच लगभग 375 मिलियन डॉलर का समझौता हुआ था. इसके तहत भारत को फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की तीन बैटरियां उपलब्ध करानी थीं. इस पैकेज में मिसाइलों के अलावा लॉन्चर, प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक सहायता भी शामिल थी.

अप्रैल 2024 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की पहली खेप सौंप दी. इसके साथ फिलीपींस भारत का पहला विदेशी ब्रह्मोस ग्राहक बन गया. ब्रह्मोस की खासियत इसकी तेज गति, सटीक निशाना लगाने की क्षमता और समुद्र में मौजूद युद्धपोतों को निशाना बनाने की उपयोगिता है. फिलीपींस इसे अपनी तटीय सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकता है.

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इससे उसे समुद्र में दुश्मन के जहाजों को दूर से निशाना बनाने की क्षमता मिलती है. अगस्त 2025 में भारत यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मार्कोस ने बताया था कि उनका देश भारत से और ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदने की प्रक्रिया में है. उन्होंने मौजूदा प्रणाली के प्रदर्शन और सैनिकों के प्रशिक्षण पर भी संतोष जताया था.

अगस्त 2025 में रणनीतिक साझेदारी

5 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर की मुलाकात के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को औपचारिक रूप से रणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnership) का दर्जा दिया. यह केवल एक कूटनीतिक घोषणा नहीं थी, बल्कि रक्षा सहयोग को संस्थागत रूप देने की दिशा में बड़ा कदम था.

इस दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए...

भारतीय और फिलीपींस की थल सेनाओं के बीच नियमित सैन्य बातचीत.

दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच स्टाफ वार्ता.

वायु सेनाओं के बीच सहयोग और संवाद.

भारतीय और फिलीपींस कोस्ट गार्ड के बीच समुद्री सहयोग.

रक्षा उद्योग और सैन्य लॉजिस्टिक्स में सहयोग.

समुद्री सुरक्षा और सूचना साझा करने की व्यवस्था.

दोनों देशों ने 2025-2029 के लिए रणनीतिक साझेदारी को लागू करने की कार्ययोजना भी तैयार की.

भारतीय नौसेना और फिलीपींस की नौसेना का सहयोग

भारत और फिलीपींस अब केवल हथियारों की खरीद-बिक्री तक सीमित नहीं रहना चाहते. दोनों देशों की नौसेनाएं भी आपसी सहयोग बढ़ा रही हैं. अगस्त 2025 में दोनों देशों ने दक्षिण चीन सागर में अपना पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया. भारतीय और फिलीपींस के युद्धपोतों की संयुक्त गतिविधियों ने दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग का नया उदाहरण पेश किया.

इस तरह के अभ्यासों से नौसेनाओं के बीच संचार, समुद्री निगरानी, जहाजों के संचालन और आपातकालीन परिस्थितियों में तालमेल बेहतर होता है. इसके अलावा भारतीय कोस्ट गार्ड और फिलीपींस कोस्ट गार्ड के बीच समुद्री सूचना साझा करने, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर भी सहयोग हो रहा है.

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भारत का समर्थन और अंतरराष्ट्रीय कानून

भारत ने दक्षिण चीन सागर विवाद में फिलीपींस के पक्ष में अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन की बात कही है. भारत का जोर संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि यानी UNCLOS पर है. भारत का मानना है कि समुद्री विवादों का समाधान अंतरराष्ट्रीय कानून और शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए होना चाहिए. भारत ने 2016 के मध्यस्थता फैसले का भी समर्थन किया है.

भारत फिलीपींस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है, लेकिन वह अमेरिका के नेतृत्व वाले किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बना है. भारत की विदेश नीति रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित है. इसका मतलब है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार फैसले लेता है और किसी एक शक्ति गुट के साथ पूरी तरह बंधना नहीं चाहता.

चीन के खिलाफ भारत, अमेरिका और फिलीपींस की साझेदारी कितनी महत्वपूर्ण है?

भारत, अमेरिका और फिलीपींस के बीच बढ़ता रक्षा सहयोग चीन के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है. हालांकि इन तीनों देशों का कोई औपचारिक संयुक्त सैन्य गठबंधन नहीं है, लेकिन इनके सुरक्षा हितों में कई समानताएं हैं. अमेरिका फिलीपींस को सैन्य सहायता, प्रशिक्षण और रणनीतिक सुरक्षा देता है.

भारत उसे आधुनिक हथियार, विशेष रूप से ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली उपलब्ध करा रहा है. इसके साथ दोनों देश समुद्री निगरानी और नौसैनिक सहयोग भी बढ़ा रहे हैं. फिलीपींस की स्थिति इस सहयोग में सबसे महत्वपूर्ण है. वह चीन के समुद्री दावों के बिल्कुल सामने मौजूद है. भारत और अमेरिका के लिए फिलीपींस के साथ सहयोग का मतलब पश्चिमी प्रशांत और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी रणनीतिक पहुंच को मजबूत करना है.

यहां जापान और ऑस्ट्रेलिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण है. ये दोनों देश भी फिलीपींस के साथ सैन्य अभ्यास और रक्षा सहयोग बढ़ा रहे हैं. अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग को भी मजबूती मिली है. इस पूरी रणनीति का मकसद चीन के साथ युद्ध करना नहीं, बल्कि उसे समुद्री क्षेत्र में एकतरफा फैसले लेने से रोकना और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बनाए रखना है.

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क्या चीन और फिलीपींस के बीच युद्ध हो सकता है?

दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष की आशंका को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता. दक्षिण चीन सागर में जहाजों की टक्कर, पानी की बौछार, समुद्री रास्ते रोकने और सैनिकों के आमने-सामने आने जैसी घटनाएं किसी बड़े संकट का कारण बन सकती हैं.

सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि चीन और फिलीपींस के बीच किसी घटना में सैनिकों की मौत होती है तो अमेरिका की 1951 की रक्षा संधि का सवाल उठ सकता है. ऐसी स्थिति में अमेरिका पर फिलीपींस की सहायता करने का दबाव बढ़ेगा. इससे स्थानीय विवाद एक बड़े क्षेत्रीय संकट में बदल सकता है.

दूसरी ओर चीन और फिलीपींस के बीच व्यापारिक संबंध भी महत्वपूर्ण हैं. दोनों देश नहीं चाहेंगे कि विवाद के कारण उनकी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो. इसलिए कूटनीतिक बातचीत और समुद्री संपर्क बनाए रखना भी जरूरी है. फिलीपींस की चुनौती यह है कि वह अपनी संप्रभुता और समुद्री अधिकारों की रक्षा करे, लेकिन ऐसा करते हुए चीन के साथ पूर्ण सैन्य टकराव की स्थिति पैदा न होने दे.

चीन के खिलाफ फिलीपींस की लड़ाई सिर्फ समुद्री सीमा की नहीं

फिलीपींस और चीन के बीच विवाद को केवल दो देशों की दुश्मनी के रूप में देखना सही नहीं होगा. यह समुद्री अधिकारों, अंतरराष्ट्रीय कानून, व्यापारिक रास्तों, प्राकृतिक संसाधनों और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन की लड़ाई है.

फिलीपींस अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ पुराने रक्षा संबंधों को मजबूत कर रहा है और भारत जैसे नए रणनीतिक साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ा रहा है. भारत के लिए यह अवसर है कि वह अपने रक्षा उद्योग, विशेषकर ब्रह्मोस जैसी स्वदेशी तकनीक को अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत करे और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी भूमिका बढ़ाए.

अमेरिका के लिए फिलीपींस चीन के आसपास रणनीतिक संतुलन बनाए रखने वाला महत्वपूर्ण सहयोगी है. वहीं फिलीपींस के लिए भारत और अमेरिका दोनों सुरक्षा के ऐसे साझेदार हैं, जिनकी मदद से वह चीन के मुकाबले अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है.

लेकिन सबसे अहम बात यह है कि फिलीपींस चीन के साथ हर तरह के संबंध खत्म नहीं करना चाहता. उसकी कोशिश है कि आर्थिक और कूटनीतिक रिश्ते बने रहें, लेकिन राष्ट्रीय संप्रभुता और समुद्री अधिकारों पर कोई समझौता न हो. यही उसकी मौजूदा विदेश नीति का मूल आधार है.

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