टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल को अलविदा (MS Dhoni IPL Retirement) कह दिया है. वे चेन्नई सुपर किंग्स के साथ करीब दो दशक से जुड़े हुए थे और अपनी कप्तानी में उन्होंने CSK को 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी दिलाई है. भले ही धोनी ने आईपीएल खेलने को टाटा कर दिया है, लेकिन वे इस टीम के साथ नई जिम्मेदारी के साथ जुड़े रहेंगे. CSK मैनेजमेंट के मुताबिक, अब वे टीम में मेंटर के तौर पर जुड़ेंगे. महेंद्र सिंह धोनी की गिनती सबसे अमीर भारतीय क्रिकेटरों में होती है और आईपीएल के जरिए भी उन्होंने मोटी कमाई की है. आइए जानते हैं Mahendra Sigh Dhoni Networth के बारे में...

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IPL से एम एस धोनी की तगड़ी कमाई

महेंद्र सिंह धोनी ने 2008 में आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग के साथ खेलना शुरू किया था और अब IPL से अलग होने का ऐलान किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, धोनी की नेटवर्थ करीब 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जाती है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा उनकी आईपीएल से होने वाली कमाई का है. सीएसके ने पहली बार उन्हें 6.03 करोड़ रुपये में खरीदा था और इसके बाद 12-15 करोड़ रुपये तक में रिटेन किया गया. 2026 के IPL सीजन में धोनी 4 करोड़ रुपये में रिटेन किए गए थे. ऐसे में MS Dhoni IPL Income की बात करें, तो अब तक उन्होंने 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है.

विज्ञापनों के जरिए छापते हैं पैसा

CSK के लेजेंड एम एस धोनी देश के सबसे बड़े सेलिब्रिटी ब्रांस एंडोर्सर की लिस्ट में शामिल हैं और कई दिग्गज कंपनियों के विज्ञापनों में नजर आते हैं. ऑटोमोबाइल, फाइनेंस, कंज्यूमर गुड्स, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स समेत कई सेक्टर्स की कंपनियों ने उन्हें अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, MS Dhoni ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए करोड़ों रुपये छापते हैं और एक एड शूट के 4-6 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं.

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उनकी ब्रांड एंडोर्समेंट लिस्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जियो मार्ट, फायर बोल्ट, स्वराज टैक्टर्स, गल्फ ऑयल, मास्टर कार्ड, सिक्पर पाइप, एशियन फुटवियर,गो-डैडी, भारत मैट्रीमोनी, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, पैनासोनिक समेत अन्य बड़े नाम शामिल हैं.

अपना बिजनेस और बड़े निवेश

क्रिकेट और ब्रांड एंडोर्समेंट के अलावा महेंद्र सिंह धोनी अपने बिजनेस और निवेश के जरिए भी तगड़ी कमाई करते हैं. उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है, जो Dhoni Entertainment के नाम से है. इसके अलावा उन्होंने कई सेक्टर्स की कंपनियों-स्टार्टअप्स में अपना निवेश किया है, जो क्रिकेट से अलग उनकी कमाई में जोरदार इजाफा करता है.

इनकी लिस्ट लंबी है, जिनमें से कुछ की बात करें, तो ब्लूस्मार्ट (मोबिलिटी प्लेटफॉर्म), खाताबुक (फिनटेक), Car's 24, गरुड़ एयरोस्पेस (ड्रोन टेक्नोलॉजी), कूकू, लाइटफ्यूरी गेम्स, सुपरहेल्थ शामिल हैं. यहां किए गए निवेश से उन्हें मोटा रिटर्न मिलता है. उनके पास रांची में ही एक होटल 'माही रेजीडेंसी' भी है. उन्होंने साल 2016 में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल ब्रांड Seven भी स्टार्ट किया था.

रांची में धोनी का शानदार फार्महाउस

MS Dhoni के पास रांची में आलीशान घर है. उनका कैलाशपति फार्महाउस खासी चर्चा में रहता है, जो कई एकड़ में फैला हुआ है. इसमें खूबसूरत लैंडस्केप वाले गार्डन, एक स्टेट-ऑफ-द-आर्ट जिम, एक स्विमिंग पूल, डेडिकेटेड ट्रेनिंग और रिक्रिएशनल एरिया, और एक बड़ा ग्लास-वॉल वाला गैरेज है. इसके अलावा बताया जाता है कि देहरादून में भी धोनी का घर है.

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कार-बाइक्स का शानदार कलेक्शन

क्रिकेट की पिच पर अपने बल्ले से धमाल मचाने वाले एम एस धोनी कार-बाइक्स के शौकीन हैं और उनका कलेक्शन लग्जरी और महंगाई गाड़ियों से भरा हुआ है. उनके गैरेज में 100 से ज्यादा मोटरसाइकिल के साथ विंटेज, क्लासिक और लग्जरी कारें खड़ी होती हैं. उनके कलेक्शन में यामाहा RD 350, Ducati 1098, कावासाकी Ninja H2, हार्ले डेविसन फैटबाय समेत सुजुकी और होंडा की महंगी बाइक्स शामिल हैं, तो वहीं Audi Q7, Land Rover, Ferrari 599GTO, Mercedes Benz GLE जैसे लग्जरी कारें भी हैं.

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