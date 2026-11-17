अंबानी परिवार की लाडली बेटी ईशा अंबानी ना केवल बिजनेस की दुनिया में बल्कि फैशन की दुनिया में भी अपने अलग अंदाज के लिए पहचानी जाती हैं. वह ना केवल इवेंट्स में बल्कि बड़ी-बड़ी पार्टीज में भी अपने लुक्स से लाइमलाइट बटोर लेती हैं. ईशा अंबानी एक बार फिर अपने लुक को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने मुंबई में मशहूर अमेरिकी फैशन डिजाइनर टोरी बर्च के स्वागत में एंटीलिया में एक खास डिनर पार्टी रखी. इस खास शाम में बॉलीवुड और फैशन जगत की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं. लेकिन पार्टी में सबसे ज्यादा ध्यान ईशा अंबानी के स्टाइलिश लुक ने खींचा. उन्होंने इस मौके पर टोरी बर्च के स्प्रिंग 2027 कलेक्शन का आउटफिट पहना, जिसमें हरे और नीले रंग का खूबसूरत कॉम्बिनेशन देखने को मिला. उनका यह लुक बिल्कुल हटकर और अट्रेक्टिव था. ईशा के लुक के साथ-साथ एंटीलिया में मेहमानों के लिए लगी बड़ी और शानदार डिनर टेबल ने भी स्पॉटलाइट बटोर ली.

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टोरी बर्च के स्वागत में ईशा ने रखी खास डिनर पार्टी

ईशा अंबानी ने मुंबई में अमेरिकी फैशन डिजाइनर टोरी बर्च के भारत दौरे के दौरान उनके लिए एक खास डिनर पार्टी होस्ट की. इस छोटी और खास महफिल में बॉलीवुड से लेकर फैशन इंडस्ट्री तक के कई बड़े नाम शामिल हुए. पार्टी में एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी, तमन्ना भाटिया और शनाया कपूर नजर आईं. वहीं मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा और राहुल मिश्रा ने भी इस शाम की रौनक बढ़ाई. स्टाइलिस्ट अनाइता श्रॉफ अदजानिया भी इस खास डिनर का हिस्सा बनीं.

एमराल्ड ग्रीन कार्डिगन में दिखा ईशा का अनोखा अंदाज

इस पार्टी के लिए ईशा अंबानी ने एमराल्ड ग्रीन कलर का क्रॉप कार्डिगन चुना. इसकी नेकलाइन को खास डिजाइन दिया गया था, जिसे पाईक्रस्ट नेकलाइन कहा जाता है. कार्डिगन पर हल्के गुलाबी और मौवे रंग के फूलों की खूबसूरत कढ़ाई की गई थी. फूलों की ये कढ़ाई उभरी हुई (3D) थी, जो उनके आउटफिट को और भी खास बना रही थी.

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ईशा ने इस कार्डिगन को थोड़े अलग अंदाज में पहना. उन्होंने इसे नॉर्मल तरीके से पहनने के बजाय थोड़ा तिरछा स्टाइल दिया, जो टोरी बर्च के रनवे लुक की खासियत भी है.

फिरोजी कलर की स्कर्ट ने बढ़ाया लुक का अट्रेक्शन

हरे रंग के कार्डिगन के साथ ईशा ने फिरोजी यानी टरक्वॉइज ब्लू कलर की टेक्सचर्ड मिडी स्कर्ट पहनी थी. इस स्कर्ट का रंग हवाई के समुद्री किनारों से इंस्पायर्ड था. गहरे हरे और टरक्वॉइज ब्लू का कॉम्बिनेशन उनके लुक को काफी फ्रेश और खूबसूरत बना रहा था.

अपने आउटफिट के साथ ईशा ने पेसिंल हील्स पहनीं. उन्होंने कानों में खूबसूरत ड्रॉप ईयररिंग्स पहने थे. वहीं बालों को बीच से मांग निकालकर खुला रखा. उन्होंने जूलरी और मेकअप को ज्यादा हैवी नहीं रखा, ताकि उनके आउटफिट की कढ़ाई और रंगों का कॉम्बिनेशन ही सबसे ज्यादा ध्यान खींचे.

टोरी बर्च भी अपने ही कलेक्शन के आउटफिट में आईं नजर

इस खास शाम में फैशन डिजाइनर टोरी बर्च भी अपने ही डिजाइन किए हुए कपड़ों में नजर आईं. उन्होंने अपने स्प्रिंग 2027 कलेक्शन का पर्पल कलर का आउटफिट पहना था. इस ड्रेस को टाई-डाई पेपर कॉटन फैब्रिक से तैयार किया गया था. इस पर मेटैलिक कढ़ाई और हाथ से की गई पेंटिंग की डिटेलिंग थी, जो उनके लुक को खास बना रही थी.

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एंटीलिया की खास डिनर टेबल भी चर्चा में

एंटीलिया में हुई इस खान डिनर पार्टी की डेकोरेशन बेहद शानदार और खूबसूरत नजर आई. इसमें एंटीलिया की डिनर टेबल भी नजर आई, जिसने लोगों का दिल चुरा लिया. मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के घर की डिनर टेबल का डिजाइन किसी लहराती हुई नदी या सर्पिलाकार (Serpentine/Wavy) कर्व जैसा है, जो पूरे हॉल को खास लुक दे रहा था. टेबल के बीचों-बीच रंग-बिरंगे गुलाब, ट्यूलिप और दूसरे फूलों के साथ हरे-भरे पौधों की खूबसूरत डेकोरेशन की गई थी. वहीं, टेबल के दोनों तरफ मेहमानों के लिए शानदार डिनर सेट, कांच के बर्तन और चम्मच-कांटे करीने से सजाए गए थे. इनके बीच हरे रंग की मोमबत्तियां और फूलों की डेकोरेशन भी देखने को मिली. हॉल की छत पर लगा बड़ा और चमचमाता क्रिस्टल झूमर इस पूरी सजावट को और भी शाही और अट्रेक्टिव बना रहा था.

एंटीलिया का शानदार डिजाइन लोगों का ध्यान खींच रहा है. (Photo: Instagram/@toryburch)

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