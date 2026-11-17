महाराष्ट्र बीजेपी ने मंगलवार को एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार की बारामती स्थित शुगर फैक्ट्री की पूरी जांच की मांग की. बीजेपी ने सवाल उठाया कि क्या फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं की वजह से उस समय एयरस्ट्रिप के आसपास विजिबिलिटी कम हुई थी, जब विमान हादसा हुआ था. इस हादसे में पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत हुई थी.

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बीजेपी की यह मांग रोहित पवार के उन आरोपों के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर वीएसआर वेंचर्स और उसके मालिक वीके सिंह को बचाने का आरोप लगाया था. वीएसआर वेंचर्स की कंपनी ही उस विमान को संचालित कर रही थी, जो 28 जनवरी को हादसे का शिकार हुआ था.

सोमवार को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोहित पवार ने देवेंद्र फडणवीस को वही 'मफलर मैन' बताया, जिसका उन्होंने पहले जिक्र किया था. उन्होंने 21 नवंबर 2024 को जयपुर में एक शादी के दौरान फडणवीस की वीएसआर वेंचर्स के मालिक वीके सिंह के बेटे रोहित सिंह के साथ तस्वीर भी दिखाई. रोहित पवार ने मुख्यमंत्री की विमानन कंपनी के मालिकों के साथ कथित नजदीकी पर सवाल उठाए.

रोहित पवार ने लगाया आरोप

रोहित पवार ने आरोप लगाया कि वीके सिंह और उनके परिवार के राजनीतिक संबंधों की वजह से कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है. उन्होंने सवाल किया कि वीएसआर वेंचर्स के खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई और जांच राज्य सीआईडी से सीबीआई को क्यों नहीं सौंपी गई. उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पर 5 अप्रैल को फडणवीस और वीके सिंह के बीच कथित मुलाकात का भी जिक्र किया. रोहित पवार ने दावा किया कि वीएसआर के मालिक ने मुख्यमंत्री को एक फाइल सौंपी थी. उन्होंने इस मुलाकात की जानकारी सामने लाने के लिए एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की.

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हालांकि, रोहित पवार ने साफ किया कि वह फडणवीस पर हादसे में शामिल होने या किसी तरह की साजिश का आरोप नहीं लगा रहे हैं. उनका आरोप था कि मुख्यमंत्री वीएसआर वेंचर्स और उसके मालिक को जांच से बचा रहे हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि एक सरकारी टेंडर रद्द होने के बाद कंपनी को फायदा हुआ था. इस टेंडर में विमान की सुरक्षा को लेकर सख्त शर्तें थीं, जिनमें हादसा-मुक्त रिकॉर्ड और किसी तरह की चल रही जांच नहीं होना शामिल था.

बीजेपी ने रोहित पवार पर लगाया राजनीतिकरण का आरोप

महाराष्ट्र बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता नवनाथ बान ने रोहित पवार पर अजित पवार की मौत को राजनीतिक मुद्दा बनाने और बिना ठोस आधार के आरोप लगाकर प्रचार हासिल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि रोहित पवार एक त्रासदी का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं. नवनाथ बान ने कहा कि वीएसआर 2013 से राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों को विमानन सेवाएं देती रही है. उन्होंने कहा कि कई राजनीतिक नेताओं ने कंपनी के विमानों में यात्रा की है और उसके पायलटों व मालिकों के साथ उनके सामाजिक संबंध भी रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसी पारिवारिक शादी में शामिल होना गलत काम का सबूत नहीं माना जा सकता.

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इसके जवाब में बीजेपी ने रोहित पवार की बारामती स्थित शुगर फैक्ट्री की विस्तृत जांच की मांग की. नवनाथ बान ने सवाल उठाया कि क्या फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं की वजह से विमान के एयरस्ट्रिप पर उतरते समय विजिबिलिटी प्रभावित हुई थी. उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि कहीं यह सब रोहित पवार के कहने पर तो नहीं किया गया.

बीजेपी ने एनसीपी (एसपी) नेतृत्व से भी मांगा जवाब

बीजेपी एमएलसी प्रसाद लाड ने एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार और कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले को पत्र लिखकर रोहित पवार के आरोपों पर पार्टी का रुख साफ करने की मांग की. उन्होंने पूछा कि क्या फडणवीस के खिलाफ लगाए गए रोहित पवार के आरोप पार्टी का आधिकारिक रुख हैं. प्रसाद लाड ने कहा कि पार्टी नेतृत्व को या तो इन आरोपों का सार्वजनिक रूप से समर्थन करना चाहिए या फिर रोहित पवार के बयानों से खुद को अलग करना चाहिए.

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