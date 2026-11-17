आईपीएल 2027 के मिनी ऑक्शन और रिटेंशन डेडलाइन से ठीक पहले ट्रेड विंडो में बड़ा धमाका हो गया है. भारतीय टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की अब आईपीएल की नई टीम में एंट्री हो गई है.

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लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का साथ छोड़कर शमी अब आने वाले सीजन में राजस्थान रॉयल्स (RR) की जर्सी में विपक्षी बल्लेबाजों के स्टंप उखाड़ते नजर आएंगे. रिटेंशन के आखिरी दिन यानी 17 नवंबर को हुए इस बड़े ट्रेड ने आईपीएल बाजार का पारा हाई कर दिया है.

लखनऊ सुपर जायंट्स ने मोहम्मद शमी को 10 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रकम में अपने साथ जोड़ा था, लेकिन अब वह 8 करोड़ रुपये की संशोधित फीस पर राजस्थान रॉयल्स की टीम में शामिल हो गए हैं.

राजस्थान के गेंदबाजी आक्रमण के लिए शमी किसी जैकपॉट से कम नहीं हैं. नई गेंद से स्विंग कराने और डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर डालने की उनकी काबिलियत राजस्थान को चैम्पियन बनाने में अहम रोल निभा सकती है. आईपीएल में शमी के नाम अब तक 132 मैचों में 145 विकेट दर्ज हैं,.

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🚨 𝗔𝗻𝗻𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 🚨 Mohd Shami and M. Siddharth traded to @rajasthanroyals, Sam Curran traded to @LucknowIPL. More Details 🔽 | #TATAIPL https://t.co/Y6bdr1YXma — IndianPremierLeague (@IPL) November 17, 2026

राजस्थान ने सैम करन को किया बाहर

शमी और सिद्धार्थ को अपनी टीम में लाने के साथ ही राजस्थान रॉयल्स ने इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर सैम करन को लखनऊ सुपर जायंट्स के हाथों ट्रेड कर दिया है. सैम करन अपनी मौजूदा फीस 2.4 करोड़ रुपये में अब लखनऊ की जर्सी में खेलते दिखेंगे.

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कर्रन के आईपीएल करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 59 विकेट चटकाने के साथ-साथ 997 रन भी बनाए हैं. दबाव की परिस्थितियों में गेंदबाजी में विविधता और निचले क्रम में तेज रन बनाने की उनकी क्षमता लखनऊ के स्क्वाड को अच्छा संतुलन देगी.

क्र. सं. खिलाड़ी किस टीम से किस टीम में ट्रेड का प्रकार रकम 1 ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स दिल्ली कैपिटल्स प्लेयर स्वैप ₹15 करोड़ 2 कुलदीप यादव दिल्ली कैपिटल्स लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेयर स्वैप ₹13.50 करोड़ 3 टी. नटराजन दिल्ली कैपिटल्स सनराइजर्स हैदराबाद प्लेयर स्वैप ₹5 करोड़ 4 जीशान अंसारी सनराइजर्स हैदराबाद दिल्ली कैपिटल्स प्लेयर स्वैप ₹40 लाख 5 लियाम लिविंगस्टोन सनराइजर्स हैदराबाद चेन्नई सुपर किंग्स प्लेयर स्वैप ₹6 करोड़ 6 जैक एडवर्ड्स सनराइजर्स हैदराबाद चेन्नई सुपर किंग्स प्लेयर स्वैप ₹3 करोड़ 7 खलील अहमद चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद प्लेयर स्वैप ₹4.8 करोड़ 8 नाथन एलिस चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद प्लेयर स्वैप ₹2 करोड़ 9 अर्शदीप सिंह पंजाब किंग्स मुंबई इंडियंस प्लेयर स्वैप ₹18 करोड़ 10 हार्दिक पंड्या मुंबई इंडियंस पंजाब किंग्स प्लेयर स्वैप ₹18 करोड़ 11 हर्षल पटेल सनराइजर्स हैदराबाद गुजरात टाइटंस प्लेयर स्वैप ₹4 करोड़ 12 मोहम्मद शमी लखनऊ सुपर जायंट्स राजस्थान रॉयल्स प्लेयर स्वैप ₹8 करोड़ 13 एम. सिद्धार्थ लखनऊ सुपर जायंट्स राजस्थान रॉयल्स प्लेयर स्वैप ₹75 लाख 14 सैम करन राजस्थान रॉयल्स लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेयर स्वैप ₹2.4 करोड़

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