MP News: रतलाम जिले की सैलाना विधानसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के विधायक कमलेश्वर डोडियार एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मंच से मौजूद लोगों से सवाल किया- 'क्या इस्तीफा दे दूं?' इस पर भीड़ में से कुछ लोगों ने जवाब दिया- 'दे दो.' विधायक ने भी कहा- 'ओके, दे देंगे. चलो ठीक है, उसके लिए भोपाल जाना पड़ेगा.'

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कार्यक्रम का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. विधायक ने बाद में इस पूरे घटनाक्रम पर अपना पक्ष भी रखा.

बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम में हुआ घटनाक्रम

दरअसल, रविवार को विधायक कमलेश्वर डोडियार अपनी विधानसभा क्षेत्र के रानीसिंह गांव में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित मूर्ति अनावरण और चिंतन शिविर में शामिल होने पहुंचे थे.

कार्यक्रम के दौरान विधायक राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रख रहे थे. इसी बीच वहां मौजूद कुछ युवकों ने उन्हें टोकते हुए कहा कि कार्यक्रम में बिरसा मुंडा के विचारों, उनके संघर्ष और जल, जंगल, जमीन जैसे आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए.

इसी दौरान विधायक ने मंच से इस्तीफे को लेकर सवाल कर दिया. भीड़ में मौजूद कुछ युवकों ने जवाब में इस्तीफा देने की बात कही. इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गईं. देखें VIDEO:-

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मंत्री चेतन्य काश्यप के घर शोक जताने जाने पर नाराजगी

वायरल वीडियो को लेकर विधायक कमलेश्वर डोडियार से फोन पर बात की गई. उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में मौजूद एक युवक रतलाम विधायक और कैबिनेट मंत्री चेतन्य काश्यप के घर शोक व्यक्त करने जाने को लेकर नाराजगी जता रहा था.

डोडियार के मुताबिक, मंत्री चेतन्य काश्यप की माताजी के निधन पर वह उनके निवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने गए थे. उन्होंने युवक को समझाते हुए कहा कि वह और मंत्री दोनों विधायक हैं और विधानसभा में साथ बैठते हैं. ऐसे में मानवीयता और अपने कर्तव्य के नाते शोक व्यक्त करने जाना स्वाभाविक है.

विधायक ने बताया कि उन्होंने युवक से इसी संदर्भ में पूछा था कि क्या मंत्री के घर शोक व्यक्त करने जाने से वह नाराज है? क्या इस वजह से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए? इस पर वहां मौजूद आठ-दस युवकों ने 'दे दो' कह दिया. डोडियार ने जवाब में कहा कि इस्तीफा देने के लिए भोपाल जाना पड़ेगा.

जयस नेता विलेश खराड़ी का वीडियो भी वायरल

इसी कार्यक्रम से जुड़ा एक अन्य वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा में है. इसमें जयस नेता और इंजीनियर विलेश खराड़ी मंच से कैबिनेट मंत्री चेतन्य काश्यप को लेकर कथित तौर पर अपशब्दों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं.

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इस वीडियो के सामने आने के बाद भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. हालांकि, वीडियो में कही गई बातों का पूरा संदर्भ और संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है.

सोशल मीडिया पर चर्चा में कार्यक्रम के कई वीडियो

रानीसिंह गांव में आयोजित कार्यक्रम के अलग-अलग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो में विधायक कमलेश्वर डोडियार इस्तीफे को लेकर सवाल करते दिख रहे हैं, जबकि दूसरे में जयस नेता विलेश खराड़ी की कथित टिप्पणी सामने आई है.

फिलहाल विधायक ने इस्तीफे वाले घटनाक्रम को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट किया है. वहीं, मंत्री चेतन्य काश्यप को लेकर कथित टिप्पणी के मामले में संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया का इंतजार है.

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