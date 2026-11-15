पाकिस्तानी सेना के टैंकों को और ताकतवर बना रहा चीन, तैयार किया VT-4 का 'सुपर अवतार'

चीन ने पाकिस्तान की सेना के इस्तेमाल वाले VT-4 टैंक का नया और अपग्रेडेड वर्जन तैयार किया है. इसमें कई नई सैन्य तकनीकें जोड़ी गई हैं. इनमें मजबूत कवच, 30mm की रिमोट गन और ड्रोन हमलों से बचाने वाला सिस्टम शामिल है. नए टैंक को VT-4B नाम दिए जाने की संभावना है. इसकी जानकारी हांग कांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (SCMP) की रिपोर्ट में दी गई है.

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पुराने टैंक से कितना अलग है नया वर्जन?

रिपोर्ट के मुताबिक, नए VT-4B में पुराने VT-4A के मुकाबले कई बड़े बदलाव किए गए हैं. इसके सामने और किनारों पर ज्यादा मोटा कवच लगाया गया है. यह कवच टैंक के निचले अगले हिस्से और पहियों के आसपास भी सुरक्षा देता है.

टैंक में एक और बड़ा बदलाव किया गया है. इसमें अब 12.7mm की मशीन गन की जगह 30mm की रिमोट कंट्रोल से चलने वाली गन लगाई गई है. इससे टैंक की मारक क्षमता बढ़ सकती है. यह गन ड्रोन, पैदल सैनिकों और एंटी-

टैंक टीमों से मुकाबले में मदद कर सकती है.

नए टैंक में एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी दिया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, यह चीन की सेना के आधुनिक टैंकों में इस्तेमाल होने वाले GL-6 सिस्टम जैसा दिखाई देता है. इस सिस्टम में टैंक के बुर्ज पर चार रडार पैनल लगे हैं. ये चारों दिशाओं से आने वाले खतरे का पता लगा सकते हैं. इसके अलावा, टैंक के बुर्ज के पिछले हिस्से में इंटरसेप्टर लॉन्चर भी लगाए गए हैं. इनका इस्तेमाल आने वाले खतरों को रोकने के लिए किया जा सकता है.

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निगरानी और संचार व्यवस्था भी मजबूत

VT-4B में कमांडर के लिए नया इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर लगाया गया है. इससे आसपास के इलाके पर नजर रखने की क्षमता बेहतर हो सकती है. टैंक के संचार एंटीना भी बदले गए हैं. नए एंटीना पहले से मोटे हैं. इनसे ज्यादा डेटा भेजने और दूसरे सैन्य वाहनों के साथ बेहतर तालमेल बनाने में मदद मिल सकती है.

रिपोर्ट में टैंक के रिमोट वेपन स्टेशन पर एक रेडियो फ्रीक्वेंसी एरे का भी जिक्र है. इसका असल काम अभी साफ नहीं है. सैन्य विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह फायर कंट्रोल रडार या ड्रोन को निष्क्रिय करने वाला माइक्रोवेव सिस्टम हो सकता है. हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

पाकिस्तान की सेना के पास कितने VT-4 टैंक?

VT-4 चीन का मुख्य युद्धक टैंक है. इसे मुख्य रूप से दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए बनाया गया है. पाकिस्तान के अलावा नाइजीरिया और थाईलैंड की सेनाएं भी इसका इस्तेमाल करती हैं.

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के हथियार व्यापार डेटाबेस के मुताबिक, पाकिस्तान ने चीन से 679 VT-4 टैंक खरीदने का समझौता किया था. इन टैंकों को पाकिस्तान में ही असेंबल और लाइसेंस के तहत तैयार किया जाना था. वहां इन्हें 'हैदर' नाम दिया गया.

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हालांकि, यह अभी साफ नहीं है कि पाकिस्तान नए अपग्रेडेड VT-4B टैंक खरीदने की योजना बना रहा है या नहीं. रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान की सेना, वायुसेना और नौसेना के करीब 80 फीसदी हथियार सिस्टम चीन से आते हैं.

दिसंबर में दिखाया जाएगा नया टैंक

नए VT-4B टैंक को चीन में होने वाले 16वें चाइना इंटरनेशनल एविएशन एंड एयरोस्पेस एग्जिबिशन में प्रदर्शित किया जाएगा. यह आयोजन 7 से 13 दिसंबर तक होगा. इससे पहले सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में टैंक के नए कवच और हथियारों की झलक दिखाई दी है.

हालांकि, VT-4B में कई नई तकनीकें जोड़ी गई हैं, लेकिन इसकी बुनियादी बनावट अब भी तीसरी पीढ़ी के मुख्य युद्धक टैंक जैसी है.

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