दिल्ली-NCR में प्रदूषण बढ़ते ही एयर प्यूरीफायर का यूज भी बढ़ गया है. ऑफिस से लेकर घरों तक लोग इसका इस्तेमाल कर रहे है. लेकिन क्या वाकई ये प्रदूषण के असर से बचा सकता है? क्या इसे कुछ घंटे चलाना काफी है या पूरी रात चलाकर रखना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एयर प्यूरीफायर फेफड़ों को होने वाले नुकसान को भी कम कर सकता है? इस बारे में जानने के लिए Aajtak.in ने PSRI अस्पताल के पल्मोनरी एंड स्लीप मेडिसिन विभाग के प्रमुख और AIIMS के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. गोपी चंद (जीसी) खिलनानी से बात की है.

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डॉ खिलनानी कहते हैं कि एयर प्यूरीफायर प्रदूषण से बचाव का एक उपयोगी तरीका हो सकता है, लेकिन इसके इस्तेमाल और क्षमता को समझना जरूरी है. यह प्रदूषण का पूरा इलाज नहीं है और न ही इससे बाहर की जहरीली हवा का असर पूरी तरह खत्म किया जा सकता है. लंग्स फंक्शन को बेहतर करने में इसका कोई खास रोल नहीं है.

एयर प्यूरिफायर PM2.5 को रोकता है, लेकिन हर तरह की गैस को नहीं

एयर प्यूरीफायर खरीदते समय सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि उसमें कौन सा फिल्टर लगा है. HEPA फिल्टर वाला एयर प्यूरीफायर हवा में मौजूद बहुत छोटे कणों को पकड़ने में मदद करता है. इनमें PM2.5 जैसे बारीक कण भी शामिल हैं, जो सांस के साथ फेफड़ों के अंदर तक पहुंच सकते हैं. हालांकि, HEPA फिल्टर की एक सीमा है. यह हवा में मौजूद गैसों को सामान्य तौर पर नहीं रोकता. प्रदूषण में मौजूद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और दूसरी गैस का असर एयर प्यूरिफायर से कम नहीं होता है.

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अच्छी क्षमता वाला एयर प्यूरीफायर ही खरीदें

डॉ. खिलनानी के मुताबिक, सिर्फ HEPA फिल्टर लिखा देखकर एयर प्यूरीफायर नहीं खरीदना चाहिए. यह भी देखना जरूरी है कि उसकी क्षमता आपके कमरे के साइज के हिसाब से है भी या नहीं. अगर छोटा एयर प्यूरीफायर बड़े कमरे में लगा दिया जाए तो कोई खास फायदा नहीं है. इसलिए कमरे के साइज के हिसाब से ही एयर प्यूरिफायर खरीदें

AC की तरह न करें एयर प्यूरिफायर का यूज

लोग एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल भी AC की तरह करते हैं. कुछ देर के लिए इसको चला लिया या जब घर में गए तब इसको ऑन कर लिया, लेकिन इससे उतना फायदा नहीं मिलता है. कमरे में जाने के बाद इसे चालू करने के बजाय बेहतर है कि प्रदूषण के समय इसे लगातार चलाया जाए. रात में सोते समय भी इसे चलाकर रखें. तभी कुछ लाभ होगा.

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क्या कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखनी चाहिए?

एयर प्यूरीफायर का बेहतर फायदा लेने के लिए कमरे में बाहर की प्रदूषित हवा का आना कम करना जरूरी है. अगर खिड़की और दरवाजे लगातार खुले रहेंगे तो बाहर के प्रदूषक कमरे में आते रहेंगे और मशीन पर भी ज्यादा दबाव पड़ेगा. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कमरे में वेंटिलेशन की जरूरत ही नहीं है. जब बाहर की हवा थोड़ी साफ औप बेहतर हो, तब वेंटिलेशन जरूरी है.

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किन लोगों को एयर प्यूरीफायर से ज्यादा फायदा हो सकता है?

डॉ. खिलनानी के मुताबिक, जिन लोगों को अस्थमा, COPD या सांस की दूसरी बीमारियां हैं, उन्हें प्रदूषण से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. इसी तरह जिन लोगों को पहले हार्ट अटैक आ चुका है, हार्ट की बीमारी है या ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें भी प्रदूषण के संपर्क को कम रखना चाहिए. इन लोगों के लिए एयर प्यूरिफायर फायदेमंद हो सकता है, लेकिन जो लोग फिट है और उनको एयरप्यूरिफायर से कोई खास फायदा नहीं होता है. मेडिकल साइंस में भी ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि एयर प्यूरीफायर यूज करने से फेफड़ों की क्षमता बेहतर हो जाएगी.

प्रदूषण से बचें कैसे

सुबह और शाम बाहर जाने से बचें

फिटिंग वाली एन-95 मास्क लगाएं

डॉक्टर के हिसाब से डाइट लें

खांसी होने पर खुद इलाज न करें



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