तेलंगाना के महबूबाबाद जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक महिला पर अपनी आठ महीने की मासूम बेटी की गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगा है. बच्ची की मौत के बाद महिला ने खुदकुशी की भी कोशिश की. महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. शुरुआती जांच में घटना के पीछे पारिवारिक विवाद की आशंका जताई जा रही है.

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यह घटना महबूबाबाद जिले के दाम्या थांडा के बाहरी इलाके में स्थित जेथ्या थांडा गांव की है. मृत बच्ची की पहचान आठ महीने की त्रिशा के रूप में हुई है. उसके पिता का नाम बंसीलाल और मां का नाम सुप्रजा है. दोनों की शादी करीब तीन साल पहले हुई थी.

पति के हैदराबाद जाने के बाद हुई घटना

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, घटना सोमवार को उस समय हुई, जब बंसीलाल हैदराबाद गए हुए थे. घर में उनकी पत्नी सुप्रजा और आठ महीने की बेटी त्रिशा मौजूद थीं. आरोप है कि इसी दौरान सुप्रजा ने अपनी मासूम बेटी का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. बच्ची की मौत के बाद सुप्रजा ने कथित तौर पर फांसी लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुई. इसके बाद उसने घर में रखा लिजॉल (Lizol) फ्लोर क्लीनर पी लिया.

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अस्पताल में भर्ती महिला, जांच में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी मिलने पर पड़ोसी और रिश्तेदार घर पहुंचे. वहां बच्ची मृत अवस्था में मिली, जबकि सुप्रजा की हालत खराब थी. परिजनों ने उसे तुरंत महबूबाबाद के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है. सूचना मिलने के बाद पुलिस और बाल संरक्षण विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

पारिवारिक विवाद की आशंका

आशंका जताई गई है कि घटना से पहले परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. महबूबाबाद ग्रामीण सर्किल इंस्पेक्टर अंजलि और कुरवी सब-इंस्पेक्टर सतीश ने गांव पहुंचकर घटना से जुड़ी जानकारी जुटाई. पुलिस परिवार की पृष्ठभूमि, घटना से पहले के हालात और महिला की मानसिक एवं भावनात्मक स्थिति की भी जांच कर रही है.

आठ महीने की बच्ची की मौत और उसकी मां की कथित खुदकुशी की कोशिश से परिवार और स्थानीय लोग सदमे में हैं. फिलहाल घटना की असल वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस मामले की जांच जारी रखे हुए है.

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