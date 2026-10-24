scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ब्रह्मोस के बाद अस्त्र मिसाइल के बारे सोच रहा है इंडोनेशिया, किस देश से है खतरा?

इंडोनेशिया भारतीय अस्त्र Mk1 मिसाइल अपने Su-30MK2 जेट्स पर लगाने की स्टडी कर रहा है. जुलाई 2026 में मोदी की जकार्ता यात्रा में सैद्धांतिक सहमति बनी. रडार इंटीग्रेशन चुनौती है, लेकिन 110 किमी रेंज मौजूदा मिसाइलों से बेहतर है.

Advertisement
X
ये है Su-30MKI फाइटर जेट से लॉन्च होती अस्त्र मिसाइल. (Photo: ITG)
ये है Su-30MKI फाइटर जेट से लॉन्च होती अस्त्र मिसाइल. (Photo: ITG)

जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच महत्वपूर्ण रक्षा समझौते हुए. इनमें ब्रह्मोस के साथ अस्त्र Mk1 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की खरीद पर सैद्धांतिक सहमति शामिल थी. अब अंतिम शर्तों पर बातचीत चल रही है. 

इंडोनेशियाई इंजीनियर अपनी Su-30MK2 और Su-27SKM जेट्स पर अस्त्र मिसाइल की फिटिंग और अनुकूलता की जांच कर रहे हैं. यह भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक के निर्यात में बड़ा कदम है. इंडोनेशिया अस्त्र का पहला विदेशी खरीदार बनने जा रहा है. अस्त्र मिसाइल DRDO द्वारा विकसित और भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा बनाई गई है. 

यह भी पढ़ें: ताइवान में तूफान चांपी का कहर, 500 से ज्यादा लोग घायल, देखिए Photos

सम्बंधित ख़बरें

BP Oil Spill
16 साल बाद भी जिंदा है तेल हादसे का जहर, कई जीवों की संख्या घटी
tropical cyclone bay of bengal
बंगाल की खाड़ी में उठेगा तूफान, 7 राज्यों में बदलने वाला है मौसम!
S-400 Air Defence System
रूस से अगले महीने आ सकता है भारत का आखिरी S-400 सिस्टम
LR-AShM hypersonic missile
PAK-चीन के युद्धपोत बनेंगे टारगेट, तैयार है भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल
DRDO HAPS
आसमान में तैनात होगा भारत का नया ‘पहरेदार’! टेस्ट में HAPS पास

यह सक्रिय रडार होमिंग वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है. निर्यात संस्करण की रेंज करीब 110 किलोमीटर बताई जाती है. इंडोनेशिया फिलहाल रूसी R-77 मिसाइल इस्तेमाल करता है, जिसकी रेंज 70-80 किलोमीटर है. अस्त्र इससे काफी आगे लक्ष्य भेद सकती है. इससे इंडोनेशियाई वायुसेना की क्षमता मजबूत होगी.

Indonesia Astra missile

रडार इंटीग्रेशन की मुख्य चुनौती

सबसे बड़ी तकनीकी बाधा रडार सिस्टम में अंतर है. भारतीय Su-30MKI पर एन011एम बार्स रडार लगा है, जो पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे वाला है. एक साथ चार लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है. इंडोनेशिया के Su-30MK2 पर एन001वीईपी पल्स-डॉपलर रडार है. यह पुराना सिस्टम है और एक समय में सिर्फ दो लक्ष्यों को ट्रैक कर पाता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: फिलिपींस एयर फोर्स के दो विमान आसमान में टकराए, चार पायलटों की मौत

अस्त्र को इस रडार के साथ पूरी तरह एकीकृत करना होगा, तभी इसकी पूरी रेंज का फायदा उठाया जा सकेगा. सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपग्रेड की जरूरत पड़ेगी. भारत डायनामिक्स लिमिटेड इस काम में मदद कर सकता है. Su-30MK2 चीनी संस्करण से लिया गया है, जबकि भारतीय एमकेआई खास भारतीय जरूरतों के हिसाब से विकसित है. इसलिए एकीकरण आसान नहीं है, लेकिन दोनों देश रूसी मूल के विमान चलाते हैं, इसलिए सहयोग संभव है. सफलता मिलने पर अन्य सु-३० ऑपरेटिंग देशों के लिए भी रास्ता खुल सकता है.

यह सौदा भारत की एक्ट ईस्ट नीति और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देता है. इंडोनेशिया रूसी मिसाइलों पर निर्भरता कम करना चाहता है. अस्त्र सस्ता और सिद्ध हथियार है. इंटीग्रेशन सफल रहा तो इंडोनेशियाई वायु सेना की हवा से हवा में लड़ाई की क्षमता बढ़ जाएगी. अंतिम करार और संख्या अभी तय होनी बाकी है, लेकिन दोनों देशों के इंजीनियर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. यह भारत-इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    भोपाल गोलीकांड में सायरा खान का यू-टर्न... बोली- छत पर टहलते समय नहीं, घर में रखी पिस्टल से गलती से चली थी गोली |
    'नसीब चुराने के लिए लोग आपकी स्त्री चुरा लेते हैं', पत्नी सुनीता संग अनबन पर बोले गोविंदा |
    धर्मशाला में रखा पाकिस्तान का पैटन टैंक, तोप नीचे झुकी और भारतीय टैंक की ऊपर... क्या है 1965 की जंग की कहानी? |
    Hidden Tourist Places in India: गोवा-मनाली छोड़ें, भारत की इन 5 खूबसूरत जगहों पर लें सुकून भरी छुट्टियों का मजा |
    बुजुर्ग महिला की मौत के बाद परिवार ने पुलिस को घेरा, आरोपी की गिरफ्तारी पर गुमराह करने के लगे आरोप |
    माथे पर चिपकाने वाले फिटनेस गैजेट TEMPLE की कीमत हुआ खुलासा, 1 नवंबर से प्री ऑर्डर शुरू |
    हैदराबाद में सिक्योरिटी गार्ड की शर्मनाक करतूत! केबिन में ले जाकर बेजुबान के साथ यौन शोषण का आरोप |
    गोल्‍ड-सिल्‍वर ETF वाले अब क्‍या करें? 50% तक गिरा भाव, 2 लाख के नीचे चांदी |
    27 रन बनाकर भी इतिहास रच गए अभिषेक शर्मा, T20I में पहली बार बना ये महारिकॉर्ड |
    IND vs NZ: वैभव सूर्यवंशी आए और गए... क्राइस्टचर्च T20 में नहीं चला बल्ला, रास नहीं आया नंबर-3
    Advertisement