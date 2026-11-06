ट्रंप ने एक मिस्टेक की और... इस वेपन कॉम्बो के दम पर अमेरिका को मारेगा ईरान

अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव की आशंका केवल दो देशों के बीच युद्ध तक सीमित नहीं है. इसका असर पूरे पश्चिम एशिया, वैश्विक तेल बाजार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और समुद्री सुरक्षा पर पड़ सकता है. दोनों देशों के बीच फरवरी 2026 में भीषण सैन्य संघर्ष शुरू हुआ था. अमेरिकी और इजरायली हमलों में ईरान के मिसाइल ठिकानों, ड्रोन केंद्रों और सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया.

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इसके जवाब में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए तथा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही को बाधित करने की कोशिश की. अक्टूबर 2026 तक अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च सर्विस की रिपोर्टों में भी ईरान की सैन्य क्षमताओं और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं दर्ज की गई हैं.

अगर अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा बड़े स्तर पर युद्ध शुरू होता है तो तेहरान की रणनीति केवल अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागने तक सीमित नहीं होगी. ईरान की कोशिश होगी कि वह युद्ध को लंबा खींचे. अमेरिकी सेना के लिए उसकी कीमत बढ़ाए. पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी सहयोगियों को भी इस संघर्ष के प्रभाव में ले आए. इसके लिए ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों, सुसाइड ड्रोन, क्रूज मिसाइलों, समुद्री हथियारों, अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों और सहयोगी संगठनों की क्षमताओं का इस्तेमाल कर सकता है.

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बैलिस्टिक मिसाइलें होंगी ईरान का सबसे बड़ा हथियार

ईरान की सैन्य ताकत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसका मिसाइल कार्यक्रम है. अमेरिकी और पश्चिमी रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, ईरान के पास पश्चिम एशिया के सबसे बड़े और बैलिस्टिक मिसाइल भंडारों में से एक है. इसकी मिसाइलों में कम दूरी से लेकर मध्यम दूरी तक मार करने वाली कई प्रणालियां शामिल हैं. कुछ मिसाइलों की अनुमानित मारक क्षमता 2,000 किलोमीटर तक है, जिससे इजरायल और पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकाने उनकी पहुंच में आ सकते हैं.

ईरान के प्रमुख मिसाइल परिवारों में फतेह, शहाब और सेज्जिल शामिल हैं. फतेह सीरीज की मिसाइलें ठोस ईंधन पर आधारित हैं. ठोस ईंधन वाली मिसाइलों का एक बड़ा फायदा यह है कि उन्हें लॉन्च करने से पहले ईंधन भरने की लंबी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती. इससे उनकी तैयारी और प्रक्षेपण में लगने वाला समय कम हो सकता है. दूसरी ओर, शहाब और सेज्जिल जैसी मिसाइलें लंबी दूरी के हमलों की क्षमता देती हैं.

अगले युद्ध में ईरान एक साथ अलग-अलग प्रकार की मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है. बैलिस्टिक मिसाइलें तेज गति से लक्ष्य तक पहुंच सकती हैं, जबकि क्रूज मिसाइलें कम ऊंचाई पर उड़कर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए चुनौती पैदा कर सकती हैं. हालांकि, अमेरिकी और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम के कारण ईरान की हर मिसाइल का लक्ष्य तक पहुंचना सुनिश्चित नहीं होगा. इसलिए मिसाइलों की वास्तविक प्रभावशीलता उनकी संख्या, सटीकता और विरोधी की रक्षा क्षमता पर निर्भर करेगी.

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अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी: ईरान की सबसे अहम सैन्य तैयारी

ईरान ने अपनी मिसाइल क्षमता को अमेरिकी हवाई हमलों से बचाने के लिए अंडरग्राउंड सैन्य ठिकानों का बड़ा नेटवर्क विकसित किया है. इन्हें सामान्य तौर पर Missile Cities कहा जाता है. इन ठिकानों में लंबी सुरंगें, मिसाइल भंडारण क्षेत्र, लॉन्च सुविधाएं और सैन्य उपकरण रखे जाते हैं. इनका उद्देश्य दुश्मन के हवाई हमलों के बावजूद मिसाइलों और लॉन्च प्रणालियों को सुरक्षित रखना है.

नवंबर 2026 की शुरुआत में ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने फारस की खाड़ी और ओमान सागर के आसपास मौजूद अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों के वीडियो जारी किए. इनमें सुरंगों के भीतर मिसाइलें, सैन्य वाहन और अन्य उपकरण दिखाई दिए. इन वीडियो का उद्देश्य केवल सैन्य क्षमता दिखाना नहीं, बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगियों को यह संदेश देना भी था कि हवाई हमलों के बावजूद ईरान के पास जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता मौजूद है.

मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने अपने मिसाइल भंडार और उत्पादन केंद्रों को भौगोलिक रूप से फैलाकर रखा है. अंडरग्राउंड ठिकानों के प्रवेश द्वारों को हवाई हमलों में नुकसान पहुंचने के बाद उन्हें दोबारा खोलने और मरम्मत करने की क्षमता भी ईरान की रणनीति का हिस्सा रही है. अंडरग्राउंड ठिकाने पूरी तरह सुरक्षित नहीं होते. अमेरिकी बंकर-बस्टर बम, निगरानी उपग्रह और लगातार हवाई हमले इनके लिए खतरा बने रहेंगे.

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शाहेद ड्रोन और नए मानवरहित हथियारों का इस्तेमाल

ईरान की दूसरी बड़ी ताकत उसका ड्रोन कार्यक्रम है. पिछले कुछ वर्षों में ईरान ने कम लागत वाले आत्मघाती ड्रोन विकसित करने और उनका बड़े पैमाने पर उत्पादन करने पर विशेष ध्यान दिया है. इनमें शाहेद-136 और शाहेद-238 प्रमुख हैं. शाहेद-136 एक लंबी दूरी का एकतरफा हमला करने वाला ड्रोन है, जबकि शाहेद-238 जेट इंजन से संचालित संस्करण है.

इन ड्रोन का सबसे बड़ा फायदा उनकी अपेक्षाकृत कम लागत है. अमेरिका को इन्हें रोकने के लिए महंगी हवाई रक्षा मिसाइलों और इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करना पड़ सकता है. इस तरह ईरान कम कीमत वाले हथियारों के जरिए विरोधी की रक्षा व्यवस्था पर आर्थिक और सैन्य दबाव बना सकता है.

अगर फिर युद्ध शुरू होता है तो ईरान एक साथ बड़ी संख्या में ड्रोन भेजने के बजाय छोटे-छोटे समूहों में बार-बार हमले करने की रणनीति अपना सकता है. वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट के विश्लेषण के अनुसार, 2026 के संघर्ष में अमेरिकी और इजरायली हमलों से ईरान की बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले करने की क्षमता प्रभावित हुई, लेकिन उसने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए छोटे और लगातार हमलों पर अधिक जोर दिया. इसके अलावा, हडसन इंस्टीट्यूट के विश्लेषण में जेट संचालित ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों के संयुक्त इस्तेमाल की संभावना पर चर्चा की गई है.

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स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बना सकता है युद्ध का सबसे बड़ा मोर्चा

ईरान के पास अमेरिका को आर्थिक रूप से दबाव में लाने का एक महत्वपूर्ण विकल्प स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है. यह समुद्री रास्ता फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है. दुनिया के तेल और गैस व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है. इसलिए यहां सैन्य तनाव बढ़ने का असर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर तुरंत दिखाई दे सकता है.

ईरान इस क्षेत्र में एंटी-शिप मिसाइलों, समुद्री माइंस, छोटी तेज रफ्तार नौकाओं, ड्रोन और पनडुब्बियों का इस्तेमाल कर सकता है. उसका उद्देश्य अमेरिकी नौसेना को सीधे हराना नहीं, बल्कि समुद्री रास्तों पर खतरा पैदा करके जहाजों की आवाजाही महंगी और जोखिमपूर्ण बनाना हो सकता है.

2026 के संघर्ष ने इस रणनीति की गंभीरता को दिखाया है. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज (IISS) के अक्टूबर 2026 के विश्लेषण के मुताबिक, होर्मुज में समुद्री माइंस, एंटी-शिप मिसाइलों और ड्रोन के कारण अमेरिकी नौसेना के लिए समुद्री रास्तों को सुरक्षित बनाए रखना आसान नहीं है. इस तरह की Asymmetric Maritime Warfare बड़ी नौसेना के सामने भी चुनौती खड़ी कर सकती है.

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होर्मुज को पूरी तरह बंद करना ईरान के लिए भी नुकसानदायक होगा. इससे उसके अपने तेल निर्यात, व्यापार और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा. इसलिए लंबे समय तक पूर्ण नाकेबंदी के बजाय सीमित हमले, जहाजों को धमकाना और समुद्री आवाजाही में अनिश्चितता पैदा करना अधिक संभावित विकल्प हो सकते हैं.

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क्षेत्रीय सहयोगियों के जरिए अमेरिका पर दबाव

ईरान की सैन्य रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पश्चिम एशिया में उसके सहयोगी संगठनों का नेटवर्क है. इनमें इराक के कुछ सशस्त्र गुट, लेबनान का हिज्बुल्लाह और यमन के हूती शामिल हैं. इन संगठनों की सैन्य क्षमता और ईरान से उनके संबंध अलग-अलग हैं, लेकिन किसी बड़े संघर्ष में वे अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा चुनौती पैदा कर सकते हैं.

ईरान सीधे युद्ध में अपनी सेना और हथियारों का इस्तेमाल करने के साथ-साथ क्षेत्रीय स्तर पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर सकता है. इससे अमेरिका को केवल ईरान के अंदर मौजूद सैन्य ठिकानों पर ध्यान देने के बजाय इराक, सीरिया, खाड़ी क्षेत्र और लाल सागर के आसपास भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी पड़ सकती है.

इस रणनीति का फायदा यह है कि ईरान संघर्ष का भौगोलिक दायरा बढ़ा सकता है. हालांकि, यह भी ध्यान रखना होगा कि इन संगठनों के अपने हित और फैसले होते हैं. इसलिए यह मानना सही नहीं होगा कि हर संगठन ईरान के निर्देश पर एक साथ युद्ध में शामिल हो जाएगा.

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नए हथियार और भविष्य की सैन्य तकनीक

ईरान आने वाले संघर्ष में केवल पुराने हथियारों पर निर्भर नहीं रहना चाहेगा. उसका ध्यान मिसाइलों की सटीकता, ठोस ईंधन वाली प्रणालियों, जेट संचालित ड्रोन और मानवरहित समुद्री हथियारों पर भी है. इसके अलावा, वह अपने सैन्य नेटवर्क को ज्यादा विकेंद्रित बनाने की कोशिश कर सकता है, ताकि किसी एक कमांड सेंटर या सैन्य अड्डे पर हमला होने से उसकी पूरी सैन्य व्यवस्था ठप न हो.

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कुछ महत्वपूर्ण क्षमताएं इस प्रकार हैं...

शाहेद-238: जेट इंजन से संचालित हमला करने वाला ड्रोन.

जेट इंजन से संचालित हमला करने वाला ड्रोन. फतेह मिसाइल: ठोस ईंधन आधारित बैलिस्टिक मिसाइलें.

ठोस ईंधन आधारित बैलिस्टिक मिसाइलें. सेज्जिल: लंबी दूरी की ठोस ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल.

लंबी दूरी की ठोस ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल. एंटी-शिप क्रूज मिसाइल: समुद्र में अमेरिकी युद्धपोतों और दूसरे जहाजों के लिए खतरा.

समुद्र में अमेरिकी युद्धपोतों और दूसरे जहाजों के लिए खतरा. अनमैन्ड अंडरवॉटर व्हीकल्स (UUVs): समुद्र के भीतर निगरानी और हमले की संभावित क्षमता.

समुद्र के भीतर निगरानी और हमले की संभावित क्षमता. इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर: विरोधी के संचार, रडार और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों को बाधित करने की क्षमता.

नवंबर 2026 में प्रकाशित क्रिटिकल थ्रेट्स के विश्लेषण में बताया गया है कि ईरान ने समुद्री क्षेत्र में मानवरहित पानी के भीतर चलने वाले वाहनों (UUVs), लिम्पेट माइंस और अन्य छोटे हथियारों का भी इस्तेमाल किया है. हालांकि, इनकी प्रभावशीलता और तकनीकी क्षमता अमेरिकी नौसेना की तुलना में सीमित मानी गई है.

साइबर हमले और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध भी हो सकते हैं विकल्प

आधुनिक युद्ध में केवल मिसाइल और बम ही निर्णायक नहीं होते. साइबर हमले भी किसी देश की सैन्य और नागरिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं. ईरान भविष्य के संघर्ष में साइबर ऑपरेशन, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और सूचना युद्ध को अपने सैन्य विकल्पों में शामिल कर सकता है.

इसका उद्देश्य विरोधी की संचार व्यवस्था, डिजिटल सेवाओं और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में बाधा पैदा करना हो सकता है. इसके साथ ही सोशल मीडिया और सरकारी प्रचार तंत्र के जरिए मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश भी की जा सकती है.

हालांकि, ईरान की साइबर क्षमताओं के वास्तविक प्रभाव का आकलन करना मुश्किल है. यह भी स्पष्ट नहीं है कि किसी बड़े युद्ध में उसके साइबर हमले अमेरिकी सैन्य अभियानों को किस हद तक प्रभावित कर पाएंगे.

ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होगी?

ईरान के पास कई ऐसे हथियार हैं जो अमेरिका के लिए चुनौती पैदा कर सकते हैं, लेकिन दोनों देशों की सैन्य ताकत की तुलना बराबरी के आधार पर नहीं की जा सकती. अमेरिका के पास अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, स्टेल्थ तकनीक, विमानवाहक पोत, उपग्रह निगरानी, लंबी दूरी के सटीक हमले करने वाले हथियार और आधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणालियां हैं.

ईरान की वायुसेना अपेक्षाकृत पुरानी है. उसके कई लड़ाकू विमान दशकों पुराने हैं और आधुनिक अमेरिकी विमानों का मुकाबला करने में सीमित क्षमता रखते हैं. इसके अलावा, अमेरिकी हमले उसके मिसाइल उत्पादन केंद्रों, लॉन्चरों, राडार नेटवर्क और कमांड व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

2026 के संघर्ष में भी ईरान के मिसाइल और ड्रोन बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचने की रिपोर्टें आईं. अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च सर्विस के अनुसार, ईरान के पास हजारों मिसाइल और एकतरफा हमला करने वाले ड्रोन होने का आकलन किया गया था, लेकिन युद्ध में इस्तेमाल और नुकसान के बाद उसके वास्तविक भंडार की स्थिति अनिश्चित है. इसलिए पुराने आंकड़ों को उसकी मौजूदा सैन्य क्षमता का सटीक माप नहीं माना जा सकता.

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क्या अमेरिका को लंबी लड़ाई में उलझा सकता है ईरान?

ईरान की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत यह नहीं है कि वह पारंपरिक युद्ध में अमेरिका को हरा सकता है. उसकी असली ताकत यह है कि वह अमेरिका के लिए युद्ध को लंबा, महंगा और राजनीतिक रूप से मुश्किल बना सकता है.

ईरान की कोशिश होगी कि अमेरिकी सेना को लगातार सुरक्षा, निगरानी और मिसाइल रक्षा पर संसाधन खर्च करने पड़ें. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव, क्षेत्रीय सहयोगियों की गतिविधियां, ड्रोन हमले और अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों से जवाबी कार्रवाई इस रणनीति के प्रमुख हिस्से हो सकते हैं.

दूसरी तरफ, अमेरिका के पास ईरान की सैन्य उत्पादन क्षमता और महत्वपूर्ण ठिकानों को नुकसान पहुंचाने की काफी अधिक क्षमता है. लेकिन किसी देश की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को पूरी तरह समाप्त करना केवल हवाई हमलों से आसान नहीं होता. अंडरग्राउंड ठिकाने, बिखरे हुए उत्पादन केंद्र और बचा हुआ हथियार भंडार संघर्ष को आगे जारी रखने में मदद कर सकते हैं.

ईरान की रणनीति जीतने से ज्यादा युद्ध की कीमत बढ़ाने की होगी

अगर अमेरिका और ईरान के बीच फिर बड़े स्तर पर युद्ध होता है तो ईरान की रणनीति कई स्तरों पर काम कर सकती है. बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिकी और सहयोगी देशों के सैन्य ठिकानों के लिए खतरा बनेंगी, शाहेद ड्रोन लगातार हमलों का विकल्प देंगे, जबकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में समुद्री दबाव वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है. अंडरग्राउंड मिसाइल शहर और विकेंद्रित सैन्य नेटवर्क ईरान को हमलों के बावजूद जवाबी कार्रवाई जारी रखने में मदद कर सकते हैं.

इन क्षमताओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि ईरान अमेरिका को सैन्य रूप से हरा सकता है. अमेरिका के पास तकनीक, वायुशक्ति और सैन्य संसाधनों में भारी बढ़त है. लेकिन ईरान के पास युद्ध को क्षेत्रीय संकट में बदलने और उसकी आर्थिक कीमत पूरी दुनिया तक पहुंचाने की क्षमता है. यही उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत और अमेरिका के लिए सबसे गंभीर चुनौती होगी.

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