Dhanteras 2026: आज धनतेरस पर करने जा रहे हैं खरीदारी? भूल से भी घर न लाएं ये 7 चीजें, वरना टूट सकता है दुखों का पहाड़!

What Not To Buy On Dhanteras: दिवाली का पांच दिवसीय त्योहार धनतेरस से शुरू होता है. इस दिन मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है. लोग घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं. धनतेरस पर सोना, चांदी, तांबे और पीतल के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है. इसके अलावा, इस दिन नई झाड़ू खरीदने की भी परंपरा है. मान्यता है कि झाड़ू खरीदकर घर लाने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में बरकत आती है.

और पढ़ें

लेकिन धनतेरस पर खरीदारी करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है. मान्यताओं के अनुसार, इस दिन कुछ चीजें खरीदकर घर लाना अशुभ माना जाता है. कहा जाता है कि इन चीजों को घर लाने से सुख-शांति और बरकत पर बुरा असर पड़ सकता है. आइए जानते हैं ऐसी 7 चीजों के बारे में, जिन्हें धनतेरस पर खरीदने से बचना चाहिए.

धनतेरस पर इन 7 चीजों की खरीदारी से करें परहेज

1. चाकू और कैंची जैसी धारदार चीजें

धनतेरस के दिन चाकू, कैंची, छुरी, ब्लेड और सुई जैसी नुकीली चीजें खरीदने से बचना चाहिए. मान्यता है कि इस दिन ऐसी चीजें घर लाना शुभ नहीं होता. कहा जाता है कि इससे घर में लड़ाई-झगड़े और तनाव बढ़ सकता है. इसलिए धनतेरस पर इन चीजों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए.

Advertisement

2. लोहे से बनी वस्तुएं

लोहे का संबंध शनि देव से माना जाता है. इसलिए धनतेरस के दिन लोहे का सामान खरीदना अच्छा नहीं माना जाता. कहते हैं कि इस दिन सोना, चांदी, तांबा और पीतल जैसी धातुएं खरीदना ज्यादा शुभ होता है.

3. काले रंग का सामान

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, काले रंग को शुभ नहीं माना जाता है. इसे नकारात्मकता से जोड़कर देखा जाता है. इसलिए धनतेरस के दिन काले रंग के कपड़े, जूते या सजावट का सामान खरीदने से बचना चाहिए.

4. शीशे और कांच की चीजें

धनतेरस के दिन कांच के बर्तन, शीशे या सजावट का सामान खरीदना अच्छा नहीं माना जाता. मान्यता है कि कांच का संबंध राहु से होता है. इसके अलावा, कांच जल्दी टूट भी जाता है, जिसे शुभ नहीं मानते. इसलिए इस दिन कांच की चीजें खरीदने से बचना चाहिए.

5. तेल और घी

दिवाली पर दीये जलाने के लिए तेल और घी की जरूरत होती है. लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस के दिन तेल और घी खरीदना शुभ नहीं माना जाता. इसलिए बेहतर है कि आप त्योहार से पहले ही इनका इंतजाम कर लें, ताकि धनतेरस के दिन इन्हें खरीदने की जरूरत न पड़े.

6. चमड़े से बनी वस्तुएं

धनतेरस के दिन चमड़े से बनी चीजें जैसे पर्स, जूते, बेल्ट और बैग खरीदने से बचना चाहिए. मान्यता के अनुसार, चमड़े को पूजा-पाठ के लिए शुद्ध नहीं माना जाता. इसलिए इस शुभ दिन चमड़े की चीजें घर लाना अच्छा नहीं माना जाता.

Advertisement

7. खाली बर्तन

धनतेरस पर नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि बर्तन खाली हाथ घर न लाएं. मान्यता है कि नए बर्तन में थोड़ा चावल, गेहूं, मिठाई, धनिया या पानी डालकर घर लाना चाहिए. ऐसा करने से घर में अन्न-धन की कमी नहीं होती और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है.





---- समाप्त ----