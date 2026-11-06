ग्रेटर नोएडा: 'रामायण' फिल्म के शो के दौरान प्रोजेक्टर से निकला धुआं, तीन ऑडिटोरियम में रोकी गई स्क्रीनिंग

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में गुरुवार शाम फिल्म 'रामायण' का शो अचानक रोकना पड़ा. गौर सिटी के गैलेक्सी सफायर प्लाजा स्थित यूएस सिनेमा में शाम करीब 7:30 बजे प्रोजेक्टर से धुआं निकलने लगा. इसके बाद एहतियात के तौर पर थिएटर खाली करा लिया गया. उस समय ऑडिटोरियम नंबर 10 में करीब 25 दर्शक फिल्म देख रहे थे. शो रोकने के बाद सभी को टिकट के पैसे वापस कर दिए गए.

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यह घटना फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान हुई. प्रोजेक्टर से धुआं उठता देख थिएटर में मौजूद दर्शकों को बाहर निकाला गया. किसी तरह की अनहोनी से बचने के लिए शो बीच में ही रोक दिया गया. इस घटना के चलते तीन ऑडिटोरियम में फिल्म की स्क्रीनिंग बंद करनी पड़ी.

तीन ऑडिटोरियम में रोकी गई स्क्रीनिंग

जानकारी के मुताबिक, धुएं के कारण यूएस सिनेमा के तीन ऑडिटोरियम में फिल्म रोकनी पड़ी. इनमें ऑडिटोरियम नंबर 10 भी शामिल था. यहां करीब 25 लोग शाम 7:30 बजे का शो देखने पहुंचे थे. स्क्रीनिंग रुकने के बाद सभी दर्शकों को उनके टिकट के पैसे वापस कर दिए गए.

5 नवंबर को रिलीज हुई थी फिल्म 'रामायण'

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' 5 नवंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म का डायरेक्शन नितेश तिवारी ने किया है. इसमें रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका में हैं.

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फिल्म की रिलीज के दिन ग्रेटर नोएडा के यूएस सिनेमा में यह घटना हुई. प्रोजेक्टर से धुआं निकलने के बाद एहतियात के तौर पर शो रोक दिया गया. दर्शकों को बाहर निकालकर उनके टिकट के पैसे लौटा दिए गए.



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