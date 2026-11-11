जिंदगी दांव पर थी तो पूरी ताकत से दौड़ा ग्रामीण, पीछे पड़ गया था जंगली हाथी 'कबरा'... कैमरे में कैद हुआ मंजर

एक व्यक्ति खेत में मौजूद था. अचानक सामने से एक विशालकाय हाथी आ गया और दौड़ने लगा. वहां पास में न छिपने की जगह थी और न ही बचाव का कोई दूसरा रास्ता. ऐसे में छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में उस ग्रामीण ने दौड़ना शुरू किया. वह अपनी जान बचाने के लिए बस भागता रहा. पीछे-पीछे हाथी भी दौड़ता रहा. कुछ दूर तक पीछा करने के बाद हाथी वापस लौट गया और ग्रामीण की जान बच गई.

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इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ग्रामीण के पीछे दौड़ने वाला हाथी 'कबरा' है. सूरजपुर इलाके में इस हाथी को खतरनाक बताया जा रहा है. वीडियो में हाथी को ग्रामीण की तरफ तेजी से बढ़ते और उसका पीछा करते देखा जा सकता है. ग्रामीण भी बिना रुके वहां से भागता नजर आता है.

यहां देखें वीडियो

वायरल वीडियो में दिखाई देता है कि हाथी ग्रामीण के पीछे दौड़ रहा है. ग्रामीण अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भाग रहा है. दोनों के बीच कुछ दूरी बनी रहती है. हाथी कुछ दूर तक उसका पीछा करता है, लेकिन फिर वापस लौट जाता है. इसके बाद ग्रामीण को राहत मिलती है.

कौन है 'कबरा' हाथी?

सूरजपुर इलाके में 'कबरा' नाम के एक जंगली हाथी की मौजूदगी बताई जा रही है. इसी हाथी को ग्रामीण के पीछे दौड़ते हुए देखा गया है. जंगली हाथियों के आसपास रहने वाले लोगों के लिए ऐसी घटनाएं खतरे की घंटी होती हैं. हाथी आमतौर पर जंगल में रहते हैं, लेकिन जब वे आबादी वाले इलाकों के करीब पहुंचते हैं तो इंसानों और उनके बीच टकराव का खतरा बढ़ जाता है.

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छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में इंसानों और जंगली हाथियों के बीच टकराव की घटनाएं सामने आती रही हैं. जंगल और आबादी के आसपास हाथियों की आवाजाही से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं. खेतों और घरों के आसपास हाथी पहुंचने पर जान-माल का खतरा भी पैदा हो सकता है. सूरजपुर का यह वीडियो भी वायरल है. जिस तरह हाथी ग्रामीण के पीछे दौड़ता दिख रहा है, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह पल कितना डरावना रहा होगा.

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