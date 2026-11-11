एक तरफ मां हुई बेहोश, दूसरी तरफ बाल्टी में डूब गया मासूम... रुला देगी अनिरुद्ध की मौत

हिमाचल प्रदेश के मंडी के बल्ह क्षेत्र में एक हृदयविदारक हादसे में ढाई साल के मासूम की पानी से भरी बाल्टी में डूबने से मौत हो गई. डडौर निवासी कपड़ा कारोबारी रोहित अबरोल के बेटे अनिरुद्ध अबरोल के साथ हुए इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. सोमवार दोपहर हुई इस घटना के बाद क्षेत्र में भी शोक का माहौल है.

और पढ़ें

जानकारी के अनुसार सोमवार को अनिरुद्ध की मां घर में कपड़े धो रही थीं. कपड़े धोने के बाद वह उन्हें सुखाने के लिए बाहर चली गईं. इसी दौरान अचानक उन्हें चक्कर आ गया और वह बेहोश हो गईं. बताया जा रहा है कि मां के बेहोश होने के दौरान मासूम अनिरुद्ध बाथरूम में चला गया, जहां पानी से भरी बाल्टी रखी हुई थी. इसी बीच वह बाल्टी में गिर गया और डूबने से उसकी हालत गंभीर हो गई.

मासूम को बाल्टी में पड़ा देख परिजनों को उड़ गए होश

कुछ देर बाद जब मां को होश आया तो उनकी नजर बाथरूम में पड़ी बाल्टी पर गई. मासूम को उसमें देखकर उनके होश उड़ गए. इसके बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई. परिजन तुरंत बच्चे को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज नेरचौक ले गए. वहां से उसे मांडव अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

Advertisement

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. एसपी मंडी विनोद कुमार ने हादसे की पुष्टि की है. इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है.

---- समाप्त ----