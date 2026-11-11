10 रुपये से शुरू किया महिला संगठन, आज 3500 महिलाएं जुड़ीं, 'बीज माता' रहिबाई पोपरे की कहानी

भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 के 'कृषि वीर सेशन' में महाराष्ट्र की राहीबाई सोमा पोपेरे ने देसी बीजों के संरक्षण और पारंपरिक खेती को बचाने के अपने संघर्ष की कहानी साझा की. उन्होंने बताया कि किस तरह अपने परिवार और पूर्वजों से मिली सीख के आधार पर उन्होंने पारंपरिक बीजों को सहेजने का काम शुरू किया और धीरे-धीरे इस मुहिम से हजारों महिलाओं को जोड़ा. कभी सीमित संसाधनों के बीच मिट्टी के बर्तनों में बीज सुरक्षित रखने वाली राहीबाई आज महाराष्ट्र में देसी बीजों के संरक्षण की एक बड़ी पहचान बन चुकी हैं.

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राहीबाई ने बताया कि उनके परिवार में पहले पारंपरिक बीजों से ही खेती होती थी, लेकिन धीरे-धीरे बाजार में हाइब्रिड और रासायनिक खेती से जुड़े बीजों का इस्तेमाल बढ़ने लगा. इसका उनके परिवार की खेती पर भी बुरा असर पड़ा, इसके बाद उन्होंने महसूस किया कि पारंपरिक बीजों में ही खेती और जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता है. उन्होंने पुराने देसी बीजों को दोबारा इकट्ठा करना और उनका संरक्षण करना शुरू किया.

उन्होंने बताया कि शुरुआत उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों और परिवार से मिली सीख के आधार पर की थी. धीरे-धीरे दूसरे लोग भी इस काम से जुड़ने लगे. उनका मानना है कि पारंपरिक बीज केवल खेती की विरासत नहीं हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें बचाना भी जरूरी है.

मिट्टी के बर्तनों और लकड़ी की राख में बीजों को रखती हैं सुरक्षित

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राहीबाई ने बताया कि बीजों को सुरक्षित रखने की तकनीक उन्होंने अपने पिता, दादा और दादी से सीखी, बचपन में उन्होंने देखा था कि परिवार के बड़े-बुजुर्ग मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी की राख के साथ बीजों को संभालकर रखते थे. इसी पारंपरिक तरीके को उन्होंने आगे बढ़ाया.

राहीबाई के अनुसार मिट्टी के बर्तनों में राख के साथ रखे गए बीजों को खेती के लिए करीब तीन साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है, वहीं खाने के इस्तेमाल के लिए इन्हें लगभग दस साल तक संभालकर रखने की बात उन्होंने कही. राहीबाई का मानना है कि पारंपरिक तरीके से बीजों का संरक्षण स्वास्थ्य और खेती दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण है.

उन्होंने कहा कि उन्होंने खेती और बीजों के संरक्षण से जुड़ी ज्यादातर बातें अपने परिवार और जीवन के अनुभवों से सीखी हैं. इसके लिए उन्हें औपचारिक शिक्षा नहीं मिली, लेकिन परिवार से मिली सीख ने उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया.

10 रुपये से शुरू किया महिला संगठन, आज 3500 महिलाएं जुड़ीं

राहीबाई ने अपने संघर्ष के बारे में बताया कि उनका बचपन काफी मुश्किलों में गुजरा. महज 12 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, उन्होंने करीब 40 साल तक बेहद सीमित परिस्थितियों में जीवन बिताया. इसके बावजूद उन्होंने पारंपरिक बीजों को बचाने का अपना प्रयास जारी रखा. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपने खेतों में पुराने देसी बीजों से खेती शुरू की तो आसपास के लोगों ने उनसे इन बीजों के बारे में पूछना शुरू किया. लोग जानना चाहते थे कि वे ये बीज कहां से लाई हैं, तब उन्हें महसूस हुआ कि पारंपरिक बीजों की अहमियत को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सकती है.

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महज 10 रुपये से महिला संगठन बनाने की पहल की थी, धीरे-धीरे यह समूह बड़ा होता गया और आज महाराष्ट्र की करीब 3500 महिलाएं इस संगठन से जुड़ी हैं. राहीबाई ने बताया कि देसी बीजों को बचाने के इस काम में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा. कुछ दुकानदारों और कंपनियों की ओर से भी उन्हें रोकने की कोशिशें हुईं, लेकिन उन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा. उनका उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के लिए पारंपरिक बीजों की विरासत को सुरक्षित रखना था.

घर में शुरू किया बीज बैंक, अब कृषि कॉलेजों के छात्र भी आते हैं देखने

राहीबाई ने बताया कि उन्होंने बीजों को सहेजने का काम सबसे पहले अपने छोटे से घर और झोपड़ी से शुरू किया था. मिट्टी के बर्तनों में बीजों को सुरक्षित रखने के साथ उन्होंने धीरे-धीरे अपना बीज बैंक तैयार किया. बाद में जब उनके काम की चर्चा बढ़ी तो उन्हें इस काम को आगे बढ़ाने में सहयोग भी मिला.

महाराष्ट्र के तत्कालीन कृषि मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल से मुलाकात के दौरान राहीबाई ने अपनी समस्या रखी थी, उन्होंने बताया कि वह छोटी सी झोपड़ी में बीज बैंक चला रही हैं. जब उन्हें बेहतर आवास उपलब्ध कराने की बात कही गई तो राहीबाई ने घर के बजाय बीज बैंक बनाने की मांग रखी. इसके बाद उनके लिए बीज बैंक की व्यवस्था तैयार की गई. इससे उनके काम को आगे बढ़ाने में मदद मिली.



आज महाराष्ट्र के अलग-अलग कृषि कॉलेजों के विद्यार्थी भी उनके बीज बैंक का दौरा करते हैं. वहां राहीबाई उन्हें पारंपरिक बीजों के महत्व, उनके संरक्षण के तरीकों और खेती में उनकी उपयोगिता के बारे में जानकारी देती हैं.

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2018 में नारी शक्ति पुरस्कार, 2020 में पद्मश्री से सम्मानित

राहीबाई सोमा पोपेरे के काम को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है, उन्हें वर्ष 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार और 2020 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया. देसी बीजों के संरक्षण और पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों ने उन्हें 'बीज माता' के नाम से पहचान दिलाई है.

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