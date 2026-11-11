scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

800 करोड़ के पार 'रामायण', सौरव जोशी ने किया रणबीर कपूर की फिल्म का रिव्यू, बोले- खतरनाक

फिल्म रामायण ने 6 दिनों में 800 करोड़ रुपये से ज्यादा की जबरदस्त कमाई की है. रणबीर कपूर, साई पल्लवी और रवि दुबे की यह फिल्म दर्शकों और क्रिटिक्स से मिले-जुले रिव्यू पा रही है. मशहूर यूट्यूबर सौरव जोशी ने फिल्म का रिव्यू किया है.

Advertisement
X
रामायण ने चौंकाया (Photo: Social Media)
रामायण ने चौंकाया (Photo: Social Media)

रणबीर कपूर, साई पल्लवी और रवि दुबे स्टारर फिल्म रामायण ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया है. फिल्म को फैन्स और क्रिटिक्स के मिले-जुले रिव्यू मिल रहे हैं. अब यूट्यूबर और व्लॉगर सौरव जोशी ने नमित मल्होत्रा की फिल्म ‘रामायण’ देखने के बाद अपना रिव्यू शेयर किया है. आइए जानते हैं कि सौरव जोशी ने क्या कहा. 

सौरव जोशी ने किया रिव्यू
सौरव जोशी ने यूट्यूब पर रामायण का रिव्यू करते हुए रहा कि रामायण देखकर मजा आ गया. आज ही फिल्म देखी है. अभी हनुमान जी तो आए ही नहीं हैं. सोचो अगले पार्ट में कितना मजा आएगा. हनुमान जी आएंगे उसमें भाई. फिल्म देखकर मजा आ गया. लास्ट सीन तो बहुत ही खतरनाक था. रोंगटे खड़े हो गए. 

सौरव जोशी ने कहा कि फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही खतरनाक था. सोचो अलग पार्ट कैसे होगा. फैमिली को भी दिखानी है फिल्म. टिकट मिलेगी, तो दिखा दूंगा. फिल्म देखकर बहुत अच्छा लगा. 

सम्बंधित ख़बरें

Sunil Lahri-Ravi Dubey
'रामायण' देख सुनील लहरी को लगा झटका! बोले- भक्ति नहीं दिखी
Ramayana box office collection
'रामायण' के आगे पस्त पुष्पा-धुरंधर! मंगलवार भी दहाड़ी रणबीर की फिल्म
Namit Malhotra on Ramayana 4000 crore budget
नहीं चली रामायण तो कैसे वसूल होंगे 4000 करोड़? प्रोड्यूसर ने बताया
Arun Govil did not want to play Dashrath
'मैं नहीं करना चाहता', रामायण में दशरथ बनने से कतराए थे 'टीवी के राम'
Hema Malini reviews Ramayana
रामायण से नहीं थी हेमा मालिनी को उम्मीद, क्यों सनी का नाम नहीं लिया?

सौरव जोशी की फैन फॉलोइंग बड़ी है, इसलिए उनके रिव्यू को लेकर तुरंत बहस छिड़ गई. कुछ फैंस ने उनकी राय को ईमानदार और संतुलित बताया, जबकि इसे डिप्लोमैटिक कहा.

रामायण रिव्यू

‘रामायण’ को लेकर ऑडियंस का रिस्पॉन्स पहले से मिला-जुला रहा है. कुछ रिव्यूअर्स ने फिल्म के विजुअल्स, संगीत और रावण-जटायु युद्ध जैसे सीन की तारीफ की है, जबकि कई लोगों ने लंबी रनटाइम और शुरुआती हिस्से की धीमी गति को कमी बताई है. फिल्म की लंबाई लगभग 3 घंटे 15 मिनट बताई जा रही है. कुछ समीक्षकों ने इसे अब तक की सबसे बड़ी और प्रभावशाली रामायण एडेप्टेशन कहा है, जबकि कुछ ने इसके विस्तृत विवरण और पेसिंग को लेकर आलोचना की है. 

Advertisement

सौरव जोशी का रिव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ‘रामायण’ को लेकर चर्चा को और तेज कर रहा है. सौरव जोशी की बात करें, तो वो एक मशहूर यूट्यूबर हैं. वो जो भी करते हैं फैंस के बीच बहस का मुद्दा बन जाता है. 

कितनी हुई कमाई
रामायण 5 नवंबर को रिलीज हुई थी. फिल्म 6 दिनों में वर्ल्डवाइड 800 करोड़ रुपये कमा चुकी है. रामायण ने मंगलवार के दिन बाहर 35 करोड़ का बिजनेस किया. 6 दिनों में फिल्म की कुल वर्ल्डवाइड कमाई 823.50 करोड़ हो चुकी है. 


 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    महाराष्ट्र मंत्री के घर में लगी भीषण आग, AC में शॉर्ट सर्किट की आशंका |
    Radhika-Anant Diwali: 'तूने मुझे बुलाया शेरावालिये...' भजन पर भक्ति में डूबे अनंत-राधिका, भारत से कोसों दूर इस अंदाज में मनाई दिवाली, VIDEO |
    चीन बॉर्डर के पास राफेल-सुखोई-मिराज-तेजस, जानिए एयरफोर्स का क्या है प्लान |
    करीब डेढ़ लाख फूल, इतने दिन इंतजार... क्यों इतना महंगा बिकता है केसर? |
    एक तरफ मां हुई बेहोश, दूसरी तरफ बाल्टी में डूब गया मासूम... रुला देगी अनिरुद्ध की मौत |
    सवाल पूछने वाली मह‍िला पत्रकार पर क्यों ट्रंप गुस्सा, देखें US Top-10 |
    जिंदगी दांव पर थी तो पूरी ताकत से दौड़ा ग्रामीण, पीछे पड़ गया था जंगली हाथी 'कबरा'... कैमरे में कैद हुआ मंजर |
    10 रुपये से शुरू किया महिला संगठन, आज 3500 महिलाएं जुड़ीं, 'बीज माता' रहिबाई पोपरे की कहानी |
    'हम डंडे उड़ा देंगे'! MI के लिए अर्शदीप लाएंगे तबाही...सामने आया VIDEO, मुंबई के ग्रैंड वेलकम ने मचाया गदर |
    यूपी चुनाव में ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने बनाया तीसरा मोर्चा, कल लखनऊ में होगा ऐलान
    Advertisement