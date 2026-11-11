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'हम डंडे उड़ा देंगे'! MI के लिए अर्शदीप लाएंगे तबाही...सामने आया VIDEO, मुंबई के ग्रैंड वेलकम ने मचाया गदर

अर्शदीप सिंह आईपीएल 2027 में मुंबई की जर्सी में मैदान पर जलवा बिखेरते नजर आएंगे. पंजाब के लिए कई मैच विनिंग परफॉर्मेंस देने के बाद अर्शदीप सिंह अब मुंबई के लिए दमखम दिखाएंगे. मुंबई ने अर्शदीप सिंह का वेलकम धमाकेदार अंदाज में किया है.

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मुंबई ने किया अर्शदीप सिंह का धमाकेदार वेलकम. (PHOTO: ITGD)
मुंबई ने किया अर्शदीप सिंह का धमाकेदार वेलकम. (PHOTO: ITGD)

आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी स्वैप डील पर अब आधिकारिक मुहर लग चुकी है. पांच बार की आईपीएल चैम्पियन मुंबई इंडियंस (MI) ने स्टार भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को अपनी पलटन में शामिल कर लिया है. 

18 करोड़ रुपये की फीस पर मुंबई आए अर्शदीप का फ्रेंचाइजी ने बेहद ही अनोखे और धमाकेदार अंदाज में स्वागत किया है. मुंबई की टीम ने अर्शदीप को लेकर एक बेहद ही प्यारा और जोश से भरा हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. 

दूसरी ओर मुंबई के पूर्व कप्तान हार्दिक पंड्या अब 18 करोड़ रुपये में पंजाब किंग्स (PBKS) की जर्सी पहनते नजर आएंगे. मुंबई इंडियंस ने जहां अर्शदीप की एंट्री पर तूफानी वीडियो शेयर किया. वहीं हार्दिक पंड्या के लिए एक खास ट्रिब्यूट वीडियो के साथ उन्हें भावुक विदाई दी.

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मुंबई इंडियंस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर अर्शदीप सिंह का एक पावरफुल वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन लिखा, हम डंडे उड़ा देंगे! फ्रेंचाइजी ने साफ कर दिया है कि बाएं हाथ का यह खतरनाक भारतीय पेसर अब वानखेड़े स्टेडियम में बल्लेबाजों की गिल्लियां उखाड़ने के लिए तैयार है. 

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अर्शदीप सिंह 2019 से पंजाब किंग्स का हिस्सा थे और 96 मैचों में 111 विकेट लेकर पंजाब के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने. आईपीएल 2025 में 21 विकेट और 2026 में 14 विकेट चटकाने वाले अर्शदीप की एंट्री से मुंबई का पेस अटैक अब बहुत ही खतरनाक नजर आ रहा है.

हार्दिक पंड्या को मिला मुंबई का ट्रिब्यूट

दूसरी तरफ हार्दिक पंड्या की मुंबई इंडियंस से विदाई हो गई है. मुंबई ने हार्दिक के लिए एक इमोशनल वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि उतार-चढ़ाव और इस बीच की हर चीज के लिए, मुंबई इंडियंस की कहानी का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया हार्दिक.

ये भी पढ़ें- IND vs NZ: भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने किया टीम का ऐलान, वापस लौटे 2 बड़े मैच विनर!

हार्दिक ने मुंबई के साथ 2015 में अपना सफर शुरू किया था और 2015, 2017, 2019 और 2020 के खिताब जीतने में अहम योगदान दिया था. हालांकि, गुजरात से 2024 में वापसी के बाद कप्तानी के दौर में मुंबई का प्रदर्शन निराशाजनक रहा (2024 में 10वें और 2026 में 9वें स्थान पर रही). अब कप्तानी का दबाव छोड़ हार्दिक पंजाब किंग्स के लिए एक मैच-विनर ऑलराउंडर के रूप में मैदान पर उतरेंगे.
 

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