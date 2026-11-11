Nvidia CEO के अफेयर से मचा बवाल, चीन पहुंचीं ₹70 हजार करोड़ की चिप्स!

दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में शामिल Nvidia एक बार फिर चर्चा में है. इस बार वजह कंपनी की AI चिप्स नहीं, बल्कि उसके CEO जेनसन हुआंग की निजी जिंदगी है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जेनसन हुआंग के एक चीनी बिजनेसवुमन के साथ रिश्ते की वजह से चीन में Nvidia की करीब 7.5 अरब डॉलर (लगभग 70 हजार करोड़ रुपये) की चिप्स पहुंचाने में मदद मिली. इस खबर के सामने आने के बाद कंपनी पर कई सवाल उठ रहे हैं.

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क्या है पूरा मामला?

रिपोर्ट के मुताबिक, जेनसन हुआंग का चीनी बिजनेसवुमन एलिस हुआंग के साथ रिश्ता था. एलिस हुआंग पर चीन की खुफिया एजेंसी से जुड़े होने का शक भी जताया गया है. इन आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई है.

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एलिस हुआंग ने अपने पति और बहन के साथ मिलकर चीन और सिंगापुर में कंपनियों का एक नेटवर्क बनाया था. इस नेटवर्क के जरिए Nvidia की एडवांस AI चिप्स हासिल करने में मदद मिली.

बताया गया है कि करीब 2.4 लाख H100, H200 और A100 चिप्स चीन पहुंचाई गईं. इनमें से कुछ चिप्स अलीबाबा, टेनसेंट और चीन की छोटी AI लैब तक पहुंचीं.

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अमेरिका के नियमों पर उठे सवाल

अमेरिका ने चीन को एडवांस AI चिप्स बेचने पर कई तरह की पाबंदियां लगा रखी हैं. इसकी वजह यह है कि इन चिप्स का इस्तेमाल AI मॉडल ट्रेन करने और सुपरकंप्यूटर बनाने में किया जा सकता है. ऐसे में अगर इन चिप्स को नियमों के खिलाफ चीन भेजा गया है, तो यह अमेरिका की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय हो सकता है.

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Nvidia ने क्या कहा?

इस पूरे मामले के सामने आने के बाद Nvidia के बोर्ड ने जांच शुरू कर दी है. कंपनी ने कहा है कि फिलहाल उसके पास ऐसा कोई कारण नहीं है, जिससे लगे कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा या कंपनी की सीक्रेट जानकारी से समझौता हुआ है. जेनसन हुआंग ने भी जांच में पूरा सहयोग करने की बात कही है. इस मामले की जांच FBI भी कर रही है.

चीन ने जासूसी से जुड़े आरोपों को बेबुनियाद बताया है.इस विवाद का असर कंपनी के शेयरों पर भी पड़ा है. रिपोर्ट के मुताबिक, दो कारोबारी सत्रों में Nvidia की मार्केट वैल्यू करीब 430 अरब डॉलर घट गई.



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