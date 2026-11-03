केशम द्वीप पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान कैसे देगा जवाब... कौन से US Base पर खतरा?

केशम द्वीप (Qeshm Island) पर हमले के बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का एक नया दौर शुरू होने की आशंका है. यदि तेहरान इस हमले को अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा हमला मानता है, तो वह जवाबी कार्रवाई के लिए केवल हमले में शामिल पक्षों को ही नहीं, बल्कि मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों की भूमिका को भी ध्यान में रख सकता है. हालांकि, किसी विशेष अमेरिकी सैन्य अड्डे को ईरान का निश्चित निशाना बताना अभी सही नहीं होगा.

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केशम ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है. यह रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) के पास स्थित है. यह समुद्री रास्ता फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है. दुनिया के तेल और प्राकृतिक गैस व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है.

इसलिए इस क्षेत्र में किसी भी सैन्य गतिविधि का असर केवल ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार, समुद्री व्यापार और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ता है. जुलाई 2026 में अमेरिकी सेना ने केशम द्वीप और आसपास के इलाकों में ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले किए थे.

अमेरिकी पक्ष के अनुसार, इन हमलों का उद्देश्य ईरान की सैन्य गतिविधियों और समुद्री व्यापार के लिए पैदा हो रहे खतरों को कम करना था. इसके बाद ईरान ने अमेरिकी सैन्य मौजूदगी वाले क्षेत्रीय ठिकानों पर जवाबी हमले करने की बात कही.

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किन देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बढ़ सकता है खतरा?

ईरान की संभावित जवाबी कार्रवाई को समझने के लिए यह देखना जरूरी है कि मध्य पूर्व के किन देशों में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी है. यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि नीचे दिए गए देश संभावित तनाव के क्षेत्र हैं, न कि ईरान की ओर से घोषित हमले के निश्चित लक्ष्य.

बहरीन: बहरीन अमेरिका की क्षेत्रीय नौसैनिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है. यहां अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े का मुख्यालय स्थित है. फारस की खाड़ी और अरब सागर में अमेरिकी समुद्री गतिविधियों के संचालन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है. ईरान और अमेरिका के बीच समुद्री टकराव बढ़ने पर बहरीन की सुरक्षा व्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है. जून 2026 में ईरान ने अमेरिकी पांचवें बेड़े से जुड़े ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा भी किया था.

कुवैत: कुवैत में अमेरिकी सेना की महत्वपूर्ण मौजूदगी है. यह देश अमेरिकी सैन्य गतिविधियों, रसद और क्षेत्रीय तैनाती के लिए अहम है. ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष बढ़ने पर कुवैत की स्थिति जटिल हो सकती है, क्योंकि यहां अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी के साथ-साथ नागरिक हवाई अड्डों और अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुविधाओं की सुरक्षा भी जरूरी होगी. जून और जुलाई 2026 की रिपोर्टों में कुवैत में अमेरिकी सैन्य परिसंपत्तियों पर ईरानी हमलों का उल्लेख किया गया है.

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कतर: कतर में अमेरिका का अल उदेद एयर बेस क्षेत्रीय सैन्य संचालन के लिहाज से महत्वपूर्ण है. यहां से अमेरिकी वायुसेना और सेंट्रल कमांड की गतिविधियों को समर्थन मिलता है. अमेरिका के लिए यह मध्य पूर्व में एक महत्वपूर्ण हवाई संचालन केंद्र है. ईरान के साथ संघर्ष बढ़ने की स्थिति में कतर को अमेरिकी सैन्य सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखना पड़ सकता है.

इराक: इराक में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी लंबे समय से क्षेत्रीय राजनीति और सुरक्षा बहस का विषय रही है. यहां अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को ईरान समर्थित सशस्त्र समूहों की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है. यदि अमेरिका और ईरान के बीच सीधा संघर्ष बढ़ता है, तो इराक में मौजूद अमेरिकी हितों के साथ-साथ इराक की अपनी राजनीतिक और सुरक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है.

जॉर्डन: जॉर्डन अमेरिका का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोगी है. यहां अमेरिकी सैन्य मौजूदगी और हवाई सुरक्षा सहयोग का विशेष महत्व है. अगस्त और सितंबर 2026 की रिपोर्टों में जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी वाले ठिकानों पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों के दावों का उल्लेख हुआ था. हालांकि, ईरान के दावों और जॉर्डन तथा अमेरिकी अधिकारियों के बयानों में अंतर रहा है.

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सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात: इन दोनों देशों में अमेरिकी सैन्य सहयोग, हवाई सुरक्षा और क्षेत्रीय रक्षा व्यवस्था महत्वपूर्ण है. सऊदी अरब में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी और यूएई में अमेरिकी सैन्य सहयोग दोनों ही क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण का हिस्सा हैं. ईरान के साथ तनाव बढ़ने पर इन देशों को अपनी वायु रक्षा, ऊर्जा प्रतिष्ठानों और समुद्री व्यापार की सुरक्षा मजबूत करनी पड़ सकती है.

ओमान: ओमान की भूमिका अन्य खाड़ी देशों से थोड़ी अलग है. वह अमेरिका और ईरान के बीच संवाद तथा कूटनीतिक संपर्क का माध्यम भी रहा है. यहां अमेरिकी सैन्य सहयोग की मौजूदगी के बावजूद ओमान आमतौर पर क्षेत्रीय तनाव कम करने की कोशिश करता है. इसलिए उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती संघर्ष में सीधे शामिल हुए बिना अपनी सुरक्षा और कूटनीतिक भूमिका बनाए रखना होगी.

ईरान की जवाबी रणनीति कैसी हो सकती है?

ईरान की सैन्य रणनीति केवल पारंपरिक मिसाइल हमलों तक सीमित नहीं है. उसके पास बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और मानव रहित हवाई वाहनों यानी ड्रोन की क्षमता है. इन माध्यमों के जरिए वह क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है. इसके अलावा ईरान के सपोर्ट वाले सशस्त्र समूह भी संघर्ष को प्रभावित कर सकते हैं.

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ईरान के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प यह हो सकता है कि वह सीधे बड़े युद्ध में प्रवेश करने के बजाय सीमित सैन्य कार्रवाई और राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल करे. उदाहरण के लिए, वह क्षेत्रीय सैन्य गतिविधियों को चुनौती दे सकता है, समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ा सकता है या अपने सहयोगी समूहों के जरिए अमेरिका की क्षेत्रीय रणनीति को मुश्किल बना सकता है. हालांकि, ऐसी किसी भी कार्रवाई से नागरिक जहाजों, व्यापारिक गतिविधियों और आम लोगों की सुरक्षा प्रभावित होने का खतरा रहेगा.

31 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित एसोसिएटेड प्रेस की एक विस्तृत जांच में बताया गया कि ईरान ने पहले से जारी संघर्ष के दौरान मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी वाले 26 ठिकानों और अन्य स्थानों पर हमला किया था. अप्रैल से जून के बीच हमलों में सैन्य ढांचे और उपकरणों को नुकसान पहुंचा. इसमें कुवैत, बहरीन, इराक, जॉर्डन, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल थे.

क्या अमेरिका के लिए इन ठिकानों की सुरक्षा आसान होगी?

मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है. अमेरिका के पास आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम, रडार नेटवर्क, लड़ाकू विमान और मिसाइलों को रोकने वाली तकनीक है. लेकिन कम लागत वाले ड्रोन और बड़ी संख्या में दागी जाने वाली मिसाइलें किसी भी आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था पर दबाव बना सकती हैं.

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अमेरिका के सामने एक दूसरी चुनौती यह भी है कि उसके सैन्य ठिकाने अलग-अलग देशों में स्थित हैं. हर देश की राजनीतिक परिस्थितियां, सुरक्षा प्राथमिकताएं और अमेरिका के साथ संबंध अलग हैं. यदि किसी देश में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमला होता है, तो वहां की सरकार को अपनी जनता की सुरक्षा और अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग के बीच संतुलन बनाना होगा.

इसके अलावा, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर संभावित हमलों का असर केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहेगा. हवाई अड्डे, बंदरगाह, ऊर्जा प्रतिष्ठान और अन्य नागरिक सुविधाएं भी व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष से प्रभावित हो सकती हैं.

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स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और वैश्विक तेल बाजार पर असर

इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा आर्थिक पहलू स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है. यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा परिवहन मार्गों में से एक है. यदि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता है और इस समुद्री रास्ते पर जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं.

भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश खाड़ी क्षेत्र से आने वाले ऊर्जा संसाधनों पर निर्भर हैं. भारत के लिए यह स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से आयात बिल, परिवहन लागत और महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है.

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बीमा कंपनियां भी संघर्ष प्रभावित समुद्री क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाजों के लिए प्रीमियम बढ़ा सकती हैं. इससे तेल और गैस के परिवहन की लागत बढ़ेगी. यदि जहाजों को वैकल्पिक समुद्री मार्गों का इस्तेमाल करना पड़ा, तो डिलीवरी में देरी और अतिरिक्त खर्च भी बढ़ सकता है.

क्या ईरान और अमेरिका के बीच पूर्ण युद्ध हो सकता है?

केशम द्वीप की घटनाएं अमेरिका और ईरान के बीच पहले से मौजूद अविश्वास को और गहरा कर सकती हैं. दोनों देशों के लिए पूर्ण युद्ध बहुत महंगा साबित हो सकता है. अमेरिका को मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी और क्षेत्रीय सहयोगियों की सुरक्षा बनाए रखने की चुनौती होगी, जबकि ईरान को अपनी अर्थव्यवस्था, सैन्य संसाधनों और घरेलू स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का सामना करना पड़ेगा.

इसलिए दोनों पक्षों के पास सैन्य दबाव बनाने के साथ-साथ कूटनीतिक रास्ता अपनाने का विकल्प भी मौजूद है. कतर और ओमान जैसे देश बातचीत के माध्यम से तनाव कम कराने में भूमिका निभा सकते हैं. अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी समुद्री व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए युद्धविराम की कोशिश कर सकता है.

अमेरिकी सैन्य मौजूदगी के लिए नई चुनौती

केशम द्वीप पर हमले के बाद ईरान की संभावित जवाबी कार्रवाई का सवाल मध्य पूर्व की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन गया है. बहरीन, कुवैत, कतर, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी इस संकट को व्यापक क्षेत्रीय मुद्दा बनाती है.

हालांकि, किसी एक ठिकाने को ईरान का अगला निश्चित निशाना बताने के लिए पर्याप्त सार्वजनिक प्रमाण नहीं हैं. पहले के हमले यह जरूर दिखाते हैं कि ईरान क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य हितों को चुनौती देने की क्षमता और इच्छा रखता है. आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि तेहरान सैन्य जवाब को प्राथमिकता देता है या कूटनीतिक दबाव के जरिए अमेरिका को पीछे हटने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है.

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