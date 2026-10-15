Stock Market Surge: शेयर बाजार बमबम, सेंसेक्स 650 अंक उछला... सबसे तेज भागे IT स्टॉक

शेयर बाजार में तेजी जारी है. गुरुवार को मार्केट ओपन होने के साथ ही दोनों इंडेक्स सेंसेक्स-निफ्टी ग्रीन जोन में ओपन हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स ओपनिंग के बाद कुछ ही देर में 600 अंक से ज्यादा की छलांग लगा गया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स भी तेज शुरुआत करते हुए 22,700 के पार निकल गया. बाजार की तेजी के बीच आईटी शेयर गदर मचाते हुए नजर आए. टेक महिंद्रा से लेकर टीसीएस और इंफोसिस तक के स्टॉक्स में जोरदार तेजी देखने को मिली.

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Sensex-Nifty की तेज शुरुआत

सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को सेंसेक्स-निफ्टी ने तेज शुरुआत की और जैसे-जैसे कारोबार आगे बढ़ा ये तेज होती चली गई. बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले कारोबारी बंद 72,781 की तुलना में तेजी लेकर 72,965 पर ओपन हुआ और फिर करीब 650 अंकों की तेज उछाल के साथ 72,426 पर पहुंच गया.

एनएसई निफ्टी इंडेक्स की बात करें, तो ये भी सेंसेक्स के कदम से कदम मिलाकर चलते हुए नजर आया और अपने पिछले बंद 22,622 की तुलना में तेजी लेकर 22,671 पर ओपन हुआ. ओपनिंग के बाद इसकी रफ्तार भी तेज होती चली गई और महज कुछ ही मिनटों में ये 22,800 के लेवल के पार कारोबार करता हुआ नजर आया.

ग्लोबल सिग्नल वीक, फिर भी तेजी

बता दें कि गुरुवार को सुस्त वैश्विक संकेतों के बावजूद शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है. शुरुआती कारोबार के दौरान लगभग 1097 शेयरों ने अपने पिछले कारोबारी बंद की तुलना में उछाल के साथ तेज शुरुआत की, तो वहीं 1141 शेयरों ने गिरावट के साथ कारोबार शुरू किया. इसके अलावा 181 शेयरों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ.

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निफ्टी पर ओपनिंग के साथ सबसे ज्यादा बढ़त दिखाने वाले शेयरों में TCS, HCL टेक्नोलॉजीज, टाटा कंज्यूमर, ICICI बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज शामिल थे, जबकि गिरावट दिखाने वाले स्टॉक्स में टाटा ट्रेंट, L&T, श्रीराम फाइनेंस और BSE लिमिटेड शामिल रहे.

IT शेयरों ने मचाया गदर

शेयर बाजार में गुरुवार को आई तेजी को सपोर्ट करने में सबसे अहम रोल आईटी कंपनियों के शेयरों का रहा. बीएसई लार्जकैप में शामिल Tech Mahindra Share (3%), TCS Share (2.70%), Infosys Share (2.50%), HCL Tech Share (2%) की तेजी लेकर कारोबार करता दिखा. इसके अलावा मिडकैप कैटेगरी में Persistent Share (1.70%), KEI Share (1.36%) की उछाल में नजर आए.

अन्य शेयरों में Bharti Airtel Share (2.70%), ICICI Bank Share (1.70%), ITC Share (1.50%), Axis Bank Share (1.30%) की तेजी लिए हुए थे.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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