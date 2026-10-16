डिमांड या हाइप बनाने की कोशिश? iPhone Duo की बुकिंग शुरू होते ही आउट ऑफ स्टॉक, अब अगले साल मिलेगा!

Apple का पहला फोल्डेबल iPhone Duo वैसे तो लॉन्च हो चुका है, लेकिन इसकी बिक्री स्टार्ट नहीं हुई है. आज इसके लिए प्री बुकिंग शुरू हुई है. कंपनी ने 16 अक्टूबर को इस फोन की प्री-बुकिंग शुरू की और कुछ ही समय में अमेरिका में इसकी डिलीवरी की तारीख जनवरी 2027 तक पहुंच गई. यानी जो कस्टमर अब फोन बुक कर रहे हैं, उन्हें इसे पाने के लिए कई महीने इंतजार करना पड़ सकता है. यह फोन भारत में भी आज से प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है और इसकी शुरुआती कीमत ₹2,99,900 रखी गई है.

और पढ़ें

रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में प्री-ऑर्डर शुरू होने के करीब एक घंटे के भीतर Apple की वेबसाइट पर फोन के अलग-अलग वेरिएंट की डिलीवरी जनवरी 2027 के आखिर तक दिखाई देने लगी. हालांकि, इससे यह साबित नहीं होता कि फोन की सप्लाई खत्म हो गई है. देरी की वजह ज्यादा मांग, सीमित स्टॉक या दोनों हो सकते हैं. Apple ने इस देरी की वजह स्पष्ट नहीं की है.

बुकिंग शुरू होते ही क्यों बढ़ गया इंतजार?

Apple के फोल्डेबल फोन का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था. Samsung, Google और दूसरे ब्रांड पहले से फोल्डेबल फोन बेच रहे हैं, लेकिन Apple अब पहली बार इस बाजार में उतरा है. ऐसे में कंपनी के रेगुलर कस्टमर्स के साथ-साथ फोल्डेबल फोन में दिलचस्पी रखने वाले लोगों की नजर भी iPhone Duo पर है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: iPhone 18 Pro Max: बड़ा Upgrade या बस नया iPhone? देखें क्विक रिव्यू

रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में जिन ग्राहकों ने प्री-ऑर्डर खुलते ही फोन बुक कर लिया, उन्हें 23 अक्टूबर से डिलीवरी मिलने की उम्मीद थी. लेकिन थोड़ी ही देर बाद नई बुकिंग के लिए डिलीवरी की तारीख आगे बढ़ने लगी. The Verge की रिपोर्ट में बताया गया है कि उसके चेक आउट के समय सभी कॉन्फिगरेशन के लिए डिलीवरी जनवरी 2027 के आखिर तक दिखाई दे रही थी.

भारत में ₹2,99,900 से शुरू है कीमत

भारत में iPhone Duo की प्री-बुकिंग 16 अक्टूबर को शाम 5:30 बजे शुरू हुई. Apple के मुताबिक, इसकी बिक्री और उपलब्धता 23 अक्टूबर से शुरू होनी है. फोन दो रंगों में आएगा, Star White और Night Sky.

भारत में इसके अलग-अलग स्टोरेज वेरिएंट की कीमत इस तरह है.

256GB मॉडल की कीमत ₹2,99,900 है. 512GB वेरिएंट ₹3,24,900 में मिलेगा, जबकि 1TB मॉडल की कीमत ₹3,74,900 रखी गई है. सबसे महंगे 2TB वेरिएंट के लिए ₹4,49,900 खर्च करने होंगे. यानी टॉप मॉडल की कीमत साढ़े चार लाख रुपये के करीब पहुंच जाती है.

यह भी पढ़ें: iPhone 18 Pro से Pixel 11 तक: अमेरिका के मुकाबले भारत में क्यों चुकाने पड़ते हैं ज्यादा पैसे?

हालांकि, अमेरिका में डिलीवरी जनवरी तक पहुंचने की खबर का यह मतलब नहीं है कि भारत में भी सभी बुकिंग की डिलीवरी उसी समय होगी. Apple India की उपलब्धता और डिलीवरी की तारीख अलग हो सकती है. भारत में बुकिंग करने वालों को ऑर्डर के समय दिखाई गई तारीख देखनी चाहिए.

Advertisement

आखिर iPhone Duo में ऐसा क्या खास है?

iPhone Duo की सबसे बड़ी खासियत इसका फोल्डेबल डिजाइन है. इसे किताब की तरह खोला जा सकता है. बंद होने पर इसमें 5.4 इंच की बाहरी स्क्रीन मिलती है, जबकि खोलने पर 7.6 इंच की बड़ी स्क्रीन सामने आती है. Apple के मुताबिक, यह कंपनी के किसी भी iPhone में अब तक की सबसे बड़ी डिस्प्ले है.

बड़ी स्क्रीन पर वीडियो देखना, गेम खेलना और एक साथ दो ऐप इस्तेमाल करना आसान हो सकता है. फोन को बंद करने पर यह सामान्य स्मार्टफोन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. Apple ने इसके डिजाइन में टाइटेनियम फ्रेम और खास हिंज का इस्तेमाल किया है.

यह भी पढ़ें: Samsung Fold 8 vs Fold 8 Ultra vs Pixel 11 Pro Fold: कौन सा Foldable खरीदें?

फोन में A20 Pro चिपसेट दिया गया है और यह iOS 27.1 पर काम करेगा. कैमरे के लिए इसमें 48MP का डुअल रियर कैमरा सिस्टम मिलता है. कंपनी ने इसमें दो बैटरी वाला डिजाइन भी दिया है, जिसका मकसद पूरे दिन का बैटरी बैकअप देना है.

क्या भारत में भी ग्राहकों को करना पड़ेगा इंतजार?

फिलहाल उपलब्ध रिपोर्ट में जनवरी 2027 तक डिलीवरी की देरी अमेरिका में Apple की वेबसाइट पर दिखाई गई है. भारत में फोन की प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है और कंपनी ने 23 अक्टूबर से उपलब्धता की जानकारी दी है. इसलिए भारतीय कस्टमर्स के लिए अमेरिका की डिलीवरी तारीख को सीधे लागू मानना सही नहीं होगा.

Advertisement

अगर भारत में भी शुरुआती स्टॉक कम पड़ता है, तो कुछ वेरिएंट की डिलीवरी में देरी हो सकती है. लेकिन इसकी पुष्टि के लिए Apple India की वेबसाइट पर ऑर्डर करते समय दिखाई जा रही डिलीवरी तारीख देखना जरूरी है.

---- समाप्त ----