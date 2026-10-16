'अब गैस से भी हटेगा बैन...', रूस से डीजल समझौते पर ट्रंप पर भड़के जेलेंस्की

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शुक्रवार (16 अक्टूबर) को रूस को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में डीजल की बिक्री फिर से शुरू करने की अनुमति देने वाले अमेरिकी समझौते की आलोचना की. उन्होंने चेतावनी दी कि इससे रूसी गैस के निर्यात पर लगी पाबंदियां और अन्य प्रतिबंधों में ढील का रास्ता खुल सकता है.

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ब्रसेल्स में EU शिखर सम्मेलन से इतर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेलेंस्की ने कहा कि डीजल से जुड़े समझौतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके बाद गैस से जुड़े समझौते होंगे. उन्होंने कहा कि गैस और अन्य चीजों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे और आखिरकार यह बैंकिंग सिस्टम और कुछ लोगों तक पहुंच जाएगा.

जेलेंस्की ने कहा कि SpaceX की Starlink सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवा का संचालन बेहतर हुआ है, लेकिन इसे पूरी तरह बहाल नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि सेवा में रुकावट से नागरिकों की जान जोखिम में पड़ गई थी, क्योंकि यूक्रेन रूसी ड्रोन को रोकने के प्रयासों में Starlink पर निर्भर है.

Starlink का इस्तेमाल नहीं करता

जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन रूस के क्षेत्र पर हमलों या जवाबी कार्रवाई के लिए Starlink का इस्तेमाल नहीं करता. इसी वजह से यूक्रेन ने SpaceX और व्हाइट हाउस से संपर्क कर इस क्षमता को बहाल करने की मांग की थी. उन्होंने कहा कि यूक्रेन रूसी शहरों पर भेजे जाने वाले जेट इंजन वाले Shahed ड्रोन को रोकने के लिए Starlink का इस्तेमाल करता है. उन्होंने कहा कि जब सेवा का प्रदर्शन कम हुआ, तो यूक्रेनी बल कुछ ड्रोन को मार गिराने में सक्षम नहीं थे.

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एयर सिक्योरिटी को लेकर जेलेंस्की ने कहा कि यूरोपीय सहयोगियों के पास PAC-2 और PAC-3 Patriot मिसाइल इंटरसेप्टर का पर्याप्त भंडार है, जिससे सर्दियों के लिए यूक्रेन की बताई गई जरूरतें पूरी हो सकती हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगी मिलकर Freya एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का अपना वर्जन विकसित करेंगे.

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