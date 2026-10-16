scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'अब गैस से भी हटेगा बैन...', रूस से डीजल समझौते पर ट्रंप पर भड़के जेलेंस्की

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में डीजल बेचने की अनुमति देने वाले अमेरिकी समझौते की आलोचना की है. उन्होंने चेतावनी दी कि इससे रूसी गैस और अन्य प्रतिबंधों में भी ढील का रास्ता खुल सकता है.

Advertisement
X
जेलेंस्की ने रूस को डीजल बिक्री की अनुमति देने वाले अमेरिकी समझौते की आलोचना की.(Photo-ITG)
जेलेंस्की ने रूस को डीजल बिक्री की अनुमति देने वाले अमेरिकी समझौते की आलोचना की.(Photo-ITG)

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शुक्रवार (16 अक्टूबर) को रूस को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में डीजल की बिक्री फिर से शुरू करने की अनुमति देने वाले अमेरिकी समझौते की आलोचना की. उन्होंने चेतावनी दी कि इससे रूसी गैस के निर्यात पर लगी पाबंदियां और अन्य प्रतिबंधों में ढील का रास्ता खुल सकता है.

ब्रसेल्स में EU शिखर सम्मेलन से इतर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेलेंस्की ने कहा कि डीजल से जुड़े समझौतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके बाद गैस से जुड़े समझौते होंगे. उन्होंने कहा कि गैस और अन्य चीजों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे और आखिरकार यह बैंकिंग सिस्टम और कुछ लोगों तक पहुंच जाएगा.

जेलेंस्की ने कहा कि SpaceX की Starlink सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवा का संचालन बेहतर हुआ है, लेकिन इसे पूरी तरह बहाल नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि सेवा में रुकावट से नागरिकों की जान जोखिम में पड़ गई थी, क्योंकि यूक्रेन रूसी ड्रोन को रोकने के प्रयासों में Starlink पर निर्भर है.

सम्बंधित ख़बरें

EU concerned over Russia-Ukraine wa
रूस-यूक्रेन जंग के बढ़ते दायरे पर क्यों फि‍क्र में EU, देखें दुनिया आजतक
Ukraine drone
स्टारलिंक रुकने से यूक्रेनी ड्रोन की स्पीड घटी, मस्क का खतरनाक कंट्रोल!
Black Sea
रोमानिया के पास कमर्शियल जहाज में लगी अचानक आग, क्रू सुरक्षित
US President Donald Trump and Tesla CEO Elon Musk
ट्रंप-पुतिन की डील होते ही यूक्रेन में स्टारलिंक बाधित, जेलेंस्की का छलका दर्द
रूस ने यूक्रेन की कई इमारतों को बनाया निशाना, देखें दुनिया की बड़ी खबरें

Starlink का इस्तेमाल नहीं करता

जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन रूस के क्षेत्र पर हमलों या जवाबी कार्रवाई के लिए Starlink का इस्तेमाल नहीं करता. इसी वजह से यूक्रेन ने SpaceX और व्हाइट हाउस से संपर्क कर इस क्षमता को बहाल करने की मांग की थी. उन्होंने कहा कि यूक्रेन रूसी शहरों पर भेजे जाने वाले जेट इंजन वाले Shahed ड्रोन को रोकने के लिए Starlink का इस्तेमाल करता है. उन्होंने कहा कि जब सेवा का प्रदर्शन कम हुआ, तो यूक्रेनी बल कुछ ड्रोन को मार गिराने में सक्षम नहीं थे.

Advertisement

एयर सिक्योरिटी को लेकर जेलेंस्की ने कहा कि यूरोपीय सहयोगियों के पास PAC-2 और PAC-3 Patriot मिसाइल इंटरसेप्टर का पर्याप्त भंडार है, जिससे सर्दियों के लिए यूक्रेन की बताई गई जरूरतें पूरी हो सकती हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगी मिलकर Freya एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का अपना वर्जन विकसित करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    EPFO On WhatsApp: सिर्फ एक क्लिक... व्‍हाट्सऐप पर मिलेगी PF की पूरी जानकारी, जानिए डिटेल |
    भारत के खिलाफ सीरीज से करोड़ों की कमाई, वेस्टइंडीज खाली हाथ! ICC पर भड़के बोर्ड के CEO |
    Sea Spider: समुद्र में मिलीं दो नई प्रजातियां, शरीर की बनावट है अनोखी |
    'नाना पाटेकर बच सकते थे', बोलीं तिरंगा को-स्टार वर्षा उसगांवकर, एक्टर को याद कर छलके आंसू! |
    ₹7 हजार से कम में 5000mAh बैटरी और 32MP कैमरा वाला फोन, Flipkart सेल में मिल रहा भारी डिस्काउंट |
    पहले तलाक, फिर पूर्व पति से दोबारा निकाह की चाहत, हलाला की शर्त ने महिला को किया मजबूर, गर्भावस्था में दवा पिलाने का दबाव |
    6 शहर, 29 ठिकाने और ED का एक्शन... शेयरों में हेराफेरी, एक लाख से ज्यादा निवेशकों को नुकसान |
    राज कपूर जब हेमा मालिनी के लिए बने 'मसीहा'... कैसे बनीं ड्रीम गर्ल |
    कनॉट प्लेस में अभिजीत दिपके का 'तिरंगा मार्च' क्या गैर-कानूनी? देखें दंगल |
    यूपी में 19 अक्टूबर को बंद रहेंगे स्कूल और दफ्तर, CM योगी ने महानवमी पर दी छुट्टी
    Advertisement