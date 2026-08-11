देश में फिर से रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून, 12 अगस्त से एक्टिव होंगे 2 नए सिस्टम... IMD ने जारी किया अलर्ट

देश में एक बार फिर मॉनसून रफ्तार पकड़ने वाला है. 12 अगस्त के आसपास दो नए लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है. इसका असर कई राज्यों में दिख सकता है. कहीं भारी बारिश होगी तो कहीं लगातार हल्की से मध्यम बारिश का दौर चलेगा. दिल्ली में भी 14 अगस्त तक मौसम बदला-बदला रहने का अनुमान है. आइए जानते हैं अगले कुछ दिनों में कहां कैसा रहेगा मौसम.
पहले समझ लेते हैं कि लो प्रेशर एरिया क्या होता है. आसान भाषा में कहें तो यह कम दबाव वाला इलाका होता है. यहां आसपास की नमी वाली हवाएं तेजी से पहुंचती हैं. इससे बादल बनते हैं और बारिश बढ़ने लगती है.
मौसम विभाग के मुताबिक, इस समय मध्य प्रदेश के आसपास और बंगाल की खाड़ी में दो अलग-अलग मौसम सिस्टम सक्रिय हैं. इनके मजबूत होने के बाद मध्य, पूर्वी और उत्तर भारत में बारिश बढ़ सकती है. हालांकि दक्षिण भारत में फिलहाल किसी बड़े बारिश वाले सिस्टम के संकेत नहीं हैं.
12 अगस्त को बन सकते हैं दो नए सिस्टम
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम विज्ञानी डॉ. शशि कांत ने आजतक से बातचीत में बताया कि 12 अगस्त के आसपास दोनों मौसम सिस्टम लो प्रेशर एरिया में बदल सकते हैं. इसके असर से कई राज्यों में बारिश का दायरा बढ़ने की संभावना है.
इन राज्यों में बढ़ेगी बारिश
मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है. अगले कुछ दिनों में ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भी तेज बारिश हो सकती है. पूर्वोत्तर भारत में भी अगले सप्ताह बारिश का दौर तेज रहने का अनुमान है.
डॉ. शशि कांत के मुताबिक, देश के मध्य हिस्से में बन रहे मौसम सिस्टम बारिश के लिए अनुकूल हालात बना रहे हैं. वहीं पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी की वजह से हिमालयी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी अच्छी बारिश हो रही है.
दक्षिण भारत में फिलहाल राहत
मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल दक्षिण भारत में भारी बारिश कराने वाला कोई बड़ा सिस्टम सक्रिय नहीं है. इसी वजह से वहां बहुत ज्यादा बारिश का अनुमान नहीं लगाया गया है.
दिल्ली में 14 अगस्त तक बदलता रहेगा मौसम
दिल्ली और एनसीआर में 11 से 14 अगस्त के बीच बादल छाए रहने की संभावना है. इस दौरान अलग-अलग दिनों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. कुछ इलाकों में एक-दो बार तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है.
पिछले 24 घंटों में मौसम कैसा रहा?
पिछले 24 घंटों में दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई. कुछ जगहों पर मध्यम बारिश भी हुई. इस दौरान आसमान बादलों से ढका रहा. अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 23 से 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
फिलहाल मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक मध्य, पूर्वी और उत्तर भारत में मॉनसून सक्रिय रहेगा. ऐसे में कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है.