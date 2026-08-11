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संभल: बुर्के में कांवड़ यात्रा पर निकली मुस्लिम महिला, गुस्साए फरमान ने कर दिया गंदा कमेंट, पुलिस ने सिखाया सबक

बुर्के में कांवड़ लाने को लेकर चर्चा में आई तमन्ना मलिक की वीडियो रील पर सोशल मीडिया पर अश्लील टिप्पणी करने वाले आरोपी फरमान को संभल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस कस्टडी में आरोपी ने हाथ जोड़कर और कान पकड़कर तमन्ना मलिक से माफी मांगी है.

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संभल पुलिस के सामने गिड़गिड़ाया फरमान, मांगी माफी (Photo- ITG)
संभल पुलिस के सामने गिड़गिड़ाया फरमान, मांगी माफी (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश की संभल पुलिस ने बुर्का पहनकर कांवड़ यात्रा करने वाली तमन्ना मलिक की वीडियो रील पर आपत्तिजनक व अश्लील टिप्पणी करने वाले आरोपी युवक फरमान को गिरफ्तार किया है. मुरादाबाद निवासी फरमान ने सोशल मीडिया पर तमन्ना के वीडियो पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था. एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सदर कोतवाली प्रभारी मोहित चौधरी और उनकी टीम ने आरोपी को पकड़कर उसका शांतिभंग में चालान कर दिया है. पुलिस की गिरफ्त में आते ही आरोपी युवक कान पकड़कर माफी मांगता नजर आया.

पुलिस कस्टडी में गिड़गिड़ाया आरोपी, मांगी माफी

संभल पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद आरोपी फरमान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह कैमरे के सामने हाथ जोड़कर और कान पकड़कर अपनी गलती स्वीकार कर रहा है. फरमान ने कहा कि उसने तमन्ना मलिक पर जो भी कमेंट किए हैं, उसके लिए वह दिल से माफी मांगता है. उसने आगे वादा किया कि वह भविष्य में सभी महिलाओं का सम्मान करेगा और कभी भी किसी सोशल मीडिया पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करेगा.

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बुर्के में कांवड़ यात्रा से चर्चा में आई थीं तमन्ना

संभल तहसील के बदनपुर गांव की निवासी तमन्ना मलिक ने गांव के अमानत त्यागी से प्रेम विवाह किया था. इसके बाद वह फरवरी महीने में शिवरात्रि पर बुर्का पहनकर हरिद्वार से कांवड़ लेकर संभल आई थीं और जलाभिषेक किया था. हाल ही में तमन्ना अपने पति अमन त्यागी के साथ हरिद्वार से गाजियाबाद की शबीना बानो के साथ कांवड़ लेकर निकली थीं, जिसकी तस्वीरें वायरल होने पर आरोपी ने अश्लील टिप्पणी की थी.

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यह भी पढ़ें: बुर्का पहनकर कांवड़ यात्रा पर निकलीं संभल की तमन्ना मलिक, कहा- सनातन से अच्छा कोई धर्म नहीं; शिवरात्रि पर डासना मंदिर में जलाभिषेक

साइबर पेट्रोलिंग से पुलिस रख रही नजर

मामले पर एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि संभल जिले में सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने या माहौल खराब करने का अधिकार किसी को नहीं है. इसके लिए पुलिस लगातार साइबर पेट्रोलिंग कर रही है. शिकायत संज्ञान में आते ही त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे और आगे भी आपत्तिजनक कमेंट्स करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी.

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