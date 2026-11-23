एशिया पावर इंडेक्स में जापान, रूस को पछाड़कर भारत तीसरे स्थान पर बरकरार है. लोवी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स में भारत ने दुनिया के ताकतवर देशों में तीसरा स्थान हासिल किया है. भारत को 40.5 स्कोर मिला है, जबकि अमेरिका 78.9 स्कोर के साथ पहले और चीन 73.6 स्कोर के साथ दूसरे नंबर पर है.

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भारत जापान और रूस से आगे है. जापान चौथे और रूस पांचवें स्थान पर है. वहीं, ऑस्ट्रेलिया छठे, दक्षिण कोरिया सातवें और सिंगापुर आठवें नंबर पर है. इंडोनेशिया नौवें और मलेशिया दसवें स्थान पर है. भारत का स्कोर पहले 40 था, अब यह बढ़कर 40.5 हुआ है.

16वें नंबर पर पाकिस्तान

वहीं, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 15 स्कोर के साथ 16वें स्थान पर है. उत्तर कोरिया 17वें, बांग्लादेश 20वें और नेपाल 25वें स्थान पर है.

भारतीय अर्थव्यवस्था पर IMF की भविष्यवाणी

दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अमेरिका पहले, चीन दूसरे और जर्मनी तीसरे स्थान पर हैं. भारतीय अर्थव्यवस्था के लगातार बढ़ते आकार और जापान की धीमी आर्थिक वृद्धि दर को देखते हुए आईएमएफ ने 2027 में चौथे स्थान पर बदलाव की संभावना जताई है. भारत 2027 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है. इस बदलाव का मतलब सिर्फ वैश्विक अर्थव्यवस्था की रैंकिंग में एक पायदान ऊपर जाना नहीं होगा. यह दुनिया की आर्थिक गतिविधियों में भारत की बढ़ती भूमिका को भी दिखाएगा.

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बड़ी अर्थव्यवस्था होने से वैश्विक निवेश, व्यापार और आर्थिक फैसलों में किसी देश का महत्व बढ़ सकता है. हालांकि, अर्थव्यवस्था का कुल आकार और आम लोगों की प्रति व्यक्ति आय अलग-अलग पैमाने हैं. इसलिए ऊंची रैंकिंग को सीधे तौर पर हर नागरिक की आय या जीवन स्तर में सुधार के बराबर नहीं माना जा सकता.

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