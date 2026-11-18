ग्‍लोबल जियो-पॉलिटिकल टेंशन और एनर्जी की ज्‍यादा कीमतों की वजह से बढ़ती महंगाई और साउथ वेस्‍ट मानसून में कम बारिश के बीच, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अक्‍टूबर में रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 5.50 फीसदी कर दिया.

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अब गोल्डमैन सैक्स को उम्मीद है कि सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तीन और 25-बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी कर सकती है, जिससे टर्मिनल रेपो रेट 6.25% हो जाएगा.

इस बढ़ोतरी का अनुमान ऐसे वक्‍त में आया है, जब कच्चे माल की ज्‍यादा कीमतों की वजह से कंपनियों को पहले ही ऑटोमोबाइल से लेकर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स तक की कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं.

अक्‍टूबर में बढ़ी महंगाई

अक्टूबर 2026 के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) महंगाई RBI के 2-6% टॉलरेंस बैंड के ऊपरी सिरे को पार कर गई, जो सितंबर में 5.5% की तुलना में 6.1% पर आ गई. इस साल पश्चिम एशिया में संघर्ष की वजह से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ीं, वहीं एल नीनो की वजह से कमजोर मॉनसून बारिश ने खाने की चीजों की कीमतों पर दबाव डाला है.

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कहां तक बढ़ जाएगी महंगाई?

गोल्डमैन सैक्स के चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट शांतनु सेन गुप्ता के अनुसार, सर्दियों की फसलों के प्रोडक्शन में एल नीनो से जुड़े रिस्क से कैलेंडर 2027 में फूड इन्फ्लेशन लगभग 2 परसेंट पॉइंट बढ़कर 7.7% हो सकता है. उन्हें यह भी उम्मीद है कि 2027 की शुरुआत में कोर इन्फ्लेशन बढ़ेगा,क्‍योंकि इनपुट-कॉस्ट पास-थ्रू सभी वस्‍तुओं और सर्विसेज में बढ़ेगा, और साल के आखिर में कम हो जाएगा.

सेन गुप्‍ता ने कहा कि हमारे अनुमान के मुताबिक, Q4 2026 और Q1 2027 तक हेडलाइन महंगाई 6% से थोड़ी ज्‍यादा रहने की संभावना है, और मुख्य वस्‍तुओं और सेवाओं पर कीमतों का दबाव बढ़ रहा है, इसलिए हमें उम्मीद है कि RBI अपना सोच-समझकर सख्ती का सर्किल जारी रखेगा. हमारे बेसलाइन अनुमान के मुताबिक, हमें दिसंबर में 25 bps की और बढ़ोतरी और कैलेंडर 2027 के पहले छह महीनों में 50 bps की और सख्ती की उम्मीद है. कुल मिलाकर, उन्हें लगता है कि 2027 में हेडलाइन इन्फ्लेशन लगभग 5.7% रहेगा, और कोर इन्फ्लेशन भी लगभग 4.7% पर बना रहेगा.

महंगाई का होगा जीडीपी पर असर

इसके साथ ही उन्‍हें पब्लिक कैपेक्‍स में तेजी नहीं दिख रही है, क्‍योंकि सरकार शायद ज्‍यादा सैलरी और सब्सिडी खर्च को अकोमोडेट करते हुए फिस्‍कल प्रूडेंस जारी रखेगी. इन सबका असर भारत की GDP ग्रोथ पर पड़ेगा, जिससे कैलेंडर ईयर 2027 में 'मॉडरेट' होकर 7.2 फीसदी रहने की उम्‍मीद है, जबकि 2026 में यह 7.9 फीसदी रहने का अनुमान है.

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हालांकि, बढ़ती ब्याज दरें इक्विटी मार्केट के मूड को खराब नहीं कर सकती हैं. इस साल लगातार बिकवाली के बाद, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने इस महीने 17 नवंबर तक 94,963 करोड़ रुपये लगाए हैं, जो सितंबर और अक्टूबर में उनके द्वारा बेचे गए लगभग 71,000 करोड़ रुपये से काफी अध‍िक है. फिर भी FPIs 2026 में अब तक 2 लाख करोड़ रुपये के नेट सेलर बने हुए हैं.

इस साल FII की बिकवाली के बीच, यह मांग बढ़ रही है कि सरकार लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स वापस ले, खासकर FII के लिए. पिछले महीने बोलते हुए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी इशारा किया था कि सरकार LTCG पर सुझाव सुनने के लिए तैयार है.

लेकिन गोल्‍डमैन सैक्‍स के ग्‍लोबल इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट सुनील कौल के अनुसार, हालिया FII इनफ्लो जरूरी नहीं कि LTCG से ही प्रेरित हो. उन्होंने बताया कि भारत में अर्निंग्स ग्रोथ मज़बूत रही है, और लगातार पांच तिमाहियों से नतीजे आम अनुमान से बेहतर रहे हैं. कौल ने महसूस किया कि AI कैपेक्स के पीक पर होने से दुनिया भर में अर्निंग्स ग्रोथ धीमी हो रही है, ऐसे में भारत की ड्यूरेबल ग्रोथ अपील वापस आनी चाहिए.

28,500 तक जाएगा निफ्टी

गोल्डमैन सैक्स ने भारत को ओवरवेट कर दिया है, और 2027 के आखिर तक Nifty 50 का टारगेट 28,500 रखा है, जो अभी के लेवल से करीब 13% ज्‍यादा है. कौल ने कहा कि मजबूत घरेलू मांग, अच्छी कमाई और दशक के निचले स्तर पर विदेशी स्थिति भारत को AI व्यापार से परे विविधता लाने के लिए एक आकर्षक बाजार बनाती है.

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FII की भारी बिकवाली और तेल की बढ़ती कीमतों के बीच, भारतीय रुपये पर बहुत ज्‍यादा दबाव पड़ा, और मई 2026 में यह US डॉलर के मुकाबले 96.96 पर आ गया. लेकिन, RBI के उपायों, तेल के ठंडा होने और FII निवेश में वापसी की मदद से, रुपया 18 नवंबर को डॉलर के मुकाबले लगभग 93.45 पर वापस आ चुका है.

रुपये के लिए बुरा वक्‍त खत्‍म

गोल्डमैन सैक्स का मानना ​​है कि रुपये के लिए सबसे बुरा समय बीत चुका है. सेनगुप्ता ने कहा कि वेस्ट एशिया के झटके के बावजूद, भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट 2026 और 2027 में GDP के लगभग 1% पर रहने की उम्मीद है, जिसे मजबूत सर्विस एक्सपोर्ट और रेमिटेंस से सपोर्ट मिलेगा. इसके अलावा, जब FPIs से इक्विटी इनफ्लो ठीक हो रहा था, तो 2027 में ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स में भारत के बॉन्ड को शामिल करने की संभावना से डेट इनफ्लो बढ़ सकता है.

उन्हें लगता है कि रुपया तीन महीने में डॉलर के मुकाबले 94 के आसपास स्थिर हो जाएगा, और फिर 2027 के आखिर तक धीरे-धीरे गिरकर 96 के आसपास आ जाएगा.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

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