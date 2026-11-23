मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या धाम और जनकपुर धाम के बीच सरयू-कमला एक्सप्रेस की सीधी रेल सेवा शुरू होने को भारत और नेपाल के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण कड़ी बताया. अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पशुपतिनाथ और काशी विश्वनाथ का धाम दोनों देशों को आध्यात्मिक रूप से जोड़ता है.

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उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु मुक्तिनाथ और पशुपतिनाथ जाकर अपनी आस्था प्रकट करते हैं, वहीं, मकर संक्रांति पर नेपाल से भेजी गई खिचड़ी गोरखनाथ मंदिर में चढ़ाने और वासंतिक नवरात्रि में नेपाल से देवी पाटन शक्तिपीठ तक यात्रा आने जैसी परंपराएं दोनों देशों के गहरे संबंधों को दर्शाती हैं, उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुंबिनी में हुआ, जबकि कपिलवस्तु, श्रावस्ती, सारनाथ और कुशीनगर जैसे स्थल उनकी विरासत को जीवंत बनाए हुए हैं. जुलाई 2025 में भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेषों की 127 साल बाद हांगकांग से भारत वापसी को भी उन्होंने गौरव का विषय बताया.

सीएम योगी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा दोनों देशों के आपसी विश्वास का अनूठा उदाहरण है, हजारों लोग व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पारिवारिक संबंधों के लिए एक-दूसरे के देश में आते-जाते हैं. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जिले नेपाल के साथ करीब 600 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि सरयू-कमला एक्सप्रेस केवल रेल सेवा नहीं, बल्कि भारत और नेपाल की मित्रता, साझा विरासत और आर्थिक संबंधों को मजबूती देने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है. इस ट्रेन के मध्यवर्ती स्टेशनों पर ठहराव से सीमावर्ती इलाकों में धार्मिक पर्यटन, व्यापार, होटल व्यवसाय, स्थानीय शिल्प और परिवहन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. उन्होंने कहा कि मिथिला पेंटिंग बनाने वाली महिलाओं के लिए भी यह सेवा आर्थिक सशक्तीकरण का माध्यम बन सकती है.

इस ऐतिहासिक रेल सेवा के शुभारंभ से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अवध और मिथिला के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और 'रोटी-बेटी' के सदियों पुराने रिश्तों में आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के हाथों अयोध्या धाम और जनकपुर धाम के बीच सीधी रेल सेवा का शुभारंभ होगा, इस पावन अवसर का साक्षी बनने के लिए वह अयोध्या धाम में मौजूद रहेंगे.

अवध और मिथिला के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं 'रोटी-बेटी' के चिरंतन संबंधों में आज एक नवीन स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी और मित्र राष्ट्र नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री श्री @ShahBalen जी के कर-कमलों से आज प्रभु श्री राम की पावन नगरी श्री अयोध्या धाम और माता जानकी की जन्मस्थली श्री जनकपुर धाम के मध्य सीधी रेल सेवा का शुभारंभ होगा। प्रभु श्री राम की कृपा से त्रेतायुग की स्मृतियों को जीवंत करने वाले इस पावन अवसर का साक्षी बनने के लिए मुझे श्री अयोध्या धाम में उपस्थित रहने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। युगों से अक्षुण्ण भारत और नेपाल का यह आत्मीय एवं सांस्कृतिक संबंध अब आधुनिक रेल संपर्क से और अधिक सुदृढ़ होगा। यह ऐतिहासिक पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 'विरासत भी, विकास भी' और 'नेबरहुड फर्स्ट' के संकल्प का जीवंत प्रमाण है। इससे दोनों देशों के करोड़ों श्रद्धालुओं की तीर्थयात्रा सुगम होगी तथा धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक एकात्मता और क्षेत्रीय समृद्धि को भी नई गति मिलेगी। अवध को मिथिला से एकाकार करने वाले इस पावन उपहार के लिए सभी रामभक्तों को हृदय से बधाई! जय श्री सीताराम! — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 23, 2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना करेंगे. इस सेवा के शुरू होने से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए माता जानकी की जन्मस्थली जनकपुर पहुंचना आसान होगा. यह ट्रेन सप्ताह में एक दिन अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से संचालित होगी. इससे रामभक्तों को भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या से माता सीता के धाम जनकपुर तक रेल यात्रा का विकल्प मिलेगा.

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भारत-नेपाल के सांस्कृतिक रिश्तों को मिलेगी मजबूती

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विरासत भी, विकास भी' और 'नेबरहुड फर्स्ट' के संकल्प का जीवंत प्रमाण है. इससे भारत और नेपाल के करोड़ों श्रद्धालुओं की तीर्थयात्रा आसान होगी. साथ ही धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक एकता और क्षेत्रीय समृद्धि को भी बढ़ावा मिलेगा.

अयोध्या और जनकपुर का भगवान श्रीराम और माता जानकी से जुड़ा गहरा धार्मिक और ऐतिहासिक संबंध है.

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