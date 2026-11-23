टाइटैनिक जहाज को कौन नहीं जानता. अटलांटिक महासागर में 114 साल पहले डूबे Titanic Ship वाला हादसा इतिहास में दर्ज है और इससे जुड़ी फिल्में बनी हैं. इतने समय बाद भी इस जहाज का मलबा आज भी पानी के अंदर से पूरी तरह नहीं निकाला जा सकता है. हालांकि, जो निकला उस सामानों की समय-समय पर नीलामी भी की गई. ऐसी ही टाइटैनिक से जुड़ी कुछ यादगार चीजों की फिर से नीलामी हुई है, जो करोड़ों में बिकी हैं. इनमें पॉकेट घड़ी से लेकर डायमंड रिंग तक शामिल हैं.

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1912 में डूबा था टाइटैनिक जहाज

Titanic Ship से जुड़ी छोटी-छोटी चीजें आज के समय में विंटेज और खास हैं. यही कारण है कि इनकी नीलामी में मोटी रकम लोग खर्च करने को तैयार रहते हैं. इसकी कहानी पर गौर करें, तो टाइटैनिक जहाज हादसे से कुछ महीने पहले ग्रीनलैंड के एक हिस्से में ग्लेशियर का 500 मीटर का बड़ा टुकड़ा अलग हो गया था और ये हवा और समुद्र के जरिए दक्षिण की ओर जाने लगा. 14 अप्रैल 1912 की रात इस विशालकाय ग्लेशियर के टुकड़े से टाइटैनिक जहाज की टक्कर हो गई थी और महज 4 घंटे में 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता जहाज सागर में समा गया था.

114 साल बाद 100 से ज्यादा चीजें नीलाम

बिजनेस टुडे पर छपी रिपोर्ट में BBC के हवाले से बताया कि डूबे हुए टाइटैनिक जहाज के यात्रियों की दुर्लभ चीजें नीलामी में रिकॉर्ड कीमतों पर बिकी हैं. Titanic की यादगार इससे जुड़ी 100 से ज्यादा चीजें नीलाम की गई हैं और इसने सेल £1 मिलियन (करीब 12.66 करोड़ रुपये से ज्यादा) में हुई. नीलामी में बेची गई कुछ खास चीजों पर नजर डालें, तो...

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पॉकेट घड़ी: टाइटैनिक जहाज के थर्ड क्लास की यात्री 32 साल की आयरिश पैसेंजर मैरी मैंगन की एक पॉकेट घड़ी मलबे से निकाली गई थी और ये £250,000 (₹3.17 करोड़) में बिकी है. इस घड़ी को हाल ही में टाइटैनिक बेलफास्ट में बाकी मैंगन कलेक्शन के साथ दिखाया गया था.

हीरे की अंगूठी: पॉकेट घड़ी के अलावा इसमें मौजूद लेडी डफ गॉर्डन की पहनी हुई एक हीरे की अंगूठी को £140,000 (करीब ₹1.77 करोड़ रुपये से ज्यादा) में बेचा गया है. ये टाइटैनिक से किसी ज्वेलरी के लिए अब तक की सबसे ज्यादा रकम है.

गोमेज का लेटर: एक और बड़ी बिक्री फर्स्ट-क्लास पैसेंजर रेमन आर्टागावेतिया गोमेज का लिखा एक लेटर था, जो £80,000 (करीब ₹1.01 करोड़) में बिका. ऑफिशियल टाइटैनिक लेटर-हेडेड पेपर पर स्पैनिश में लिखावट में जहाज के बारे में बताया गया है. इसपर पेंट के रंग, टेम्परेचर और डाइनर्स की संख्या शामिल है. इसे गोमेज की बॉडी से बरामद किया गया था.

जैक फिलिप्स का पोस्टकार्ड: टाइटैनिक के सीनियर वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स का इस हादसे से चार दिन पहले लिखा एक पोस्टकार्ड लगभग £32,000 (₹40.5 लाख) में बिका. यह पोस्टकार्ड उन्होंने अपनी बहन एल्सी को तब लिखा था, जब टाइटैनिक साउथैम्पटन में डॉक पर खड़ा था.

इंश्योरेंस डॉक्युमेंट: इन तमाम चीजों के साथ ही टाइटैनिक जहाज से जुड़ा एक इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट भी बिका, जिसकी कीमत जो £27,000 (₹34.2 लाख) लगाई गई. इसके अलावा एक रेयर टिकट को £45,500 (₹57.6 लाख) में बेचा गया.

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'Titanic की कहानी में दिलचस्पी ग्लोबल'

विल्टशायर के डेविजेस में हेनरी एल्ड्रिज एंड सन के नीलामीकर्ता एंड्रयू एल्ड्रिज के अनुसार, कुल बिक्री £1 मिलियन से ज्यादा की थी और टाइटैनिक आइटम्स का इसमें एक बड़ा हिस्सा था. उन्होंने कहा, 'कहानी में दिलचस्पी ग्लोबल है, टाइटैनिक के क्लाइंट दुनिया के चारों कोनों से आते हैं. मुझे लगता है कि कीमतें इस विषय में हमेशा की दिलचस्पी को दिखाती हैं और हम इन चीजों के साथ जो कर रहे हैं, वह लोगों की यादों को जिंदा रखना है.' इससे पहले भी टाइटैनिक का मेन्यू कार्ड, उस समय इस्तेमाल किया गया बिस्किट समेत कई सामान नीलाम किए जा चुके हैं.

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