जेल से बाहर आने के बाद सपा के कद्दावर नेता और मुस्लिम चेहरा आजम खान ने उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है. कभी अपने बेबाक और विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले आजम खान अब बेहद नपी-तुली राजनीतिक रणनीति के साथ आगे बढ़ते दिख रहे हैं. आजम खान के बयानों में तीखापन तो है, लेकिन शब्दों के चयन और मुद्दों के चुनाव में खासी सधी हुई रणनीति नजर आ रही है.

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आजम खान के बयानों में एक तरफ राजनीतिक आक्रामकता है तो दूसरी तरफ एक खास तरह का सियासी संयम भी दिखाई दे रहा है. एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद को निशाने पर ले रहे हैं तो दूसरी तरफ जाति और धर्म की राजनीति से चुनाव लड़ने की बजाय जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आजम खान के बदले तेवरों के पीछे 2027 का कौन सा सियासी गणित है?

उत्तर प्रदेश की सियासत में आजम खान समझ रहे हैं कि 2027 का विधानसभा चुनाव केवल उनके व्यक्तिगत सियासी अस्तित्व की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह सपा के मुस्लिम जनाधार और सूबे में विपक्षी राजनीति की दिशा तय करने वाला चुनाव भी होगा. यही वजह है कि उनकी निगाह बीजेपी पर है, लेकिन निशाने पर ओवैसी और चंद्रशेखर हैं.

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ओवैसी-चंद्रशेखर के खिलाफ आजम ने खोला मोर्चा

आजम खान के जेल में रहते हुए उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम राजनीति के मुद्दे पर अपनी सक्रियता बढ़ाई. ओवैसी लगातार यह सवाल उठाते रहे कि सपा मुस्लिमों के वोट तो लेती है, लेकिन उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देती. आजम खान के जेल में रहने के दौरान यह मुद्दा सपा के लिए भी असहज स्थिति पैदा करता रहा. लेकिन अब आजम खान जेल से बाहर हैं और उन्होंने ओवैसी के इसी राजनीतिक नैरेटिव को चुनौती देना शुरू कर दिया है.

यूपी की राजनीति में मुस्लिम-दलित समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' को लेकर आजम खान ने मोर्चा खोल दिया है. आजतक के साथ पॉडकास्ट में आजम ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि आखिर वह उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने क्यों आ रहे हैं? उन्होंने इशारों में ओवैसी के पीछे किसी ताकत के होने और उन्हें खास मकसद से यूपी भेजे जाने की बात भी कही.

ओवैसी के बयानों पर आजम ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वह कोई दुआ नहीं थी, बल्कि उनके दुश्मनों के लिए दवा थी. साथ ही ओवैसी और चंद्रशेखर के गठजोड़ को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया दी और 'हद में रहने' व सियासी हकीकत समझने की नसीहत दी. उन्होंने नगीना के मुस्लिम मतदाताओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया और कहा कि चंद्रशेखर आजाद ने उनकी पीठ में खंजर घोंपा है. हालांकि, दिलचस्प बात यह रही कि आजम खान ने यह भी स्वीकार किया कि समाजवादी पार्टी को चंद्रशेखर को अपने साथ लेने की कोशिश करनी चाहिए थी.

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ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का सामाजिक परिवर्तन मोर्चा सपा के लिए एक नई चुनौती बन सकता है. ओवैसी मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं तो चंद्रशेखर दलित युवाओं के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ रखते हैं. दोनों के साथ आने से मुस्लिम-दलित समीकरण की नई संभावना बन रही है. आजम खान इस चुनौती को समझते हैं और उनकी सक्रियता इसी सियासी जमीन को बचाने की कोशिश के तौर पर देखी जा रही है.

बीजेपी को धार्मिक ध्रुवीकरण का मौका नहीं दे रहे आजम?

आजम खान की राजनीति का एक दिलचस्प पहलू यह है कि वह बीजेपी और प्रदेश सरकार पर सवाल उठाने के बावजूद चुनाव को सीधे हिंदू-मुस्लिम बहस में बदलने से बचते दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने जेल से बाहर आने के बाद साफ कहा कि आने वाला चुनाव जाति और धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि जनता के मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए. वह भाईचारे, संविधान और आम लोगों की समस्याओं को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में रखते नजर आ रहे हैं.

आजम खान मंझे हुए सियासी नेता हैं और जानते हैं कि उनके किसी भी विवादित बयान को बीजेपी चुनावी मुद्दा बना सकती है. उनकी पहचान लंबे समय तक एक ऐसे नेता की रही है जो अपने तीखे बयानों से राजनीतिक विवाद पैदा करते रहे हैं. लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उनकी प्राथमिकता राजनीतिक जमीन को दोबारा मजबूत करने की है.

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बीजेपी के लिए आजम खान का पुराना राजनीतिक रिकॉर्ड हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है. ऐसे में अगर आजम अपने बयानों को धार्मिक टकराव से दूर रखते हैं और जनता के मुद्दों पर बीजेपी को घेरते हैं तो इससे विपक्ष की रणनीति को एक अलग दिशा मिल सकती है. हालांकि, यह कहना अभी जल्दबाजी है कि आजम खान ने अपनी पुरानी राजनीतिक शैली पूरी तरह छोड़ दी है. वह सरकार और जांच एजेंसियों पर लगातार हमलावर हैं, लेकिन चुनावी विमर्श को धार्मिक ध्रुवीकरण तक सीमित नहीं रखना चाहते.

क्यों बदला हुआ है आजम खान का राजनीतिक अंदाज?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आजम खान के दिए जा रहे बयानों में इस बार आवेग के साथ-साथ रणनीतिक संतुलन भी साफ झलक रहा है. 2027 के चुनाव से पहले सपा के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समीकरण को मजबूत बनाए रखने के लिए मुस्लिम वोटों का बिखराव रोकना सपा की बड़ी प्राथमिकता है.

आजम खान ने अपने बयानों में यह संदेश देने की कोशिश की है कि लड़ाई धर्म या जाति के नाम पर नहीं, बल्कि मुद्दों, संविधान और न्याय के सवाल पर होनी चाहिए. साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अब बदलाव आएगा और लोग धर्म-जाति के बजाय मुद्दों पर बात करेंगे. इससे उन्होंने उन संभावित बयानबाजियों से दूरी बनाई है, जिन्हें भाजपा आक्रामक हिंदुत्व या धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दे के रूप में भुना सकती है.

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जेल से रिहाई के बाद उन्होंने न्यायालय का आभार जताते हुए जांच एजेंसियों और संवैधानिक संस्थाओं की साख का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि देश आजाद है लेकिन संविधान को बचाए रखना सबसे बड़ी जरूरत है, जिससे उनका हमला सीधे तौर पर सत्ता और व्यवस्था के कामकाज पर केंद्रित रहा, न कि किसी धार्मिक टकराव पर.

अखिलेश यादव के साथ मजबूती से खड़े हैं आजम खान

आजम खान की रणनीति का एक और अहम हिस्सा दिख रहा है, वो समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहना है. जेल में रहने के दौरान उनके और अखिलेश यादव के रिश्तों को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती रहीं. ओवैसी ने भी इस दूरी को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की. आजम खान ने अखिलेश यादव को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है.

आजतक के पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अगर उन्हें छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन वह अखिलेश यादव को नहीं छोड़ सकते. सपा-कांग्रेस गठबंधन को लेकर भी आजम खान ने सकारात्मक रुख दिखाया है. उनका मानना है कि दोनों दलों के बीच गठबंधन होना चाहिए और सीटों को लेकर ऐसा कोई विवाद नहीं है जिसे बातचीत से हल न किया जा सके. साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव में टिकट रिश्ते-नाते पर नहीं बल्कि जीत की गारंटी पर मिलेगा, जो जीत सकता है, वो ही चुनाव लड़ेगा.

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इससे साफ संकेत मिलता है कि आजम खान फिलहाल विपक्षी एकता को कमजोर करने के बजाय उसे मजबूत करने के पक्ष में हैं. वह नहीं चाहते कि मुस्लिम वोटों की लड़ाई में विपक्षी दल आपस में उलझें और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिले. इसीलिए सपा और कांग्रेस की दोस्ती को बनाए रखने की बात कर रहे हैं.

जेल से वापसी के बाद बदली आजम खान की रणनीति

भले ही कानूनी अड़चनों और सजा के चलते आजम खान के चुनाव लड़ने को लेकर स्थिति स्पष्ट न हो, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उनकी सक्रियता और तीखे तेवर पश्चिमी यूपी के सियासी माहौल को गरमा सकते हैं. आजम खान के बदले तेवरों को केवल बयानबाजी में बदलाव के तौर पर देखना सही नहीं होगा. इसके पीछे उत्तर प्रदेश की बदलती राजनीतिक परिस्थितियां भी हैं.

2027 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों पर दावेदारी तेज हो चुकी है. ओवैसी और चंद्रशेखर का गठबंधन सपा के सामने नई चुनौती पेश कर रहा है. आजम खान के सामने दोहरी जिम्मेदारी है. पहली, रामपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने राजनीतिक प्रभाव को फिर से मजबूत करना. दूसरी, सपा के मुस्लिम जनाधार को किसी दूसरे सियासी विकल्प की तरफ जाने से रोकना.

आजम खान यह भी जानते हैं कि जेल से उनकी वापसी के बाद उनके प्रति एक सहानुभूति का माहौल है. इस राजनीतिक पूंजी को विवादित बयानों में खर्च करने के बजाय वह इसे संगठन और चुनावी राजनीति में बदलना चाहेंगे. फिलहाल उनके बयानों से एक बात साफ है कि आजम खान ने सियासी मैदान में वापसी के साथ ही अपनी प्राथमिकताएं तय करनी शुरू कर दी हैं.

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आजम के निशाने पर ओवैसी और चंद्रशेखर हैं और अखिलेश यादव के साथ उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता बरकरार है. इसके अलावा वो बीजेपी को धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा देने से बचने की कोशिश भी दिखाई दे रही है. जेल से बाहर आए आजम खान की लड़ाई सिर्फ सत्ता पक्ष से नहीं है. उन्हें अपने ही राजनीतिक मैदान में नए दावेदारों से भी मुकाबला करना है. 2027 से पहले आजम खान की यह बदली हुई सियासी चाल समाजवादी पार्टी के लिए कितनी कारगर साबित होगी, यह आने वाले दिनों में साफ होगा.

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