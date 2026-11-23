फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के परिसर से पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर का एक सैंपल जांच के लिए लिया था. FSSAI के मुताबिक, शुरुआती लैब जांच में पानी में ब्रोमेट की मात्रा निर्धारित सीमा के अनुरूप नहीं पाई गई. इसके आधार पर सैंपल को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत असुरक्षित घोषित किया गया.

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शुरुआती जांच के नतीजों से असहमति जताते हुए कंपनी ने अपील की. इसके बाद सैंपल को दोबारा जांच के लिए रेफरल फूड लैबोरेटरी भेजा गया. FSSAI के मुताबिक, रेफरल लैब ने भी सैंपल को असुरक्षित घोषित किया और उसमें पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (PAHs) की मौजूदगी पाई.

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बिसलेरी पर FSSAI ने क्या एक्शन लिया?

रेफरल फूड लैबोरेटरी की रिपोर्ट के आधार पर FSSAI ने बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी कार्यवाही शुरू करने की मंजूरी दी है. यानी नियामक ने कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाने की इजाजत दी है. यह कार्रवाई पानी के एक सैंपल की जांच से जुड़ी है. इसे कंपनी के सभी प्लांट या उसके सभी उत्पादों के असुरक्षित होने का निष्कर्ष नहीं माना जा सकता.

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बिसलेरी ने पानी के सैंपल पर क्या सफाई दी?

बिसलेरी ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि यह मामला करीब 14 महीने पुराना है और सितंबर 2025 में गोवा स्थित उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तैयार किए गए एक बैच से जुड़ा है. कंपनी के मुताबिक, उसके नेटवर्क में कुल 143 प्लांट हैं. बिसलेरी ने बताया कि 30 सितंबर 2025 को FSSAI ने गोवा यूनिट से पानी के छह सैंपल लिए थे. कंपनी का दावा है कि शुरुआती जांच में पांच सैंपल सभी निर्धारित मानकों पर खरे उतरे थे. छठे सैंपल में ब्रोमेट की मात्रा 12 माइक्रोग्राम प्रति लीटर मिली थी, जबकि इसकी निर्धारित सीमा 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर है.

कंपनी के मुताबिक, 22 नवंबर 2025 को उसकी अपील के बाद सैंपल को रेफरल लैबोरेटरी भेजा गया. बिसलेरी का कहना है कि रेफरल लैब ने ब्रोमेट की मात्रा निर्धारित सीमा के भीतर पाई, लेकिन अलग से PAHs की मौजूदगी का भी जिक्र किया. कंपनी ने दोनों जांचों के नतीजों में अंतर को देखते हुए स्पष्टीकरण भी जारी की है.

बिसलेरी ने अपनी तरफ से कौन सी जांच कराई?

कंपनी का कहना है कि उसने उसी सैंपल की जांच FSSAI से मान्यता प्राप्त एक स्वतंत्र लैबोरेटरी से भी कराई. इस जांच में ब्रोमेट की मात्रा निर्धारित सीमा के भीतर पाई गई. बिसलेरी के मुताबिक, उसने 2 फरवरी 2026 को एक औपचारिक पत्र के साथ स्वतंत्र लैब की रिपोर्ट FSSAI के पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय में जमा कराई थी. कंपनी का दावा है कि इसके बाद उसे FSSAI की तरफ से कोई और सूचना नहीं मिली और उसने समझा कि मामला बंद हो गया है. कंपनी ने यह भी कहा है कि उसे अब तक ईमेल या हार्ड कॉपी के जरिए कोई नोटिस नहीं मिला और वह FSSAI की वेबसाइट पर भी संबंधित नोटिस नहीं ढूंढ पाई.

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बिसलेरी का पानी पीने के लिए सुरक्षित है या नहीं?

इस मामले में FSSAI और कंपनी के दावों को अलग-अलग समझना जरूरी है. FSSAI के मुताबिक, जांच के लिए लिए गए पानी के सैंपल को असुरक्षित घोषित किया गया और रेफरल लैब की रिपोर्ट के बाद कानूनी कार्यवाही की मंजूरी दी गई. दूसरी तरफ, बिसलेरी अपनी सफाई में स्वतंत्र लैब की जांच का हवाला देते हुए पानी को पीने के लिए सुरक्षित बता रही है.

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कंपनी का दावा है कि उसकी 10 चरणों वाली मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया में 90 से अधिक तरह के गुणवत्ता परीक्षण किए जाते हैं. उसने कहा है कि पीने के पानी की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वह नियामक प्रक्रिया के तहत इस मामले को सुलझाने के लिए FSSAI के साथ सहयोग जारी रखेगी.

इसलिए उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि FSSAI ने बिसलेरी के सभी उत्पादों को असुरक्षित घोषित किया है. वहीं, कंपनी के सुरक्षित होने के दावे को भी FSSAI की जांच रिपोर्ट का निष्कर्ष नहीं माना जा सकता. मामला पानी के एक खास सैंपल और उसकी जांच से जुड़ा है.

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FSSAI ने किन कंपनियों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दी?

FSSAI ने बिसलेरी इंटरनेशनल, वसंत मसाला, टिट-बिट फूड्स और मिमांसा इंडस्ट्रीज के खिलाफ अभियोजन शुरू करने की मंजूरी दी है. आशा कन्फेक्शनरी के खिलाफ भी अभियोजन की मंजूरी के साथ संबंधित कुकीज को बाजार से वापस मंगाने का आदेश दिया गया है. उर्मी लाइफसाइंसेज और गौर आयुर्वेदिक स्टोर के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं. गौर करने वाली बात है कि अभियोजन की मंजूरी का मतलब अदालत की ओर से दोषी ठहराया जाना नहीं है. FSSAI की ये कार्रवाइयां अलग-अलग कंपनियों और उनके जांचे गए उत्पादों में सामने आई खामियों से जुड़ी हैं.

बिसलेरी के अलावा पानी की अन्य कंपनियां भी रडार पर

FSSAI की जांच सिर्फ बिसलेरी तक सीमित नहीं है, बल्कि बोतलबंद पानी के सभी ब्रांड्स को इसके दायरे में लिया गया है. खाद्य नियामक ने सभी ब्रांड्स के रैंडम सैंपल लिए हैं. इससे पहले भी बिसलेरी के साथ पैकेज्ड वॉटर के कई अन्य ब्रांड्स के सैंपल लिए जा चुके हैं और जल्द ही सभी की जांच रिपोर्ट आने की उम्मीद है. इसके अलावा ब्रांडेड कंपनियों से मिलते-जुलते नाम और लेबलिंग के जरिए पानी बेचने वाली कंपनियों पर भी कार्रवाई की जाएगी. यानी अब FSSAI की नजर बोतलबंद पानी के पूरे बाजार पर है और खराब पानी के खिलाफ जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है.

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