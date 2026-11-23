ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) किसी मल्टीनेशनल या बड़ी कंपनी का अपना इन-हाउस सेंटर होता है, जो कंपनी के लिए खास काम संभालता है, इसमें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, रिसर्च, फाइनेंस ऑपरेशंस और इंजीनियरिंग जैसे काम शामिल हो सकते हैं. ऐसे सेंटर अच्छे वेतन वाली, कुशल नौकरियां बनाते हैं, इसलिए देश के कई राज्य इन्हें अपने यहां लाने की होड़ में हैं.

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नीति क्या है?

उत्तर प्रदेश ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2024 की अधिसूचना 7 मई 2025 को जारी हुई.

क्रियान्वयन नियम 7 जनवरी 2026 को जारी किए गए.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीति में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी को फोकस शहर बताया गया है.

नीति में दो श्रेणियां तय हैं: लेवल-I GCC और एडवांस्ड GCC.

पहली मंजूरियां

अक्टूबर 2026 के आखिर में मंत्रिमंडल ने गौतमबुद्ध नगर में चार GCC परियोजनाओं को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करने की मंजूरी दी, इनका कुल प्रस्तावित निवेश 1,709.84 करोड़ रुपये है.

हैवेल्स इंडिया लिमिटेड: 879 करोड़ रुपये

एलजी सॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड: 634 करोड़ रुपये

एमेरिप्राइज इंडिया एलएलपी: 112.84 करोड़ रुपये

मेटलाइफ ग्लोबल ऑपरेशंस सपोर्ट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड: 84 करोड़ रुपये



दो परियोजनाएं नोएडा प्राधिकरण के तहत और दो एम्बेसी ऑक्सीजन बिजनेस पार्क की निजी जमीन पर प्रस्तावित हैं, मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति ने 10 जुलाई 2026 को इन प्रस्तावों पर विचार किया था.

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आगे की कोशिश

27 अक्टूबर 2026 को लखनऊ में GCC इनोवेशन समिट में मुख्यमंत्री ने GCC पर एक श्वेत पत्र जारी किया. राज्य ऐसे केंद्रों को लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर में भी लाना चाहता है. समिट की रिपोर्ट्स के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट का नोएडा कैंपस, जिसमें 2,500 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है, करीब 3,000 लोगों को रोजगार देता है. HCL ने अपने लखनऊ कैंपस में AWS के साथ AI-संचालित GCC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया है.

लेटर ऑफ कम्फर्ट प्रोत्साहनों का आश्वासन है, केंद्र का शुरू होना नहीं, नौकरियां इस पर निर्भर करेंगी कि परियोजनाएं कितनी जल्दी बनती हैं.

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