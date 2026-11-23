पंजाब के अमृतसर में प्रार्थना सभा के दौरान मारपीट और हंगामे का मामला सामने आया है. बी-डिवीजन थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंदिर वाली गली स्थित एक घर में ईसाई धर्म से जुड़े लोगों के साथ कुछ लोगों ने मारपीट का आरोप है. पीड़ित पक्ष का कहना है कि घर में सत्संग और धार्मिक प्रचार चल रहा था, तभी कुछ लोग वहां पहुंचे और मौजूद लोगों से मारपीट करने लगे.

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राजविंदर कौर ने आरोप लगाया कि हमलावर शराब के नशे में थे और चर्च को बंद करवाने के मकसद से वहां आए थे. आरोपों के मुताबिक, इस दौरान एक व्यक्ति का सिर फोड़ दिया गया और उसकी पगड़ी उतार दी गई.

इसके अलावा पादरी और उनके दिव्यांग बेटे को भी थालियों से पीटने के आरोप लगाए गए हैं. पीड़ित पक्ष का ये भी कहना है कि हमलावरों ने मारपीट करने के साथ-साथ मोबाइल फोन और सोने की चेन भी छीन ली.

पुलिस ने दी मामले की जानकारी

इसके साथ ही, घटना के दौरान हथियारों का इस्तेमाल किए जाने का भी आरोप लगाया गया है. इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके का मुआयना किया. पुलिस अधिकारी मंदीप सिंह ने बताया कि वो घटनास्थल का निरीक्षण कर चुके हैं. उनके मुताबिक, घर में प्रार्थना कर रहे लोगों के साथ दूसरे पक्ष ने मारपीट की है.

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अधिकारी ने कहा कि घटना का वीडियो भी सामने आया है और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशों के मुताबिक इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमलावर कौन थे और विवाद की असली वजह क्या थी.

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