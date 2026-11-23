केरल के कोझिकोड जिले के नादापुरम में रविवार रात एक शादी समारोह के दौरान दो गुटों के बीच जमकर झड़प हो गई. विवाद दूल्हे की बारात में पटाखे फोड़ने और बैंड बजाने को लेकर शुरू हुआ था. देखते ही देखते कहासुनी ने मारपीट का रूप ले लिया. घटना के वायरल वीडियो में दुल्हा पक्ष और स्थानीय लोग एक दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे हैं.

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पुलिस के मुताबिक, दूल्हे की बारात पेरोडे स्थित उसके घर से दुल्हन के घर की ओर जा रही थी. इसी दौरान दुल्हन के घर के आसपास पटाखे फोड़ने और बैंड बजाने को लेकर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई.

पुलिस के मुताबिक, शादी से पहले स्थानीय महल्लू कमेटी ने दूल्हे के परिवार से पटाखे नहीं फोड़ने की अपील की थी. इसकी वजह यह थी कि पास के एक घर में किसी की मौत हुई थी. परिवार के लोगों को बताया गया था कि शादी के जश्न में तेज आवाज और शोर-शराबे से शोक मना रहे लोगों को परेशानी हो सकती है.

हालांकि, आरोप है कि बारात में शामिल दूल्हे के कुछ दोस्तों और अन्य लोगों ने दुल्हन के घर के पास पटाखे फोड़े और बैंड बजाना शुरू कर दिया. इस पर स्थानीय निवासियों ने विरोध जताया. पहले दोनों पक्षों के बीच बहस हुई और फिर देखते ही देखते कई लोग आपस में भिड़ गए.

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दोनों पक्षों ने बातचीत से सुलझाया मामला

झड़प की सूचना मिलते ही नादापुरम पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया. इसके बाद दूल्हा और दुल्हन, दोनों पक्षों की महल्लू कमेटियों के सदस्यों ने बातचीत की और विवाद सुलझाने में मदद की.

नादापुरम थाने के पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, दोनों पक्षों के बीच बातचीत से मामला सुलझ गया है. फिलहाल इस घटना को लेकर कोई केस दर्ज नहीं किया गया है.

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