सोशल मीडिया आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. इंस्टाग्राम पर रील्स, ट्रेंड्स, वायरल वीडियो और फॉलोअर्स की होड़ लगातार बढ़ रही है. लेकिन इसी बीच जेन जी के बीच सोशल मीडिया के पुराने दौर को लेकर भी दिलचस्पी देखने को मिल रही है. पुराने इंस्टाग्राम फिल्टर्स, फेसबुक मीम्स और यूट्यूब वीडियो को याद करते हुए कई युवा उस समय को ज्यादा मजेदार बताते हैं.

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तब सोशल मीडिया पर कम था दिखावे का दबाव

सोशल मीडिया के शुरुआती दौर में लोग अपनी फोटोज और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए पोस्ट करते थे. हर पोस्ट पर कितने लाइक्स आएंगे या कितने लोग उसे देखेंगे, इस बात पर आज जितना ध्यान नहीं दिया जाता था. फोटोज़ में छोटी गलतियों को भी नॉर्मल माना जाता था. वहीं, अब कई लोग पोस्ट करने से पहले फोटो एडिट करते हैं और कैप्शन से लेकर पोस्ट करने के वक्त तक पर ध्यान देते हैं.

मीम्स और वीडियो का अलग था अंदाज

पुराने फेसबुक मीम्स, यूट्यूब के मजेदार वीडियो और शुरुआती वायरल ट्रेंड्स आज भी लोगों को याद आते हैं. उस वक्त इंटरनेट पर कई ऐसे वीडियो पॉपुलर हुए थे, जिन्हें लोग दोस्तों के साथ शेयर करते थे. आज भी इन पुराने वीडियो और मीम्स को दोबारा शेयर किया जाता है.

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रिसर्च में भी सामने आई पुरानी दौर की पसंद

अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन (APA) के एक लेख के मुताबिक, जेन जी के कई युवा पुराने दौर की चीजों से जुड़ाव महसूस करते हैं. लेख में बताया गया है कि अमेरिका में जेन जी के करीब दो-तिहाई युवाओं का कहना है कि पुरानी यादें उन्हें फ्यूचर को लेकर होने वाली चिंता से निपटने में मदद करती हैं. ये बात बताती है कि पुराने दौर की ओर लौटने की चाह सिर्फ फैशन या मनोरंजन तक सीमित नहीं है.

क्या सोशल मीडिया अब ज्यादा गंभीर हो गया है?

आज सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट के साथ-साथ काम, पहचान और पर्सनल ब्रांडिंग का जरिया भी बन गया है. ऐसे में कुछ युवाओं को इसका पुराना दौर ज्यादा हल्का और मजेदार लगता है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि पूरी जेन जी पुराने सोशल मीडिया को ही पसंद करती है. लेकिन पुराने इंटरनेट कल्चर की वापसी दिखाती है कि ऑनलाइन दुनिया में युवा आज भी सादगी और बिना दबाव के मस्ती करना चाहते हैं.

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