दुनिया की तीन बड़ी ताकतों अमेरिका, रूस और चीन के नेता एक मंच पर आने वाले हैं. चीन के शेनझेन में APEC समिट के दौरान शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात हो चुकी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शेनझेन पहुंच गए हैं. 19 नवंबर को तीनों नेताओं की प्रस्तावित बैठक पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं. सवाल है कि क्या इस बैठक में यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई समझौता होगा या ताइवान के मुद्दे पर कोई बड़ी डील हो सकती है?

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इस बैठक की तुलना 1945 की याल्टा कॉन्फ्रेंस से की जा रही है. उस समय अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के नेताओं ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया की व्यवस्था और प्रभाव वाले इलाकों को लेकर बातचीत की थी. अब हालात बदल चुके हैं. आज दुनिया में ताकत का मतलब सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं, बल्कि टेक, डेटा, इंटरनेट, स्पेस और अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण भी है.

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यूक्रेन और ताइवान पर हो सकती है चर्चा

बैठक में यूक्रेन युद्ध और ताइवान का मुद्दा अहम रह सकता है. चर्चा यह भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रूस को यूक्रेन में कुछ रियायतों के बदले चीन से ताइवान पर शांति कायम करने की डील कर सकते हैं. ट्रंप पहले ही यूक्रेन के कुछ हिस्सों को लेकर समझौते जैसी बातें कर चुके हैं. उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी गाहेबगाहे यूक्रेन के रूस द्वारा कब्जाए हिस्सों पर रूसी नियंत्रण को स्वीकारने जैसी बातें सामने आई हैं.

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ताइवान के आसपास बीते दिनों चीन की मिलिट्री एक्टिविटी में काफी बढ़ोतरी देखी गई है. चीनी सेना आए दिन ताइवान स्ट्रेट में घुसपैठ करती है. हवा से लेकर समुद्री मोर्चे पर भी ताइवान को धमकाने की कोशिश की गई है. चुकी ताइवान चिप का बादशाह माना जाता है. ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नियंत्रण की रेस में अमेरिका ताइवान पर समझौता करने के मूड में नहीं है. हालांकि, इस स्ट्रेट पर चीन अपने दावे से भी पीछे नहीं हटना चाहेगा.

ताइवान अमेरिका की एशिया-पैसिफिक रीजन में सुरक्षा व्यवस्था का भी अहम हिस्सा है. जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस और ताइवान के साथ अमेरिका के संबंध इस क्षेत्र में उसकी भूमिका के लिहाज से अहम हैं.

रेयर अर्थ और चिप्स से दबाव की राजनीति

अमेरिका और चीन के बीच मुकाबला सिर्फ सैन्य ताकत तक सीमित नहीं है. चीन का रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग पर बड़ा नियंत्रण है, जबकि अमेरिका के पास एडवांस चिप टेक्नोलॉजी की ताकत है. दोनों देश इन क्षेत्रों में अपनी पकड़ का इस्तेमाल एक-दूसरे पर दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं.

इंटरनेट और डेटा पर नियंत्रण भी इस मुकाबले का बड़ा हिस्सा है. चीन ने अपना अलग इंटरनेट सिस्टम विकसित किया है, जबकि रूस भी अपने संप्रभु इंटरनेट सिस्टम पर काम कर रहा है. अंतरिक्ष में सैटेलाइट नेटवर्क और समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल का महत्व भी लगातार बढ़ रहा है.

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तीनों देशों की अपनी आर्थिक मुश्किलें

अमेरिका भारी राष्ट्रीय कर्ज से जूझ रहा है. चीन के सामने रियल एस्टेट और स्थानीय सरकारों के कर्ज की चुनौती है. वहीं, रूस पर यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का दबाव है. ऐसे में तीनों देश वैश्विक व्यापार और आर्थिक नियमों को अपने हितों के हिसाब से बदलने की कोशिश कर सकते हैं.

रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने APEC समिट में कहा कि रूस पर दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन इनसे उसकी अर्थव्यवस्था को खत्म नहीं किया जा सका. वहीं, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने व्यापार की रुकावटें कम करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सहयोग बढ़ाने की बात कही. अब इंतजार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है, जो फिलहाल मनीला में हैं और यहां से रवाना होने वाले हैं.

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