अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन दौरे से पहले मनीला में QUAD नेताओं के साथ मुलाकात की है. इस दौरान उनसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होने वाली बैठक को लेकर सवाल पूछे गए. ट्रंप ने कहा कि चीन के साथ उनके कई अहम मुद्दों पर बातचीत होनी है. उन्होंने शी जिनपिंग के साथ अपने रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि वह उन्हें काफी समय से जानते हैं और उनके साथ अच्छे संबंध हैं. ट्रंप ने यह भी कहा कि वह चीन में एक अच्छी बैठक की उम्मीद कर रहे हैं. इनके अलावा उन्होंने किम जोंग उन और राष्ट्रपति पुतिन संग बैठकों की चर्चाओं पर भी प्रतिक्रिया दी.

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मनीला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने QUAD देशों के नेताओं के साथ अपने रिश्तों की भी चर्चा की. उन्होंने कहा कि इन देशों के नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध हैं और वे उनके दोस्त हैं. ट्रंप के मुताबिक, इससे बातचीत और सहयोग में मदद मिलती है.

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चीन के साथ दुर्लभ खनिजों पर होगी चर्चा

चीन के साथ बैठक में रेयर मिनरल्स का मुद्दा उठने के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब पहले के मुकाबले काफी बड़े स्तर पर इनका उत्पादन कर रहा है. उन्होंने दावा किया कि अमेरिका अगले 10 महीनों में इस मामले में चीन की बराबरी कर लेगा.

.@POTUS on trip to China: "I am the guest of President Xi and I hear we're going to have quite a landing. It's going to be a beautiful thing." https://t.co/TAU87dYXU4 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 17, 2026

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के अलावा जापान और भारत भी रेयर मिनरल्स का उत्पादन बढ़ा रहे हैं. ताइवान के मुद्दे पर ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि शी जिनपिंग खुद इस विषय को उठाएंगे. इसलिए उन्हें अपनी तरफ से यह मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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ईरान और रूस-यूक्रेन युद्ध पर भी बोले ट्रंप

ईरान से जुड़े सवाल पर ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका को कोई खतरा हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार देश को ऐसा जवाब दिया जाएगा, जिसकी कीमत किसी देश ने पहले कभी नहीं चुकाई होगी. उन्होंने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने की जरूरत पर भी जोर दिया.

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वहीं, ईरान युद्ध को खत्म कराने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि वह इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे. उन्होंने रूस और ईरान से जुड़े युद्ध में हर महीने होने वाली मौतों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे हर महीने 25 हजार लोगों की जान बचाई जा सकती है. ट्रंप ने दावा किया कि इस मामले में समाधान करीब है और उनकी बैठक अच्छी रहेगी.

पत्रकारों ने ट्रंप से पुतिन के साथ अलग से द्विपक्षीय बैठक की संभावना पर भी सवाल किया. इस पर उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बैठक का मौका मिला तो वह इसके लिए तैयार हैं. उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मुलाकात की संभावना पर भी उनसे सवाल पूछा गया. ट्रंप ने कहा कि वह ऐसा करना चाहेंगे, लेकिन देखना होगा कि आगे क्या होता है. असल में अमेरिका में यह चर्चा है कि किम जोंग उन भी चीन आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसपर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है.

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