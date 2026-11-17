रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट और रूस की इंजीनियरिंग ताकत के प्रतीक माने जाने वाले क्रीमिया ब्रिज पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है. 17 नवंबर को हुए हमले में पुल के सड़क वाले हिस्से का एक बड़ा हिस्सा ढह गया. यूक्रेन की सेना ने इसे कई चरणों में अंजाम दिए गए ऑपरेशन का नतीजा बताया है. इस पुल को रूस और क्रीमिया के बीच रणनीतिक लाइफलाइन माना जाता है. यूक्रेन के इस हमले से रूस को सैन्य और परिवहन के मोर्चे पर बड़ा झटका लगा है. इस पुल को पुतिन का प्राइड कहकर प्रचारित किया जाता है.

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19 किलोमीटर लंबा पुल, पुतिन का ड्रीम प्रोजेक्ट

क्रीमिया ब्रिज को केर्च ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है. यह दो हिस्सों में बना है. एक हिस्से से सड़क यातायात गुजरता है, जबकि दूसरे हिस्से में दो रेलवे ट्रैक हैं. दोनों हिस्से समुद्र के ऊपर स्टील के विशाल ढांचों और पिलरों के सहारे टिके हैं. 17 नवंबर 2026 के यूक्रेनी हमले में सड़क वाले हिस्से का विशाल स्टील आर्च और उसके नीचे का करीब 227-270 मीटर हिस्सा समुद्र में गिर गया. रेलवे वाले हिस्से को भी नुकसान पहुंचा है. हमले के बाद दोनों तरफ का यातायात रोक दिया गया है.

यह पुल रूस के क्रास्नोडार क्षेत्र को क्रीमिया प्रायद्वीप से जोड़ता है. रूस ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद इस पुल का निर्माण कराया था. इसलिए पुतिन इस पुल के गौरव से खुद को जोड़कर देखते हैं. करीब 19 किलोमीटर लंबा यह पुल केर्च स्ट्रेट के ऊपर बना है.

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2018 में जब ये आइकोनिक ब्रिज तैयार हुआ तो दुनिया दंग रह गई. ऐसा लग रहा था समंदर के बीच में किसी ने लकीर खींच दी है. पुतिन ने खुद ट्रक चलाकर बड़े जोशो-खरोश से इस ब्रिज का उद्घाटन किया. ये यूरोप का सबसे लंबा ब्रिज और रूस द्वारा बनवाया गया सबसे बड़ा ब्रिज है.

Kerch Bridge ... I'd expect a massive retaliatory response from Moscow following this destruction. - This video of the Kerch (Crimea) bridge damage appears to be genuine and is making rounds in the East. It seems to match the damage of the genuine photos which have been released. The bridge is now completely inoperable and the ship route is effectively sealed off. Repairs? Under the current conditions, seems a very difficult task. — Thomas Penn (@ThomasJPenn) November 17, 2026

यह पुल पुतिन के लिए महज परिवहन का साधन नहीं, बल्कि क्रीमिया पर रूस के नियंत्रण का प्रतीक भी रहा है. इसके जरिए रूस अपने मेनलैंड से क्रीमिया तक सड़क और रेल संपर्क बनाए रखता है. युद्ध के दौरान रूसी सेना के लिए सैन्य साजो-सामान, ईंधन और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाने में भी इसकी अहम भूमिका रही है.

पुतिन ने साल 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करते हुए उसे रूस में मिला लिया. लेकिन पुतिन के सामने क्रीमियाई मैनलैंड को रूस से जोड़ने की चुनौती थी. क्योंकि क्रीमिया और रूस के बीच कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था.

बता दें कि क्रीमिया और रूस के बीच में ब्लैक सी और अजोव सी है. 2016 में पुतिन ने सैन्य महत्व के इस ऐतिहासिक ब्रिज को बनाने का आदेश दिया. राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध स्तर पर करवाया और पानी की तरह पैसा बहाया. इस पुल को बनाने में 3.7 बिलियन डॉलर खर्च हुए. भारतीय रुपयों में देखें तो इस पुल की लागत 3 खरब 03 अरब रुपये आती है.

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जेलेंस्की ने कहा मास्टरस्ट्रोक

ज़ेलेंस्की ने केर्च ब्रिज पर हुए ऑपरेशन को एक 'मास्टरस्ट्रोक' बताया है. यूक्रेनी सेना ने हफ्तों तक धीरे-धीरे रूस की एयर डिफेंस को कमज़ोर किया और फिर रात भर में मिसाइलों और ड्रोन्स की बौछार करके इस अहम लक्ष्य को निशाना बनाया.

Photo: Wikipedia

ज़ेलेंस्की ने नुकसान के बारे में विस्तार से नहीं बताया, लेकिन यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने कहा कि पुल के सड़क वाले हिस्से का एक आर्च और एक स्पैन ढह गया है, जिससे सड़क संपर्क टूट गया है. वहीं, रेलवे लाइन अभी भी खड़ी है, लेकिन उसका आर्च क्षतिग्रस्त हो गया है.

कब्जे का प्रतीक टूट गया है

यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने एक बयान में कहा, "कब्ज़े का यह प्रतीक अब टूट गया है."

इस बीच मॉस्को की सेना ने कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिससे यूक्रेन की राजधानी के दो मुख्य पुलों को नुकसान पहुंचा और कम से कम दो लोगों की मौत हो गई.

क्रीमिया ब्रिज पर यह पहला हमला नहीं है. अक्टूबर 2022 में ट्रक बम विस्फोट से पुल को नुकसान पहुंचा था, जिसमें चार लोगों की मौत हुई थी. जुलाई 2023 में भी यूक्रेन ने समुद्री ड्रोन से इस पुल को निशाना बनाया था. जून 2025 में भी पुल के सहायक ढांचे को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया था.

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इस बार का हमला इसलिए भी अहम है क्योंकि पुल का सड़क वाला हिस्सा पूरी तरह बंद हो गया है और रेल वाले हिस्से को भी नुकसान पहुंचा है.

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