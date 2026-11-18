उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कुंडा के बेंती में आयोजित श्रीराम कथा के दूसरे दिन कथा शुरू होने से पहले बाबा बागेश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई. गंगा स्नान के बाद उन्होंने बेंती स्थित पौराणिक अवधेश्वर नाथ धाम (हौदेश्वर नाथ धाम) जाकर विधि-विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक, पूजन-अर्चन और आरती की. धार्मिक अनुष्ठान और कथा से पूर्व आशीर्वाद लेने के उद्देश्य से किए गए इस पूजन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे, जिसके बाद वह कथा स्थल के लिए रवाना हुए.

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जयकारों से गूंज उठा पूरा मंदिर परिसर

गंगा में स्नान करने के बाद बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सीधे बेंती स्थित पौराणिक अवधेश्वर नाथ धाम पहुंचे. यहां उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि-विधान के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक किया और आरती उतारी. इस दौरान पूरा धाम हर-हर महादेव और जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के आगमन की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए धाम में उमड़ पड़े. भक्तों ने कथा से पहले बाबा के इस विशेष पूजन को एक बेहद शुभ संकेत बताया.

राजा भैया के पूर्वजों से जुड़ा है यह पौराणिक मंदिर

कुंडा के बेंती में स्थित अवधेश्वर नाथ धाम, जिसे स्थानीय स्तर पर हौदेश्वर नाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है, क्षेत्र की आस्था का एक बड़ा केंद्र है. इस प्राचीन मंदिर से स्थानीय विधायक राजा भैया और उनके पूर्वज जुड़े रहे हैं. यह मंदिर अपनी ऐतिहासिक व धार्मिक महत्ता के लिए दूर-दूर तक विख्यात है. राजा भैया नियमित रूप से धाम में दर्शन-पूजन करते हैं और सावन व अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान व्यवस्थाओं व तैयारियों को लेकर ट्रस्ट और पदाधिकारियों के साथ बैठकें करते रहे हैं.

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बाबा बागेश्वर के इस धार्मिक कार्यक्रम और पूजन-अर्चन के दौरान प्रशासन द्वारा सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे. गंगा स्नान और महादेव के जलाभिषेक के बाद बाबा बागेश्वर बेंती में आयोजित श्रीराम कथा में शामिल होने के लिए आगे बढ़ गए.

स्वयंभू शिवलिंग और गंगा तट की विशेष मान्यता

मां गंगा के पावन तट के निकट स्थित होने के कारण अवधेश्वर नाथ धाम का प्राकृतिक और आध्यात्मिक वातावरण बेहद शांत और मनमोहक रहता है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है. सावन के महीने, महाशिवरात्रि और कार्तिक पूर्णिमा जैसे पावन अवसरों पर यहां भव्य मेलों का आयोजन होता है. इन विशेष दिनों में कई जिलों से हजारों की संख्या में शिव भक्त यहां पहुंचकर गंगा स्नान करते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं.

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