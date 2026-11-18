बर्ड फ्लू का नाम सुनते ही पोल्ट्री कारोबार से जुड़े लोगों को मुर्गियों के बीमार होने और भारी नुकसान की चिंता सताने लगती है. इस बीमारी से बचाव के लिए अब भारत को अपनी पहली स्वदेशी वैक्सीन मिलने जा रही है. 20 नवंबर को भोपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसे देश को समर्पित करेंगे. इस वैक्सीन को भोपाल के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है. इसका इस्तेमाल मुर्गियों को H5N1 बर्ड फ्लू से बचाने के लिए किया जाएगा.

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यह वैक्सीन भोपाल स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (NIHSAD) ने विकसित की है. इसे खास तौर पर मुर्गियों को H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा से सुरक्षा देने के लिए तैयार किया गया है. वैक्सीन के आने से पोल्ट्री कारोबार से जुड़े किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है.

बर्ड फ्लू से पोल्ट्री कारोबार को होता है नुकसान

बर्ड फ्लू पक्षियों में फैलने वाली एक गंभीर बीमारी है. इसका संक्रमण होने पर मुर्गियों और दूसरे पक्षियों की बड़ी संख्या में मौत हो सकती है. बीमारी फैलने पर पोल्ट्री कारोबार पर सीधा असर पड़ता है. मुर्गियों के मरने से किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. छोटे और मध्यम स्तर पर पोल्ट्री फार्म चलाने वाले किसानों के लिए यह नुकसान और बड़ी परेशानी बन जाता है.

भारत में साल 2006 से अब तक H5N1 और H5N8 बर्ड फ्लू के 500 से ज्यादा प्रकोप दर्ज किए जा चुके हैं. ऐसे में इस बीमारी से बचाव के लिए देश में ही वैक्सीन का तैयार होना अहम माना जा रहा है.

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भोपाल के वैज्ञानिकों ने तैयार की वैक्सीन

अब तक भारत में H5N1 वायरस के खिलाफ मुर्गियों के लिए कोई खास स्वदेशी वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी. इसी जरूरत को देखते हुए भोपाल के ICAR-NIHSAD के वैज्ञानिकों ने यह वैक्सीन विकसित की है. इसका मकसद मुर्गियों को H5N1 संक्रमण से बचाना है. वैक्सीन के इस्तेमाल से बीमारी का फैलाव रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है. इससे पोल्ट्री किसानों को होने वाले आर्थिक नुकसान को भी कम किया जा सकता है.

20 नवंबर को भोपाल में होगा लोकार्पण

20 नवंबर को भोपाल में शिवराज सिंह चौहान देश की पहली स्वदेशी H5N1 बर्ड फ्लू वैक्सीन राष्ट्र को समर्पित करेंगे. इस मौके पर देश में विकसित इस वैक्सीन को सामने लाया जाएगा.

इसका विकास पशु स्वास्थ्य और पोल्ट्री उद्योग के लिए अहम कदम है. अब तक जिस वैक्सीन के लिए देश को दूसरे विकल्पों पर निर्भर रहना पड़ता था, उसे भारतीय वैज्ञानिकों ने देश में ही तैयार किया है. इससे भविष्य में बर्ड फ्लू की रोकथाम की कोशिशों को मजबूती मिलने की उम्मीद है.



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